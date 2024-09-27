Об этом знают единицы: как проверить износ батареи на Android

Как на Android посмотреть процент износа батареи знает не каждый, хотя это очень важный показатель исправности телефона.

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Как узнать уровень износа батареи телефона / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Одной из ключевых проблем современных смартфонов является постепенный износ аккумулятора. Ранее смартфоны имели сменные батареи, поэтому в случае износа можно было легко заменить их самостоятельно. Однако с развитием технологий и стремлением повысить емкость аккумуляторов, сменные батареи стали редкостью. Теперь их замена возможна только в условиях сервисного центра, но где проверить износ батареи должны знать все.

Чтобы избежать внезапных проблем с батареей, стоит регулярно проверять ее состояние. Ведь постепенное уменьшение емкости является естественным процессом, и проверка поможет вовремя заметить снижение производительности.На Android-устройствах проверка уровня износа батареи достаточно проста. Существуют различные программы, которые можно загрузить с Play Market, такие как AccuBattery или Battery Guru. Эти приложения позволяют получить детальный анализ состояния АКБ, что является удобной опцией для пользователей. Какой программой проверить состояние батареи? Самыми популярными являются те, которые предоставляют точную информацию об уровне износа, реальную емкость и другие технические параметры аккумулятора.

Если вы не знаете, как на Android посмотреть процент износа батареи, то для быстрого получения этих данных достаточно воспользоваться встроенной утилитой Android:

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Открыть приложение "Телефон".

Набрать код ##4636## или, если у вас телефон Samsung, введите *#0228#.

После ввода комбинации нажмите кнопку вызова.

Этот метод позволяет узнать основные параметры батареи, включая текущую емкость.

Отдельно стоит рассмотреть, как на Xiaomi проверить износ батареи. Пользователи этих устройств могут узнать уровень износа батареи, загрузив специальные приложения или воспользовавшись системными настройками через дополнительные утилиты, такие как Miui Battery Monitor. Для более детального анализа также можно использовать сторонние приложения из Play Market, показывающие износ батареи и общее состояние АКБ.

Что такое Android? Android - операционная система и платформа для мобильных телефонов и планшетных компьютеров, созданная компанией Google на базе ядра Linux. Поддерживается альянсом Open Handset Alliance (OHA). В 84 % смартфонов, проданных в 3-м квартале 2014 года, была установлена операционная система Android, а в марте 2017 года ОС Android стала самой популярной ОС, с которой выходили в интернет, пишет Википедия.

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