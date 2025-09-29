Соседям можно даже не мечтать: почему Закарпатье - не Венгрия

История Закарпатья открывает путь от князя Владимира до Карпатской Украины. Закарпатская история - это борьба за идентичность, несмотря на оккупации и ассимиляцию.

Закарпатье - это земля, окутанная Карпатами, которая на протяжении веков была лакомым куском для многих империй. На сегодня венгерское правительство часто озвучивает претензии на регион, поэтому стоит вспомнить его настоящую историю. Сердцевина Закарпатья всегда была украинской, а его борьба за идентичность продолжалась со времен Киевской Руси вплоть до провозглашения независимости Карпатской Украины в 1939 году. История свидетельствует, что ассимиляция потерпела поражение перед стойкостью местного населения, которое видело свое будущее исключительно в составе единой украинской нации. Главред расскажет об этом подробнее.

Русские корни и столетия под Венгрией

Как рассказывают на канале "Базовая история", история Закарпатья как украинской земли началась еще в 992 году, когда войско князя Владимира Великого пришло в регион и закрепило за ним название Русь. Однако уже в начале XI века, после смерти Владимира Великого, ослабленный Киев потерял контроль, и Венгерское королевство постепенно завоевало Закарпатье.

При венгерских магнатах жизнь в регионе была очень тяжелой: осуществлялись попытки ассимиляции, людей принуждали к изнурительному труду. Несмотря на это, местное население, которое идентифицировало себя как русины - наследники Киевской Руси, сохранило свою культуру и находило опору в православной вере.

Период расколов и Габсбургские реформы

В XIII веке Закарпатье пережило опустошительное монгольское нашествие, а в XVI веке, после разгрома Венгрии под Могачем, край был разделен между Австрией и Трансильванией и страдал от набегов Османской империи. В конце XVII века регион оказался под властью австрийских Габсбургов.

В XVIII веке реформы Марии Терезии и Иосифа II несколько улучшили положение украинского крестьянства. Однако в конце XIX века венгерская элита усилила политику мадьяризации и ввела венгерский язык в образовании, чтобы подавить национальное возрождение. В ответ развернулась вооруженная борьба - движение повстанцев во главе с Олексой Довбушем, который стал символом сопротивления социальному и национальному угнетению. Во время революций 1848 года местные деятели выступали за объединение украинских земель в единую автономию.

Короткая жизнь Карпатской Украины

В 1918 году, после распада Австро-Венгрии, закарпатцы стремились присоединиться к ЗУНР, однако регион оккупировала Венгрия, а затем, по решению Парижской мирной конференции 1920 года, он вошел в состав Чехословакии. В этот период украинские школы и организации действовали довольно свободно.

Ключевым моментом в истории региона стало провозглашение независимости. В 1938 году после Мюнхенского кризиса, который ослабил Чехословакию, Закарпатье получило автономию. 15 марта 1939 года, когда сорокатысячная венгерская армия вторглась в край, в Хусте была провозглашена независимая Карпатская Украина во главе с Августином Волошином. Карпатская Сечь вступила в кровавый бой на Красном поле. Сопротивление продолжалось до мая 1939 года, но неравные силы привели к поражению, и Закарпатье снова оказалось под венгерской оккупацией.

Советская оккупация и украинская государственность

Венгерская оккупация 1939-1944 годов была отмечена репрессиями и попытками насадить "русинскую" идентичность, чтобы разделить украинский народ. В 1944 году ей на смену пришел советский режим. В 1945 году СССР присоединил Закарпатье в состав УССР. Регион использовался Советским Союзом как важный плацдарм для вторжений (в частности для подавления Венгерской революции и Пражской весны).

В 1991 году, после распада СССР, Закарпатье окончательно вошло в состав независимой Украины. История Закарпатья - это история непрерывной борьбы за украинскую самобытность, которая смогла пережить века оккупаций и ассимиляций.

Об источнике: Базовая История Базована История - украинский YouTube-канал, на который подписаны 170 тысяч пользователей. Авторы на нем рассказывают об украинских героях, которых пытались стереть, о событиях истории Украины, которые российская пропаганда искажала и традициях, переживших влияние чужих государств.

