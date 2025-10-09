Укр
Назвать все - смогут единицы: ученые заявили о существовании девяти видов осадков

Юрий Берендий
9 октября 2025, 04:08
17
Ученые NASA и Мичиганского университета после почти десятилетнего исследования установили, что в природе существует не три, а девять различных видов осадков.
Сколько есть видов осадков - как определяют типы осадков / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Большинство людей привыкли думать, что существует только три вида осадков - дождь, снег и мокрый снег. Но ученые NASA и Мичиганского университета доказали, что природа гораздо сложнее, и определили целых девять различных типов осадков, о чем говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, передает Popular Science.

Главред выяснил, какие есть виды осадков.

NASA создала новую систему для анализа осадков

Команда инженеров NASA вместе с климатологами из Мичиганского университета провела масштабное исследование, которое длилось почти десять лет. Они использовали машинное обучение, чтобы обработать миллионы данных, собранных с помощью специальной системы Precipitation Imaging Package (PIP).

Эта система фиксировала осадки с помощью высокоскоростной камеры, а прибор-дисдрометр измерял размер и скорость капель, падавших с облаков. Так удалось собрать более 1,5 миллиона измерений, включая данные о температуре, влажности, давлении и скорости ветра.

Смотрите видео эксперимента NACA:

Какие факторы определяют тип осадков

Чтобы систематизировать эти данные, ученые использовали статистический метод уменьшения размерности. Это позволило выявить закономерности в поведении частиц во время осадков.

После сравнения различных моделей исследователи создали систему Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP), которая выделяет три главных фактора, определяющих тип осадков:

  • характеристики частиц,
  • интенсивность,
  • фазу осадков.

UMAP помогает понять, как осадки переходят один в другой, например, из дождя в снег или из мороси в мокрый снег.

Девять видов осадков, по классификации NASA

Ученые предложили расширенную классификацию, в которую вошли следующие девять типов осадков:

  • Мряка - легкий, постоянный дождь.
  • Сильный дождь - интенсивный дождь с мелкими каплями.
  • Переход от легкого дождя к смешанным осадкам - легкий мокрый снег с ледяными градинами.
  • Переход от сильного дождя к смешанным осадкам - интенсивный мокрый снег с ледяными гранулами.
  • Легкая смешанная фаза - небольшое количество частично замерзших частиц.
  • Сильная смешанная фаза - большое количество слякотных, полузамерзших частиц.
  • Переход от сильного снега к смешанной фазе - крупные снежинки с частично ледяными структурами.
  • Легкий снегопад - рыхлый, легкий снег.
  • Сильный снегопад - интенсивный, густой снег.

Что говорят ученые

Климатолог Мичиганского университета Клэр Петтерсен отмечает, что разработка UMAP имеет практическое значение.

"В краткосрочной перспективе лучшие прогнозы могут помочь людям скорректировать свои ежедневные поездки или подготовиться к крупным событиям, таким как наводнения или ледяные бури. В долгосрочной перспективе это может помочь предсказать, как снежный покров или время таяния снега изменят доступность пресной воды для региона", - указывает она.

По ее словам, система имеет потенциал и для долгосрочных исследований.

Петтерсен добавляет, что цель исследования - сделать эти данные доступными для всех, а не только для специалистов.

"Процессы осадков являются очень нелинейными. На осадки влияет много факторов, которые определяют, что мы в конце видим на поверхности", - говорится в материале.

Наука, которая может спасти жизнь

Благодаря новой системе анализа NASA метеорологи теперь могут точнее прогнозировать опасные погодные явления, в частности гололед и внезапные снежные бури. Это означает, что в будущем люди смогут получать более точные предупреждения о стихийных рисках и лучше подготовиться к ним.

