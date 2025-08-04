Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

С ИИ, топ-платформой и автономностью: цены и характеристики нового Pixel 10

Алексей Тесля
4 августа 2025, 19:11
17
На сайте Google Store уже опубликован первый официальный ролик с участием Pixel 10 Pro.
Pixel 10 Pro
Pixel 10 Pro / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Google представит свежую линейку смартфонов Pixel
  • Опубликован первый официальный ролик с участием Pixel 10 Pro

Если у вас в кармане старый телефон и вы подумываете перейти на новое Android-устройство, есть смысл задержаться с покупкой ещё на несколько дней. Уже в конце месяца Google представит свежую линейку смартфонов Pixel.

И, по всей видимости, это будут одни из самых интересных моделей 2025 года. Технологический гигант уже подтвердил, что 20 августа будет официально анонсирована серия Pixel 10, пишет Express.

видео дня

Более того, на сайте Google Store уже опубликован первый официальный ролик с участием Pixel 10 Pro.

Судя по видео, новинка внешне практически идентична Pixel 9 Pro — с той же характерной задней панелью и тройной камерой в горизонтальном блоке. Это говорит о том, что компания вряд ли собирается радикально менять дизайн.

Появление видео, скорее всего, связано с многочисленными утечками, которые предшествовали анонсу. Несмотря на стремление Google сохранять интригу до момента презентации, в случае с Pixel 10 это снова не удалось.

Смотрите видео - Google Pixel 10:

Согласно утечкам, линейка Pixel 10 будет включать: базовую версию Pixel 10, продвинутый Pixel 10 Pro, более крупный Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold, которые заменят соответствующие модели девятой серии.

Одно из наиболее заметных изменений — это появление третьей камеры (предположительно — телеобъектива) даже в базовой версии Pixel 10. Это может сделать её более привлекательной и сократить разницу с Pro-моделью, что повлияет на выбор покупателей.

Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Тем не менее, ожидается, что Google добавит в линейку множество новых программных функций, поэтому будет интересно посмотреть, чем компания постарается оправдать покупку более дорогих версий. Также ходят слухи, что в Pixel 10 будет использоваться тот же сенсор камеры, что и в Pixel 9a, что может стать шагом назад по сравнению с Pixel 9.

Кроме того, не обойдётся и без функций на базе ИИ. Google, как всегда, делает ставку на интеллектуальные технологии, такие как улучшенное редактирование изображений, генерация контента и помощники на основе Google Gemini. Какие именно фишки будут добавлены — пока загадка, но, вероятно, именно они станут отличительной чертой Pixel 10 по сравнению с последними iPhone и Samsung Galaxy.

Характеристики Pixel 10

  • автономность складной модели Pixel 10 Pro Fold — 72 часа, остальных — до 100 часов;
  • экраны с диагональю 6,4 и 8 дюймов, а также тройная система камер;
  • корпус будет выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава;
  • экран с диагональю 6,3 дюйма, у Pixel 10 Pro XL дисплей с диагональю 6,8 дюйма;
  • камера — с датчиками разрешением 50 и 48 Мп, а также 100-кратным зумом Pro Res и записью видео 8K.

Ожидаемые цены

  • Pixel 10: 128 ГБ — $800, 256 ГБ — $900;
  • Pixel 10 Pro: 128 ГБ — $1000, 256 ГБ — $1100, 512 ГБ — $1220, 1 ТБ — $1450;
  • Pixel 10 Pro XL: 256 ГБ — $1200, 512 ГБ — $1320, 1 ТБ — $1550;
  • Pixel 10 Pro Fold: 256 ГБ — $1800, 512 ГБ — $1920, 1 ТБ — $2150.

Назван гаджет-шпион

Специалисты предупреждают: некоторые популярные кухонные гаджеты могут тайно следить за своими владельцами. Производители бытовой техники, а также их партнёры, получают доступ к пользовательским данным. В частности, выяснилось, что определённые модели аэрогрилей передавали личную информацию пользователей на серверы, расположенные в Китае.

Смотрите видео - топ лучших б\у флагманов:

Ранее Главред писал о том, почему на Android постоянно выскакивает реклама. В нынешнее время реклама стала не находкой для полезных покупок, а, скорее, занозой в глазу. Поэтому стоит знать, как избавиться от вирусной рекламы на Андроиде.

Напомним, ранее сообщалось о том, как проверить износ батареи на Android. Как на Android посмотреть процент износа батареи знает не каждый, хотя это очень важный показатель исправности телефона.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Google смартфоны гаджеты телефон
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп раздражен Путиным, отношение изменилось по одной причине – The Hill

Трамп раздражен Путиным, отношение изменилось по одной причине – The Hill

20:01Война
Грозовые ливни вытеснят жару: когда в Украине изменится погода

Грозовые ливни вытеснят жару: когда в Украине изменится погода

19:47Синоптик
У Путина выдвинули условие для встречи с Зеленским - Ермак ответил Кремлю

У Путина выдвинули условие для встречи с Зеленским - Ермак ответил Кремлю

19:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

"Когда развод только на пользу": Александра Кучеренко показала "особую романтику"

"Когда развод только на пользу": Александра Кучеренко показала "особую романтику"

Ультиматум Трампа и затяжная война: генерал США раскрыл планы Путина

Ультиматум Трампа и затяжная война: генерал США раскрыл планы Путина

Лучший день лета: двух знаков 4 августа ждут сюрпризы и вознаграждения

Лучший день лета: двух знаков 4 августа ждут сюрпризы и вознаграждения

Последние новости

20:01

Трамп раздражен Путиным, отношение изменилось по одной причине – The Hill

19:51

За кулисами обороны Покровская: военный раскрыл причину странной тактики РФ

19:47

Грозовые ливни вытеснят жару: когда в Украине изменится погода

19:34

У Путина выдвинули условие для встречи с Зеленским - Ермак ответил Кремлю

19:30

Их ели почти все: в Украине растут "волшебные" грибы, которые светятся в темнотеВидео

Путин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – КоваленкоПутин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – Коваленко
19:11

С ИИ, топ-платформой и автономностью: цены и характеристики нового Pixel 10Видео

19:10

Уникальный охотник за "шахедами": что готовят ВСУмнение

18:55

Apple готовит "убийцу" ChatGPT: что скрывает новый поисковик с ИИ

18:31

"Им все равно, сколько людей в Украине гибнет": Трамп решительно пригрозил Индии

Реклама
18:15

Ультиматум Трампа: США согласовали решение по санкциям – советник Зеленского

18:14

КНДРовцев им мало: Зеленский рассказал о наемниках РФ из других стран на фронтеФото

18:06

РФ накопит 700 тыс. солдат: на каком направлении Россия хочет пойти в новое наступлениеВидео

17:58

Крысы не подойдут на пушечный выстрел: как легко и навсегда отпугнуть грызуновВидео

17:57

"Пусть так и будет": президент Чехии сделал заявление об оккупации территорий Украины

17:50

Война может завершиться уже на этой неделе: Ермак назвал главные условия

17:37

Третий армейский корпус получил 1/8 часть фронта и уже влияет на ход войны - Билецкий

17:04

Атомные подлодки США у России: у Путина спрятали Медведева и сделали заявление

16:54

Противень засияет ослепительной чистотой: удивительно простой способ очисткиВидео

16:52

Бешеный скачок вверх: новый курс доллара и евро неприятно удивляет

16:50

Настоящий "вкус" советчины: какой еды на самом деле никогда не существовало в СССРВидео

Реклама
16:48

РФ стягивает дополнительные силы на Запорожское направление: что задумал враг

16:06

Минус один ЗРК С-300: в Генштабе похвастались точным ударом по оккупантам

15:51

"Путин может еще 5 лет не прожить": какой коварный план он спешит воплотить в жизньВидео

15:43

Остров с дурной славой, где Путин прятался от "уголовки": чем известен ВалаамВидео

15:21

Консервация ударит по карману: базовый сезонный овощ неуклонно дорожает

15:02

Огонь осветил небо: ВСУ ударили по топливному комплексу аэропорта "Сочи"

14:54

47-летняя украинская актриса беременна: "Благодарю тебя, Боже!"

14:43

РФ готовится к новой войне: Коваленко назвал два тревожных сигнала

14:39

Дождей станет больше: украинцев предупредили о сильных осадках в нескольких областях

14:29

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

13:55

Скрести больше не понадобится: пятна на сиденье унитаза исчезнут мгновенноВидео

13:38

СБУ мощно атаковала ключевой аэродром россиян в Крыму: что удалось уничтожить

13:10

Харьковскую область, Северский, Купянский и Краматорский направления фронта посетил глава ГПСУ Дейнеко

13:05

Во Львове горит отель с людьми, слышны крики о помощи: деталиВидео

13:00

"На опасном пределе": кто отказался пускать Максима Галкина в Украину

13:00

Перед дедлайном Трампа Путину: в ближайшие дни Келлог посетит Украину

12:57

Игра в имитацию: Коваленко сказал, что дадут переговоры и будет ли перемирие

12:46

Где три различия между дедушками: только самый внимательный сможет их заметить

12:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 августа (обновляется)

12:28

Оккупанты штурмовали новый участок границы: в МВА сообщили, прорвался ли враг

Реклама
12:03

Вишневые, синие и зеленые: почему в СССР черные "Жигули" были большой редкостью

11:45

Всем украинским беженцам в Германии хотят отменить социальные выплаты - Bild

11:26

"Чтобы больше не гибли люди": Трамп сделал заявление о послании для РФ через Виткоффа

10:59

Притула стал отцом в четвертый раз и показал первые фото ребенка - кто родился

10:56

РФ хочет заставить украинцев бежать из городов: враг готовит удары по энергетике

10:53

Переговоры Зеленского, Трампа и Путина возможны: посол указал на нюанс

10:45

Китайский гороскоп на завтра 5 августа: Кроликам - опасность, Тиграм - бешенство

10:20

Дроны РФ атаковали Одесскую область: горели радиорынок и общежитиеФото

10:11

"Родина проклянет": Дмитрий Гордон засветился с предательницей Таисией Повалий

10:04

Покровск сжимают в полукольцо: эксперт заявил о перерезании важной трассы

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять