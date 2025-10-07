Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

Стремительное развитие ИИ устранит необходимость работать пять дней подряд, подчеркнул Эрик Юань.

https://glavred.info/nauka/konec-pyatidnevki-u-lyudey-budut-chetyre-vyhodnyh-v-nedelyu-nazvany-sroki-10704359.html Ссылка скопирована

Люди будут отдыхать 4 дня в неделю / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/JillWellington, Pexels/Ketut Subiyanto

Вы узнаете:

Искусственный интеллект радикально изменит подход к труду

Стандартный рабочий график уже не будет актуален

Глава Zoom Эрик Юань считает, что пятидневная рабочая неделя вскоре уйдёт в прошлое, а искусственный интеллект радикально изменит подход к труду.

Поэтому стандартный график уже не будет актуален, рассказал он в интервью The New York Times.

видео дня

Технологии сокращают рабочие часы

Юань заявил, что стремительное развитие ИИ устранит необходимость работать пять дней подряд. По его словам, новые технологии должны не только повышать продуктивность бизнеса, но и улучшать качество жизни людей.

"Если искусственный интеллект способен сделать нашу жизнь лучше, зачем тогда трудиться всю неделю?" — подчеркнул он.

Переход к 3–4-дневной рабочей неделе

Гендиректор Zoom прогнозирует, что компании со временем массово перейдут на трех- или четырехдневную рабочую неделю, поскольку всё больше процессов автоматизируются и требуют меньше человеческого участия.

Больше свободы — но не для всех

Хотя сокращение рабочих дней даст людям больше свободного времени, Юань признаёт, что это не обязательно станет преимуществом для каждого. С автоматизацией и ростом ИИ некоторые сотрудники могут столкнуться с потерей рабочих мест.

Изменения неизбежны

По словам Юаня, компании охотно примут укороченные графики, ведь это станет логичным шагом в условиях технологического прогресса.

"В итоге у всех появится больше свободного времени", — заявил он.

Тем не менее, он подчёркивает, что массовое внедрение ИИ неизбежно трансформирует рынок труда, и важно быть готовыми к этим переменам.

Будущее ИИ: прогноз ученых

Эксперты по искусственному интеллекту Элиэзер Юдковски и Нейт Соарес предупредили об опасной перспективе: по их мнению, ИИ способен незаметно влиять на поведение людей, убеждая их самостоятельно развивать технологии, которые в будущем могут обернуться созданием роботизированной армии — и эта армия станет угрозой для всего человечества.

Ранее сообщалось о том, что ждать от ИИ через 30 лет. Будущее с ИИ сулит не только прорывы, но и риски.

Напомним, ранее Главред писал о новом гаджете с ИИ, топ-платформой и автономностью. Опубликован первый официальный ролик с участием Pixel 10 Pro.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред