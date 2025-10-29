Земля достигла своей первой переломной точки - что изменится для человечества

Ученые предупреждают, что Земля достигла своей первой климатической переломной точки и это может стать началом необратимых изменений для всей планеты.

Глобальное потепление - Земля достигла своей первой переломной точки / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чем говорится в материале:

Что такое глобальное потепление простыми словами

Что будет, если наступит глобальное потепление

Можно ли спастись от глобального потепления

В новом докладе международные климатологи предупредили, что наша планета официально пересекла первую критическую черту и последствия этого могут быть необратимыми. Об этом сообщает профильное издание Science Daily, ссылаясь на материалы, предоставленные Франкфуртским университетом имени Гете.

Главред выяснил, как глобальное потепление влияет на человечество.

Глобальное потепление - ученые зафиксировали первую переломную точку

Согласно отчету "Глобальные критические точки 2025" (GTPR 2025), часть тропических коралловых рифов уже пересекла свою точку невозврата из-за повышения температуры океана. Это означает, что даже стабилизация потепления не сможет полностью остановить их исчезновение.

"Разрушительные последствия, возникающие при превышении климатических точек перегиба, представляют огромную угрозу для наших обществ", - пояснил профессор вычислительных наук о земной системе Нико Вундерлинг из Центра критических вычислительных исследований Университета Гете.

Он предупреждает, что перегиб одной климатической системы может спровоцировать или ускорить перегиб других, и этот риск значительно возрастает после превышения порога в 1,5 °C.

Как влияет глобальное потепление на планету

Авторы отчета определили около двух десятков участков глобальной климатической системы, которые могут достичь своих точек перегиба. Первой стала система тропических коралловых рифов, но дальше под угрозой - ледники Гренландии и Западной Антарктиды, а также циркуляция Атлантического океана.

"Мы можем наблюдать эффект домино, когда изменения в одной части системы запускают цепную реакцию по всей планете", - говорится в отчете.

Коралловые рифы: уже подверглись массовой смертности при потеплении на 1,4 °C - выше их критического порога в 1,2 °C. Даже стабилизация на 1,5 °C не спасет большинство рифов.

Амазонский тропический лес: рискует превратиться в саванну при повышении температуры на 1,5-2 °C, что ускорит климатические изменения.

Циркуляция Атлантического океана (AMOC): может остановиться при глобальном потеплении менее чем на 2 °C, вызвав резкое похолодание в Европе и смену муссонов.

Можно ли победить глобальное потепление

Не все переломные моменты являются разрушительными. Ученые указывают и на "положительные точки перегиба", которые могут способствовать устойчивому развитию.

"Возобновляемые источники энергии уже дешевле ископаемого топлива в большинстве регионов мира", - отмечается в отчете.

Распространение электромобилей, зеленого транспорта и энергоэффективных систем отопления может создать эффект самоусиления, а социальные инициативы - ускорить изменения.

По словам координатора исследования, профессора Тима Лентона из Эксетерского университета, мир стоит на пороге эпохи климатических сдвигов, и от действий правительств в ближайшие годы будет зависеть, станет ли эта эпоха катастрофой или началом нового экологического равновесия.

"У нас еще есть шанс предотвратить худший сценарий, но действовать нужно немедленно", - заключают авторы GTPR 2025.

Об источнике: Science Daily Science Daily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan. Основной функцией ресурса является сбор и публикация пресс-релизов и материалов от университетов, научных институтов и исследовательских организаций - иногда с минимальной редакционной обработкой. На сайте представлены различные тематики, такие как медицина и здоровье, экология, технологии, биология, общество, обучение.

