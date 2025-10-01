Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

Японские ученые выяснили, что больше всего на качество сна жителей городов влияют два фактора - долгие поездки на работу и слишком маленькое жилье.

Что нужно изменить для улучшения качества сна - как быстрее засыпать / Коллаж Главред, фото: pexels

Продолжительность и качество сна напрямую зависят от условий жизни, и новое исследование японских ученых выявило два ключевых фактора, которые значительно повышают риск бессонницы - это долгие поездки на работу и малые размеры жилья. Об этом говорится в материале научного издания Science Daily.

Почему трудно заснуть

По данным исследований, от 30 до 40% взрослых в мире страдают различными формами бессонницы. Япония имеет один из самых низких показателей продолжительности сна среди стран ОЭСР - в среднем на час меньше других государств.

Ученые отмечают, что шум, световое загрязнение и плотная застройка в городах уже давно считаются факторами риска. Однако новая работа показала, что именно сочетание маленького жилья и длительных поездок на работу создает наибольшие проблемы.

Что влияет на качество сна

Группа ученых под руководством профессора Дайсуке Мацуситы из Университета Осака проанализировала связь между местом жительства, временем в пути и качеством сна жителей Токио.

Опрос проводился онлайн с использованием стратифицированной выборки. Исследователи учитывали транспорт, почтовые индексы и применяли Афинскую шкалу бессонницы и шкалу сонливости Эпворта для оценки состояния участников.

Результаты выявили четкую тенденцию: более длинные поездки на работу провоцировали и бессонницу, и дневную сонливость, а меньшие размеры жилья напрямую были связаны с бессонницей.

Что влияет на бессонницу

Особенно важным оказался компромисс между площадью жилья и временем в пути. Для квартиры площадью 95 м² (стандарт для четырех человек в Токио) пороговым значением стало время в пути более 52 минут. Именно после этого предела вероятность бессонницы резко возрастала.

"Выбор жилья и предложение, учитывающие компромисс между местоположением и размером, могут помочь улучшить здоровье сна пассажиров и уменьшить экономические потери, связанные со сном, в мегаполисах", - отметил профессор Дайсуке Мацусита.

Почему это важно

Сон - не только отдых, но и основа здоровья. Исследование показывает, что архитектура городов и политика жилой застройки могут напрямую влиять на здоровье людей.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что эксперты советуют есть один популярный продукт, чтобы улучшить качество сна. Шоколад может быть не только лакомством, но и помогать улучшить качество сна, если выбирать темный вид и употреблять его в меру. По данным экспертов Motion Nutrition, в плитке тёмного шоколада содержится около 64 мг магния - важного минерала для регуляции сна. Это составляет 21% суточной потребности для мужчин и 24% - для женщин. Регулярное употребление темного шоколада в рамках сбалансированного питания поддерживает оптимальный уровень магния, что способствует более быстрому засыпанию.

Также сообщалось о том, как заснуть за считанные минуты: ученые рассказали о простом трюке с ногой. Каждому знакомо ощущение, когда долго не удается заснуть, постоянно переворачиваясь в постели. Однако время счета овец осталось в прошлом, ведь ученые предложили простой и действенный способ. Как советуют в популярном Instagram-блоге @biohackyourselfmedia, быстрее заснуть может помочь привычка спать с одной ногой, выставленной из-под одеяла.

