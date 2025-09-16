Секрет столетней жизни проще, чем казалось: раскрыт главный принцип долголетия

Некоторые продукты снижают риск опасных заболеваний, помогают контролировать вес, защищают сердце и даже способствуют профилактике онкологии и диабета.

Вы узнаете:

Названы простые, доступные продукты, которые связаны с улучшением здоровья

Секрет долголетия в ежедневном употреблении простых, богатых клетчаткой продуктов

Специалисты в области питания выделили простые, доступные продукты, которые связаны с улучшением здоровья и продлением жизни.

Самое интересное — для этого не нужны дорогие добавки или модные суперфуды, пишет Express.

Секрет долголетия, по их словам, заключается в ежедневном употреблении простых, богатых клетчаткой продуктов. Именно они снижают риск опасных заболеваний, помогают контролировать вес, защищают сердце и даже способствуют профилактике онкологии и диабета.

Эксперты рекомендуют включать в ежедневный рацион эти привычные продукты:

Бобовые

Чечевица, фасоль, нут и другие представители этого семейства — один из главных продуктов в регионах-долгожителях мира (так называемые "голубые зоны"). Бобовые богаты растительным белком и клетчаткой, которая помогает нормализовать уровень сахара и холестерина в крови, а также надолго сохраняет чувство сытости.

Овёс

Обычная овсянка — один из самых доступных продуктов, способных положительно влиять на продолжительность жизни.

Благодаря содержанию бета-глюкана овёс снижает уровень "плохого" холестерина, укрепляет здоровье кишечника и помогает контролировать аппетит.

Листовая зелень

Шпинат, капуста кале, мангольд и другая зелень — это настоящие "витаминные бомбы".

Они богаты антиоксидантами, минералами и соединениями, которые снижают воспаления в организме и защищают от онкологических заболеваний. Кроме того, нитраты в зелени помогают снизить артериальное давление.

Ягоды

Черника, малина, клубника — не просто лакомство, а мощный источник полифенолов, защищающих мозг и замедляющих процессы старения на клеточном уровне.

Добавьте их в кашу, йогурт или смузи — и это вкусное вложение в ваше будущее.

Хотите дожить до 100? Начните с простого — откройте кухонный шкаф и пересмотрите своё меню.

Секрет долголетия: что говорят ученые

Учёные из Стокгольма выяснили, что люди, достигшие 100-летнего возраста, живут дольше не потому, что лучше справляются с болезнями, а потому, что им удаётся их избежать. Исследование показало: только 12,5% столетних перенесли инфаркт, в то время как в возрастной группе 80–89 лет этот показатель почти в два раза выше — 24%.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

