С ИИ, топ-платформой и автономностью: цены и характеристики нового Pixel 10

На сайте Google Store уже опубликован первый официальный ролик с участием Pixel 10 Pro.

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Pixel 10 Pro / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Google представит свежую линейку смартфонов Pixel

Опубликован первый официальный ролик с участием Pixel 10 Pro

Если у вас в кармане старый телефон и вы подумываете перейти на новое Android-устройство, есть смысл задержаться с покупкой ещё на несколько дней. Уже в конце месяца Google представит свежую линейку смартфонов Pixel.

И, по всей видимости, это будут одни из самых интересных моделей 2025 года. Технологический гигант уже подтвердил, что 20 августа будет официально анонсирована серия Pixel 10, пишет Express.

видео дня

Более того, на сайте Google Store уже опубликован первый официальный ролик с участием Pixel 10 Pro.

Судя по видео, новинка внешне практически идентична Pixel 9 Pro — с той же характерной задней панелью и тройной камерой в горизонтальном блоке. Это говорит о том, что компания вряд ли собирается радикально менять дизайн.

Появление видео, скорее всего, связано с многочисленными утечками, которые предшествовали анонсу. Несмотря на стремление Google сохранять интригу до момента презентации, в случае с Pixel 10 это снова не удалось.

Смотрите видео - Google Pixel 10:

Согласно утечкам, линейка Pixel 10 будет включать: базовую версию Pixel 10, продвинутый Pixel 10 Pro, более крупный Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold, которые заменят соответствующие модели девятой серии.

Одно из наиболее заметных изменений — это появление третьей камеры (предположительно — телеобъектива) даже в базовой версии Pixel 10. Это может сделать её более привлекательной и сократить разницу с Pro-моделью, что повлияет на выбор покупателей.

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Тем не менее, ожидается, что Google добавит в линейку множество новых программных функций, поэтому будет интересно посмотреть, чем компания постарается оправдать покупку более дорогих версий. Также ходят слухи, что в Pixel 10 будет использоваться тот же сенсор камеры, что и в Pixel 9a, что может стать шагом назад по сравнению с Pixel 9.

Кроме того, не обойдётся и без функций на базе ИИ. Google, как всегда, делает ставку на интеллектуальные технологии, такие как улучшенное редактирование изображений, генерация контента и помощники на основе Google Gemini. Какие именно фишки будут добавлены — пока загадка, но, вероятно, именно они станут отличительной чертой Pixel 10 по сравнению с последними iPhone и Samsung Galaxy.

Характеристики Pixel 10

автономность складной модели Pixel 10 Pro Fold — 72 часа, остальных — до 100 часов;

экраны с диагональю 6,4 и 8 дюймов, а также тройная система камер;

корпус будет выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава;

экран с диагональю 6,3 дюйма, у Pixel 10 Pro XL дисплей с диагональю 6,8 дюйма;

камера — с датчиками разрешением 50 и 48 Мп, а также 100-кратным зумом Pro Res и записью видео 8K.

Ожидаемые цены

Pixel 10: 128 ГБ — $800, 256 ГБ — $900;

Pixel 10 Pro: 128 ГБ — $1000, 256 ГБ — $1100, 512 ГБ — $1220, 1 ТБ — $1450;

Pixel 10 Pro XL: 256 ГБ — $1200, 512 ГБ — $1320, 1 ТБ — $1550;

Pixel 10 Pro Fold: 256 ГБ — $1800, 512 ГБ — $1920, 1 ТБ — $2150.

Назван гаджет-шпион

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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