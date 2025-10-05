Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Ученые открыли новый способ измерения времени - что меняется

Юрий Берендий
5 октября 2025, 17:59
54
Ученые из Уппсальского университета в Швеции открыли новый квантовый способ измерения времени, который не требует начальной точки отсчета.
Ученые открыли новый способ измерения времени - что меняется
Ученые открыли новый способ измерения времени - что меняется / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Как измеряется время
  • Как вычислить время
  • Как можно измерить время

Измерение времени, которое казалось бы очевидным в нашем мире часов и маятников, на квантовом уровне превращается в сложную задачу. Исследователи из Уппсальского университета в Швеции обнаружили новый метод, позволяющий отслеживать течение времени без необходимости в традиционной начальной точке отсчета. Об этом сообщает научное издание Science Alert в видео на YouTube.

Квантовый хаос и границы обычного времени

В привычном мире время можно измерить просто - подсчитать секунды между "тогда" и "сейчас". Но на уровне квантовых частиц все сложнее: "тогда" не всегда можно предсказать, а "сейчас" часто размывается в тумане неопределенности.

видео дня

Шведские физики предложили решение, основанное на явлении, известном как состояние Ридберга - это особое состояние атомов, когда электроны имеют чрезвычайно высокую энергию и вращаются вдали от ядра. Именно это свойство позволило исследователям наблюдать интерференционные узоры, которые отражают эволюцию квантовых волн во времени.

Как работает новый метод

Во время экспериментов ученые возбуждали атомы гелия лазерами, наблюдая, как меняются волновые пакеты Ридберга - особые формы движения электронов в квантовом состоянии. Когда несколько таких волн взаимодействуют, они создают интерференционные рисунки, которые можно использовать как "отпечатки времени".

Эти узоры оказались настолько стабильными, что могут выполнять роль маркеров времени даже без фиксированной точки начала отсчета.

"Если вы используете счетчик, вы должны определить ноль. Вы начинаете считать с определенного момента. Преимущество этого заключается в том, что вам не нужно запускать часы - вы просто смотрите на структуру интерференции и говорите: "Ладно, прошло 4 наносекунды", - пояснила физик Марта Берхолтс из Уппсальского университета, которая возглавляла команду исследователей.

Смотрите видео результатов опыта:

Измерение триллионных долей секунды

Этот подход открывает возможность отслеживать процессы, которые длятся всего 1,7 триллионной доли секунды - масштабы, где традиционные методы становятся бессильными.

Такие временные метки могут применяться в квантовой спектроскопии, в частности в технологиях "насос-зонд", позволяющих изучать сверхбыстрые электронные процессы.

Перспективы развития квантового измерения времени

Ученые планируют расширить этот метод, экспериментируя с различными атомами или лазерами другой энергии, чтобы создать универсальный "квантовый справочник времени".

Это может открыть новые горизонты для квантовых компьютеров, нанотехнологий и фундаментальных исследований природы времени.

Также ранее Главред сообщал о том, почему женщины живут дольше мужчин - ученые поставили точку в вопросе. В большинстве стран мира женщины живут дольше мужчин, и, как отмечают ученые, такая разница имеет глубокие эволюционные причины, поэтому исчезнуть в ближайшее время она не может. Об этом сообщает научное издание Popular Science.

Также сообщалось о том, что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора. Качество и продолжительность сна тесно связаны с условиями жизни. Согласно новому исследованию японских ученых, два главных фактора, которые существенно повышают риск бессонницы - это длительные поездки на работу и слишком маленькое жилье. Об этом пишет издание Science Daily.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Science Alert

Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

18:52Фронт
Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

18:47Синоптик
Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали

Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали

18:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

Последние новости

19:26

Китайский гороскоп на завтра 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

18:52

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

18:47

Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

18:47

Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали

18:01

Атака РФ по Украине: Путин смеется над Западом, уверен Зеленский

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
17:59

Ученые открыли новый способ измерения времени - что меняетсяВидео

17:42

Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьейФото

17:36

Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ

17:32

"Взяли регион в полукольцо": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

Реклама
17:07

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

16:30

Россия нанесла самый мощный удар по Львову с начала войнымнение

16:17

Люди, родившиеся в эти даты, будут самыми преданными друзьями

15:50

Считали сокровищем и носили как талисман: раскрыт секрет стеклянных шариков из СССРВидео

15:34

В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: "речной монстр" весит 40 кг

15:14

Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:12

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

14:42

Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

14:29

Невеста в шоке: подруга отказалась идти к алтарю из-за странной причины

14:29

Время сделать запасы: в Украине резко подорожают популярные продукты

14:18

Закричала и отвернулась: беременная Бех-Романчук узнала пол первенцаВидео

Реклама
14:06

Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлениемВидео

13:50

Осень подготовила сюрпризы на 6 октября: где завтра понадобится зонт

13:39

Безработная Оксана Баюл распродает имущество в США - подробности

13:23

Под Покровском ВСУ перешли в контратаку: что удалось отвоевать у врага

12:59

Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовкиВидео

12:46

"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

12:21

Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

12:18

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

12:07

Прицельный удар дрона: РФ убила на Донбассе известного французского журналиста

11:07

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

11:02

Погибла целая семья из 4 человек: появились новые детали ночного обстрелаФото

10:56

Прорыв в переговорах Украины и РФ: в Турции назвали главное условие

10:41

В Украину возвращается тепло: в каких регионах разогреет до +23 °С

10:36

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 октября: Водолеям - сомнения, Рыбам - сказка

10:00

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев

09:59

РФ била по Львовщине ракетами и дронами: есть жертвы, на месте прилетов пожарыВидео

09:51

Каким областям Украины зимой грозят отключения света: прогноз эксперта

09:10

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

08:59

"Тяжелая ночь": россияне массированно обстреляли Украину, бушуют сильные пожарыФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:22

РФ била по жилым домам в Запорожье: что известно о жертве, раненых и прилетахФото

07:21

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"Видео

05:48

"Будет замечательным папой": победительница "Холостяка" сделала важное заявление

05:39

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"Фото

05:16

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

04:30

Поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется финансовая фортуна 5 октября

04:00

Как за 10 минут подготовить розы к зиме: полезный и простой лайфхак

03:31

Худшие решения для маленького помещения: в какие цвета не стоит красить кухню

03:02

Как посеять морковь, чтобы потом не прореживать: два хитрых способа

02:30

Угроза новой пандемии: ученые предупредил о неожиданной опасности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять