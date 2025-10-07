Лучше обходить стороной: что такое ультраобработанные продукты и как их отличить

Ученые объяснили, что такое ультраобработанные продукты, почему они вредят и как самому научиться распознавать их в магазине, чтобы нормализовать рацион.

https://glavred.info/nauka/luchshe-obhodit-storonoy-chto-takoe-ultraobrabotannye-produkty-i-kak-ih-otlichit-10704593.html Ссылка скопирована

Что такое ультраобработанные продукты - как их отличить в магазине / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что такое ультраобработанные продукты

Как распознать ультрапереработанные продукты

Чрезмерно обработанные продукты стали неотъемлемой частью современного рациона, но эксперты предостерегают - их чрезмерное потребление может серьезно навредить. Об этом говорится в материале издания Popular Science.

Главред выяснил, есть ли опасность он ультрапереработанных продуктов.

видео дня

Что такое "обработка" продуктов

"Технически, все продукты, которые мы потребляем, являются обработанными. Мытье, нарезание, варка, измельчение - все это процессы", - объясняет Дебора Грисволд, общественный педагог из Cornell Cooperative Extension в Нью-Йорке.

По классификации NOVA, все продукты делятся на четыре группы - от свежих до ультрапереработанных, которые содержат добавки, подсластители, искусственные красители и промышленные ингредиенты.

Ультраобработанные продукты: почему они так популярны

"Во-первых, это продукты, которые изготавливаются так, чтобы быть действительно вкусными - сахар, соль и жир делают их привлекательными, но они являются несбалансированными с питательной точки зрения", - отмечает Джоб Уббинк, профессор пищевых наук Университета Миннесоты.

Смотрите видео об ультрапереработанной пище:

Такие продукты имеют яркую упаковку, долгий срок хранения и невысокую цену, что делает их массово популярными. По словам эксперта, в США более 60% калорий в среднем рационе приходится именно на ультраобработанную пищу.

Как ультраобработанные продукты влияют на здоровье

"Переработка - это трансформация. Вопрос заключается в том, является ли переработка чем-то другим, например, корпоративным ингредиентом, который является привлекательным, узнаваемым и дешевым?" - подчеркивает Уббинк.

Исследования показывают, что регулярное употребление таких продуктов связано с более чем 30 видами заболеваний.

"Мы потребляем примерно в два с половиной раза больше добавленного сахара, чем рекомендуют диетологи. Многие из этих продуктов можно купить в больших коробках, и это стало проблемой для конфет 20-30 лет назад, когда началась мода на большие размеры. Есть конфеты размера XL, и на этикетке указано, что это две или четыре порции. Но кто остановится на половине конфеты?", - пояснил он.

Как распознать ультраобработанные продукты в магазине

По словам Грисволда, главное - читать этикетки:

выбирайте продукты, где натрий не превышает 20% от дневной нормы;

промывайте консервированные овощи перед употреблением;

добавляйте свежие или замороженные овощи в готовые блюда;

не ходите в магазин голодными - это поможет избежать соблазна приобрести ненужную еду.

Как сбалансировать рацион

"Вы не плохой человек, если однажды вечером выбираете пиццу для микроволновки, потому что слишком устали, чтобы готовить. Важным является общий характер вашего рациона", - отмечает Грисволд.

Уббинк добавляет, что стоит также обращать внимание на культурные аспекты питания.

"Здоровая пищевая культура - это не только сама еда, но и то, как и с кем, и в каких условиях мы едим", - резюмирует ученый.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, когда у людей будут четыре выходных в неделю. Генеральный директор Zoom Эрик Юань убежден, что традиционная пятидневная рабочая неделя вскоре останется в прошлом, ведь искусственный интеллект кардинально изменит способ, которым люди работают. По его словам, стандартный график уже теряет актуальность. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Также ученые раскрыли, что на самом деле скрывает бутилированная вода. исследования показывают, что бутилированная вода, которую многие считают самой чистой, может содержать тысячи микроскопических частиц пластика. Они попадают в человеческий организм во время питья, что вызывает беспокойство ученых, сообщает Science Daily.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Popular Science Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни. Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых. В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие. Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред