Догадываются единицы - ученые раскрыли, что скрывает бутилированная вода

Ученые выяснили, что обычная бутилированная вода может скрывать тысячи незаметных частиц, которые незаметно попадают в организм человека.

Бутилированная вода, которую большинство людей считает чистой, на самом деле может содержать тысячи микроскопических пластиковых частиц, попадающих в наш организм вместе с каждым глотком. Именно это вызывает беспокойство у ученых, сообщает профильное издание Science Daily.

Как изделия из пластика вредят окружающей среде

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Hazardous Materials, показало, что люди, которые регулярно пьют воду из бутылок, потребляют каждый год примерно на 90 000 микропластиковых частиц больше, чем те, кто пользуется водопроводной водой. В среднем это от 39 000 до 52 000 частиц в год, даже без учета воздействия других источников.

Как объясняет Сара Саджеди, автор исследования и аспирантка Университета Конкордия, ее интерес к теме возник не в лаборатории, а на пляже в Таиланде.

"Я стояла там, любуясь прекрасным видом на Андаманское море, а потом посмотрела вниз и увидела под ногами все эти куски пластика, большинство из которых были пластиковыми бутылками. Я поняла, что это проблема потребления", - рассказала она.

Саджеди, соучредитель ERA Environmental Management Solutions, посвятила свою работу изучению рисков для здоровья, связанных с одноразовыми пластиковыми бутылками. И результаты ее исследований оказались тревожными.

Невидимая опасность микропластика

Микропластиковые частицы - это фрагменты размером от одного микрона до пяти миллиметров, которые появляются при производстве, транспортировке, хранении и разложении бутылок. Из-за солнечного света, температуры и механических движений пластик постоянно теряет микрочастицы, которые попадают в воду.

"Попав в организм, эти мелкие пластиковые частицы могут пересекать биологические границы, попадать в кровоток и достигать жизненно важных органов", - отмечает Саджеди.

По ее словам, это может вызвать хроническое воспаление, гормональные нарушения, окислительный стресс клеток, неврологические повреждения и даже повышать риск рака. Однако ученая отмечает, что долгосрочные последствия остаются недостаточно изученными из-за отсутствия масштабных исследований и стандартизированных методов анализа.

Как пластик вредит океану

Ученая указывает, что даже современные технологии анализа микропластика имеют ограничения.

"Некоторые методы могут обнаруживать очень мелкие частицы, но не определяют их химический состав. Другие, наоборот, показывают состав, но не улавливают мельчайшие фрагменты. А лучшее оборудование - чрезвычайно дорогое и не всегда доступное", - объясняет Саджеди.

Почему ограничивают использование полиэтилена и пластика

Несмотря на то, что во многих странах правительства уже ограничивают использование пластиковых пакетов или соломинок, одноразовые бутылки для воды остаются почти без внимания.

"Образование - это самое важное, что мы можем сделать. Пить воду из пластиковых бутылок можно в экстренных случаях, но это не то, что следует делать каждый день. Люди должны понимать, что проблема не в острой, а в хронической токсичности", - говорит Саджеди.

Ее команда, в которую также входили доцент Чунцзян Ан и профессор Чи Чен с кафедры экологической инженерии Школы имени Джины Коди, отмечает, что переход к многоразовым бутылкам и фильтрованной воде - простой способ уменьшить влияние микропластика на организм.

