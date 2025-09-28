Границы Украины: как большевики использовали террор для изменения границ Украины и кто такие украинцы Зеленого Клина. Почему международное право является решающим?

Где на самом деле проходят границы Украины

Как определяются границы Украины

Вопрос границ - это не только географический, но и экзистенциальный, а в условиях российско-украинской войны - чрезвычайно острый. Россия постоянно предлагает "меняться" территориями, игнорируя международное право, особенно когда речь идет об украинских этнических землях, которые она воровала на протяжении веков. Главред расскажет о разнице между историческими мифами, огромной украинской этнографической территорией и сложным процессом установления границ, который постоянно сопровождается российскими манипуляциями. История свидетельствует, что украинцы были большинством на больших территориях, которые сейчас входят в состав РФ.

Этническое наследие и украденные земли

На канале "История для взрослых" отмечается, что украинцы составляли большинство на больших территориях, которые теперь принадлежат России. Это подтверждает первая всероссийская перепись 1897 года, где национальность определяли по языку. Перепись показала украинское большинство в губерниях современной Украины и относительное большинство в Таврической губернии (Крым).

Настоящие этнические границы были значительно шире: во времена Гетманата Павла Скоропадского (1918) украинская власть распространилась на уезды Курской и Воронежской губерний. В состав Украины должны были войти также Стародубщина и Таганрогский округ.

По переписи 1926 года более 8,5 миллиона этнических украинцев проживали за пределами УССР, в частности на Кубани (900 тысяч) и Северном Кавказе (3,1 миллиона); в Центрально-Черноземном крае (Воронежчина, Курщина) - 1,7 миллиона.

Большевистская политика

Большевики активно манипулировали границами между советскими республиками.

Территориальные уступки и "откаты"

Временное правительство УССР, сформированное в Кремле, полностью подчинялось Москве. Несмотря на кратковременные претензии на Белгородщину, от них быстро отказались. На украинских этнических землях большевики проводили псевдореферендумы, которые сопровождались террором.

"Выравнивание" в 1920-х годах

После образования СССР в 1923 году границы УССР начали "выравнивать", преимущественно в пользу России. У Украины отобрали большинство присоединенных территорий, в частности Таганрогский округ, что противоречило интересам украинского населения.

Видео об этнических границах Украины можно посмотреть здесь:

Дальневосточная Украина: история Зеленого Клина

Одним из наименее известных, но наиболее масштабных этнических ареалов является Зеленый Клин - украинские земли на Дальнем Востоке (Приамурье и Приморье).

В конце XIX - начале XX века сотни тысяч украинцев переселились туда, ведь там предоставляли по 100 гектаров земли (в Украине - только 8). К началу XX века 90% европейского населения этого края составляли украинцы.

В 1917-1918 годах украинцы Зеленого Клина активно боролись за национальную автономию. На съездах провозглашали создание Украинского государства на Тихом океане и формировали Дальневосточную Сечь.

Этот проект подавили большевики, Ленин и белогвардейцы Колчака, а лидеров движения репрессировали. Это привело к массовой деукраинизации и сокрытию своего происхождения. К 2011 году количество тех, кто на Дальнем Востоке называл себя украинцем, сократилось с полумиллиона до 50 тысяч.

Несмотря на постоянные исторические несправедливости и этнические потери, в современном мире границы определяются международным правом. После Второй мировой войны мировое сообщество приняло решение не менять границы, чтобы избежать непрерывных конфликтов.

На сегодня законными и международно признанными границами Украины являются те, что установлены на момент провозглашения независимости - границы Украинской ССР. Россия, которая пытается их пересмотреть, нарушает базовые принципы международного права.

Об источнике: "История для взрослых" YouTube-канал "История для взрослых" - это украинский образовательный проект, имеющий более 380 тысяч подписчиков. Канал специализируется на неочевидных и малоизвестных исторических фактах, которые помогают лучше понять прошлое, настоящее и будущее Украины. Видео охватывают широкий спектр тем - от древней истории до событий, связанных с российско-украинской войной.

