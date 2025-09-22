Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавров

Примерно 66 миллионов лет назад падение гигантского астероида положило конец эпохе динозавров и оставило после себя загадочные следы на Земле.

https://glavred.info/nauka/stolknulsya-s-zemley-i-ischez-kuda-delsya-gigantskiy-asteroid-ubiyca-dinozavrov-10700360.html Ссылка скопирована

Астероид Чиксулуб - где находится астероид, который убил динозавров / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Где находится астероид, который убил динозавров

Куда делся астероид Чиксулуб

Какой размер астероида убил динозавров

Около 66 миллионов лет назад огромный астероид уничтожил динозавров и вызвал одно из самых масштабных вымираний в истории Земли. Но что же произошло с самим астероидом после катастрофического удара - об этом сообщает издание Live Science.

Главред выяснил, как метеорит мог убить всех динозавров.

видео дня

Что произошло с астероидом который уничтожил динозавров

Астероид диаметром около 12 километров врезался в Землю со скоростью 43 000 км/ч и мгновенно испарился.

"Он врезался в Землю с энергией, примерно в 8 миллиардов раз больше энергии атомной бомбы времен Второй мировой войны, астероид практически испарился", - пояснил профессор Шон Гулик из Техасского университета.

После взрыва космическое тело превратилось в пыль, которая десятилетиями выпадала на планету. Именно она сформировала так называемую иридиевую аномалию - слой горных пород с концентрацией иридия в 80 раз больше, чем в земной коре.

Где обломки астероида, который убил динозавров

Несмотря на масштаб катастрофы, от астероида почти ничего не осталось.

"Нам бы очень повезло, если бы мы нашли больший обломок", - подчеркнул Гулик.

На сегодня известен лишь микроскопический фрагмент размером с кунжутное зернышко, найденный геохимиком Фрэнком Кайтом в образце керна возле Гавайев.

Гигантский кратер Чиксулуб

Самым выразительным следом падения стал кратер Чиксулуб в Мексике, шириной 180 км и глубиной около 20 км. Его открытие в 1991 году стало ключевым доказательством причастности астероида к гибели динозавров.

"Высвобождение энергии было похоже на тотальную ядерную войну, которая повторялась 10 000 раз", - подчеркнул планетолог Алан Хильдебранд.

Как выглядит кратер Чиксулуб / Фото: скриншот из видео YouTube/Brightside

Смотрите видео о том, как исчез метеорит, который убил динозавров:

Восстановилась ли жизнь после Чиксулуба

Удар вызвал цунами высотой почти милю, которое разнесло волны со скоростью более 140 км/ч. На дне океана до сих пор сохранились "мегарипли" - волнообразные структуры высотой с пятиэтажку.

Кроме того, падение привело к кислотным дождям, глобальным пожарам и образованию пылевого облака, которое заблокировало солнечный свет и вызвало резкое похолодание. Именно эта цепь событий разрушила пищевые цепи и уничтожила около 75% живых существ на планете.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Луна "откусила" часть Солнца: астрономы показали фото последнего затмения 2025 года. 21 сентября произошло частичное солнечное затмение, которое смогли увидеть лишь около 16 миллионов людей на Земле. Продолжительность явления составляла примерно 4,5 часа. Наблюдать затмение могли жители Новой Зеландии, восточной Австралии и некоторых островов Тихого океана. Как объясняет The Space, частичное солнечное затмение происходит во время новолуния, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, частично закрывая его диск, из-за чего Солнце приобретает форму полумесяца.

Также, тайна земного ядра раскрыта: внутри обнаружен неизвестный компонент. Ученые достигли прогресса в изучении внутреннего ядра Земли - одной из наименее исследованных частей планеты. По данным ScienceAlert, новое исследование помогло глубже понять химический состав и процессы, происходящие в центре нашей планеты.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Live Science Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов. Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории. Кроме новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред