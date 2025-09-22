Тайна земного ядра раскрыта: внутри обнаружен неизвестный компонент

Внутреннее ядро Земли, по мнению учёных, состоит не только из железа и углерода, но также содержит небольшие количества кислорода и, возможно, кремния.

https://glavred.info/nauka/tayna-zemnogo-yadra-raskryta-vnutri-obnaruzhen-neizvestnyy-komponent-10700093.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Исследование позволило лучше понятьпроцессы, происходящие в центре Земли

Внутреннее ядро Земли, по мнению учёных, состоит не только из железа и углерода

Учёные продвинулись в разгадке тайны внутреннего ядра Земли — одной из самых малоизученных областей нашей планеты.

Как сообщает ScienceAlert, новое исследование позволило лучше понять химический состав и процессы, происходящие в центре Земли.

видео дня

Известно, что внутреннее ядро в основном состоит из железа и никеля, а его температура достигает примерно 4727 °C. Изначально оно было жидким, но с течением времени начало остывать и постепенно переходить в твёрдое состояние. Чтобы воссоздать эту трансформацию, исследователи изучают данные сейсмических волн от землетрясений и состав метеоритов. Судя по плотности, ядро примерно на 10% легче, чем чистое железо — значит, там присутствуют и другие химические элементы.

Авторы нового анализа использовали методы физики минералов, чтобы смоделировать условия кристаллизации ядра. Они обнаружили, что для начала затвердевания необходимо сильное переохлаждение — снижение температуры ниже точки плавления. Для чистого железа этот перепад должен составлять около 1000 °C, что не совпадает с реальными данными. Примеси серы или кремния только увеличивают эту разницу.

Основное внимание было уделено углероду. Моделирование показало: если его доля в ядре составляет около 2,4%, то затвердевание начинается при снижении температуры примерно на 420 °C. А при содержании углерода в 3,8% процесс запускается уже при переохлаждении на 266 °C. Этот показатель хорошо укладывается в данные, полученные сейсмологами.

Таким образом, внутреннее ядро Земли, по мнению учёных, состоит не только из железа и углерода, но также содержит небольшие количества кислорода и, возможно, кремния. Это открытие помогает лучше понять, как ядро формировалось, начало затвердевать и как повлияло на развитие планеты в целом.

Неожиданное открытие: что говорят ученые

Небольшая территория площадью примерно 5 квадратных километров, ранее считавшаяся частью материка в леднике Алсек на Аляске, теперь превратилась в настоящий остров.

Ранее этот участок суши, известный как Проу-Ноб, был полностью окружён льдом и считался внутренней частью ледниковой массы. Однако, как сообщает NASA, в результате активного таяния льда он оказался полностью отделён от суши и теперь официально является островом.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Другие новости:

Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред