Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавров

Юрий Берендий
22 сентября 2025, 18:49
Примерно 66 миллионов лет назад падение гигантского астероида положило конец эпохе динозавров и оставило после себя загадочные следы на Земле.
Астероид Чиксулуб - где находится астероид, который убил динозавров

О чем идет речь в материале:

  • Где находится астероид, который убил динозавров
  • Куда делся астероид Чиксулуб
  • Какой размер астероида убил динозавров

Около 66 миллионов лет назад огромный астероид уничтожил динозавров и вызвал одно из самых масштабных вымираний в истории Земли. Но что же произошло с самим астероидом после катастрофического удара - об этом сообщает издание Live Science.

Главред выяснил, как метеорит мог убить всех динозавров.

Что произошло с астероидом который уничтожил динозавров

Астероид диаметром около 12 километров врезался в Землю со скоростью 43 000 км/ч и мгновенно испарился.

"Он врезался в Землю с энергией, примерно в 8 миллиардов раз больше энергии атомной бомбы времен Второй мировой войны, астероид практически испарился", - пояснил профессор Шон Гулик из Техасского университета.

После взрыва космическое тело превратилось в пыль, которая десятилетиями выпадала на планету. Именно она сформировала так называемую иридиевую аномалию - слой горных пород с концентрацией иридия в 80 раз больше, чем в земной коре.

Где обломки астероида, который убил динозавров

Несмотря на масштаб катастрофы, от астероида почти ничего не осталось.

"Нам бы очень повезло, если бы мы нашли больший обломок", - подчеркнул Гулик.

На сегодня известен лишь микроскопический фрагмент размером с кунжутное зернышко, найденный геохимиком Фрэнком Кайтом в образце керна возле Гавайев.

Гигантский кратер Чиксулуб

Самым выразительным следом падения стал кратер Чиксулуб в Мексике, шириной 180 км и глубиной около 20 км. Его открытие в 1991 году стало ключевым доказательством причастности астероида к гибели динозавров.

"Высвобождение энергии было похоже на тотальную ядерную войну, которая повторялась 10 000 раз", - подчеркнул планетолог Алан Хильдебранд.

Как выглядит кратер Чиксулуб

Восстановилась ли жизнь после Чиксулуба

Удар вызвал цунами высотой почти милю, которое разнесло волны со скоростью более 140 км/ч. На дне океана до сих пор сохранились "мегарипли" - волнообразные структуры высотой с пятиэтажку.

Кроме того, падение привело к кислотным дождям, глобальным пожарам и образованию пылевого облака, которое заблокировало солнечный свет и вызвало резкое похолодание. Именно эта цепь событий разрушила пищевые цепи и уничтожила около 75% живых существ на планете.

Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Кроме новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

комета астероид космос
