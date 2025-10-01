Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

Остановка вращения Земли станет началом апокалипсиса: это разрушит климат, уничтожит магнитное поле и приведет к глобальной катастрофе.

https://glavred.info/nauka/inerciya-protiv-chelovechestva-chto-budet-kogda-zemlya-perestanet-vrashchatsya-10703000.html Ссылка скопирована

Что будет, если Земля перестанет вращаться? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что произойдет, если Земля перестанет вращаться

Почему мы не чувствуем как Земля вращается

Земля вращается вокруг своей оси со скоростью более 1600 км/ч на экваторе, однако мы этого не чувствуем, поскольку движемся вместе с ней. Но что может произойти, если Земля перестанет вращаться? Мгновенная остановка вращения приведет не только к разрушению поверхности из-за инерции, но и к исчезновению магнитного поля, перераспределению океанов и изменению продолжительности суток. Выжить в таких условиях будет практически невозможно. Главред расскажет более подробно.

Инерция: как скорость стирает планету

Если бы Земля перестала вращаться, последствия были бы катастрофическими именно из-за закона инерции.

видео дня

Сверхзвуковой удар. Все объекты и сама атмосфера, которые до этого двигались со скоростью около 1670 км/ч, продолжили бы движение на восток. Люди превратились бы в сверхзвуковые снаряды, а здания мгновенно разрушились бы.

Глобальный ураган и пожары. Атмосфера, которая продолжила бы движение, вызвала бы ветры невиданной силы, сильнее любого урагана. Трение движущегося воздуха о внезапно остановившуюся поверхность привело бы к масштабным пожарам и эрозии, стирая все, что осталось.

Мегацунами. Вода из океанов, которая имеет инерцию, сорвалась бы со своих мест и вызвала километровые волны, которые затопили бы всю сушу.

Потеря защиты и изменение климата

Исчезновение магнитного поля. Вращение Земли жизненно необходимо для движения ее жидкого внешнего ядра, которое генерирует магнитное поле. Если Земля перестанет вращаться, оно исчезнет или критически ослабнет. Это означает отсутствие защиты от солнечного ветра и космической радиации, что приведет к смертельной дозе ионизирующего излучения.

Перераспределение океанов. Благодаря вращению создается центробежная сила, которая "отжимает" воду к экватору. Без нее гравитация будет стягивать воду к полюсам. В результате на Южном и Северном полюсах образуются два гигантских океана, а в районе экватора появится новый мегаконтинент.

Год длиной в день. Без вращения относительно Солнца сутки будут длиться один земной год. Одна сторона планеты окажется в условиях изнуряющей жары, другая - в смертельной темноте и холоде.

Видео о том, что произойдет, когда Земля перестанет вращаться, можно посмотреть здесь:

Почему мы не чувствуем вращения

Вращение Земли создает центробежную силу, которая компенсирует часть силы тяжести и делает нас немного легче. Если бы Земля не вращалась, вес каждого был бы больше.

На самом деле вращение Земли постоянно замедляется из-за гравитационного воздействия Луны, вызывающего приливы. Это происходит очень медленно, однако является доказанным фактом.

Поскольку вращение планеты нестабильно, мировое время измеряют по сверхточному Международному атомному времени. Чтобы согласовать его с фактическим вращением планеты, ученые периодически добавляют координационную секунду к Всемирному координационному времени - это постоянная корректировка.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Интересная наука" YouTube-канал "Цікава наука" - это украиноязычный проект, который адаптирует мировые научно-популярные видео для широкой аудитории. Канал публикует ролики по биологии, физике, географии, астрономии и математике в переводе и озвучке на украинском языке. Темы подаются просто, с примерами, которые легко воспринимаются даже подростками. Особенность канала - высокое качество перевода и сохранение оригинальной структуры подачи материала. Видео набирают тысячи просмотров и пользуются популярностью среди учеников, студентов и взрослых. "Цікава наука" - один из самых популярных научно-образовательных YouTube-каналов в украинском сегменте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред