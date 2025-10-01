Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

Марина Иваненко
1 октября 2025, 17:48
39
Остановка вращения Земли станет началом апокалипсиса: это разрушит климат, уничтожит магнитное поле и приведет к глобальной катастрофе.
Что будет, если Земля перестанет вращаться?
Что будет, если Земля перестанет вращаться? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что произойдет, если Земля перестанет вращаться
  • Почему мы не чувствуем как Земля вращается

Земля вращается вокруг своей оси со скоростью более 1600 км/ч на экваторе, однако мы этого не чувствуем, поскольку движемся вместе с ней. Но что может произойти, если Земля перестанет вращаться? Мгновенная остановка вращения приведет не только к разрушению поверхности из-за инерции, но и к исчезновению магнитного поля, перераспределению океанов и изменению продолжительности суток. Выжить в таких условиях будет практически невозможно. Главред расскажет более подробно.

Инерция: как скорость стирает планету

Если бы Земля перестала вращаться, последствия были бы катастрофическими именно из-за закона инерции.

видео дня

Сверхзвуковой удар. Все объекты и сама атмосфера, которые до этого двигались со скоростью около 1670 км/ч, продолжили бы движение на восток. Люди превратились бы в сверхзвуковые снаряды, а здания мгновенно разрушились бы.

Глобальный ураган и пожары. Атмосфера, которая продолжила бы движение, вызвала бы ветры невиданной силы, сильнее любого урагана. Трение движущегося воздуха о внезапно остановившуюся поверхность привело бы к масштабным пожарам и эрозии, стирая все, что осталось.

Мегацунами. Вода из океанов, которая имеет инерцию, сорвалась бы со своих мест и вызвала километровые волны, которые затопили бы всю сушу.

Потеря защиты и изменение климата

Исчезновение магнитного поля. Вращение Земли жизненно необходимо для движения ее жидкого внешнего ядра, которое генерирует магнитное поле. Если Земля перестанет вращаться, оно исчезнет или критически ослабнет. Это означает отсутствие защиты от солнечного ветра и космической радиации, что приведет к смертельной дозе ионизирующего излучения.

Перераспределение океанов. Благодаря вращению создается центробежная сила, которая "отжимает" воду к экватору. Без нее гравитация будет стягивать воду к полюсам. В результате на Южном и Северном полюсах образуются два гигантских океана, а в районе экватора появится новый мегаконтинент.

Год длиной в день. Без вращения относительно Солнца сутки будут длиться один земной год. Одна сторона планеты окажется в условиях изнуряющей жары, другая - в смертельной темноте и холоде.

Видео о том, что произойдет, когда Земля перестанет вращаться, можно посмотреть здесь:

Почему мы не чувствуем вращения

Вращение Земли создает центробежную силу, которая компенсирует часть силы тяжести и делает нас немного легче. Если бы Земля не вращалась, вес каждого был бы больше.

На самом деле вращение Земли постоянно замедляется из-за гравитационного воздействия Луны, вызывающего приливы. Это происходит очень медленно, однако является доказанным фактом.

Поскольку вращение планеты нестабильно, мировое время измеряют по сверхточному Международному атомному времени. Чтобы согласовать его с фактическим вращением планеты, ученые периодически добавляют координационную секунду к Всемирному координационному времени - это постоянная корректировка.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Интересная наука"

YouTube-канал "Цікава наука" - это украиноязычный проект, который адаптирует мировые научно-популярные видео для широкой аудитории. Канал публикует ролики по биологии, физике, географии, астрономии и математике в переводе и озвучке на украинском языке. Темы подаются просто, с примерами, которые легко воспринимаются даже подростками. Особенность канала - высокое качество перевода и сохранение оригинальной структуры подачи материала. Видео набирают тысячи просмотров и пользуются популярностью среди учеников, студентов и взрослых. "Цікава наука" - один из самых популярных научно-образовательных YouTube-каналов в украинском сегменте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:22Украина
Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:13Война
В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетики

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетики

19:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Последние новости

19:24

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

19:22

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:13

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:10

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мирамнение

19:04

"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
19:03

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетикиВидео

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

Реклама
18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

18:12

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по ДнепруФотоВидео

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

17:03

Убьют сорняки и земля отдохнет: какие сидераты посеять на огороде осеньюВидео

16:43

Начнутся финансовые проблемы и не только: строгие запреты и приметы 2 октября

16:41

Главный жизненный вызов: что вам суждено преодолеть по году рождения

16:21

Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

15:57

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

Реклама
15:56

Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

15:48

Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономитьВидео

15:35

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:19

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

15:02

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

14:53

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

14:49

Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифризаВидео

14:26

Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

14:10

Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

14:01

Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родовВидео

13:56

Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

13:42

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:32

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

13:28

Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужинВидео

13:21

Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление

12:48

Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

12:38

"Танцоры" океана: есть ли крабы в Украине и почему они ходят боком

12:37

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

12:33

Умер один из основателей "Пиккардийской терции" - первые детали

Реклама
12:20

РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши, чтобы обвинить Украину - ISW

12:09

Они боятся: Киркоров рассказал о детях, которые вернулись в РФ

11:51

"Четыре года в колонии": в РФ приговорили известную певицу за позицию

11:46

Украинский "Вампир" отправил к Кобзону экс-гауляйтера Новой Каховки

11:36

"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

11:36

Шевченко против Ленина: почему памятники Кобзарю не сносят, а строят по всему миру

11:15

Вырванные двери и окна: известный комик остался без жилья после тяжелой операции

11:11

В США впервые с 2019 наступил шатдаун, правительство приостановило работу

11:09

В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погиблиФотоВидео

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять