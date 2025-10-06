Укр
Над Украиной взойдёт "Урожайная суперлуна": когда любоваться потрясающим явлением

6 октября 2025, 10:28
Скоро в ночном небе появится первое из трёх суперлуний, завершающих 2025 год.
Полнолуние
Первое суперлуние 2025 года взойдет 6 октября вблизи Сатурна / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда суперлуну будет видно в Украине
  • Откуда пришло название "Урожайная Луна"

Первое суперлуние 2025 года появится в ночном небе 6 октября. Луна будет находиться в перигее - ближайшей к Земле точке. Из-за этого она выглядит больше и ярче, чем обычная полная луна.

Как пишет Space.com, любители наблюдать за Луной смогут увидеть, как лунный диск приобретает оранжево-желтый оттенок в течение часа после восхода, поскольку атмосфера Земли рассеивает синий свет, отражающийся от ее поверхности, пропуская при этом более длинные красные волны.

Сатурн будет виден чуть более чем в 15 градусах к правому верхнему краю полной Луны во время её восхода 6 октября.

Жители Северного полушария смогут увидеть суперлуну невооруженным глазом, если небо будет ясным. Для этого необходимо выбрать подходящее место с открытым обзором неба.

Нынешнее полнолуние называется "Урожайная Луна".

Обычно это явление происходит в сентябре, но иногда "урожайная" Луна смещается на октябрь, как в этом году. Следующая подобная Луна появится только в 2028 году.

Почему "Урожайная Луна"?

Это название берет свое начало из традиций сельскохозяйственных культур народов Северного полушария. Для них это полнолуние символизировало завершение сезона сбора урожая. Яркий свет полной Луны освещал поля, позволяя продолжать работу до поздней ночи, и служил знаком завершения сельскохозяйственного сезона.

Также октябрьскую полную Луну называют "охотничьей". Журнал The Old Farmer’s Almanac, который начал публиковать названия полнолуний еще в 1930-х годах, объясняет, что это название связано с началом сезона охоты.

Среди других названий — "кровавая" или "багряная" Луна, что отсылает либо также к сезону охоты, либо к насыщенно-красным оттенкам осенней листвы.

Когда "Урожайная Луна" будет видна в Украине

Полнолуние в октябре наступит 6 октября в 23:48 по восточному времени или в 06:48 7 октября по киевскому времени.

Эта "кровавая" Луна откроет серию из трех подряд осенне-зимних суперлун. В следующий раз суперлуну можно будет увидеть 5 ноября ("Бобровая суперлуна") и 4 декабря ("Холодная суперлуна").

Какие катаклизмы может спровоцировать суперлуна

Обычно суперлуния вызывают сильные приливы, более высокие уровни воды и эрозию почв. Приливы, вызванные суперлунием, с большей вероятностью приводят к прибрежным катастрофам, если происходят одновременно со штормами высокими волнами.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Health Insights, показало, что суперлуние вызывает всплеск рождаемости.

Наблюдение 1000 случаев родов в одной из больниц Киото (Япония) привело к выводам, что больше всего детей рождалось в периоды наибольшего приближения Луны к Земле, когда гравитационное притяжение было сильнее обычного.

