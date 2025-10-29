Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Земля достигла своей первой переломной точки - что изменится для человечества

Юрий Берендий
29 октября 2025, 19:04
121
Ученые предупреждают, что Земля достигла своей первой климатической переломной точки и это может стать началом необратимых изменений для всей планеты.
Земля достигла своей первой переломной точки - что изменится для человечества
Глобальное потепление - Земля достигла своей первой переломной точки / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чем говорится в материале:

  • Что такое глобальное потепление простыми словами
  • Что будет, если наступит глобальное потепление
  • Можно ли спастись от глобального потепления

В новом докладе международные климатологи предупредили, что наша планета официально пересекла первую критическую черту и последствия этого могут быть необратимыми. Об этом сообщает профильное издание Science Daily, ссылаясь на материалы, предоставленные Франкфуртским университетом имени Гете.

Главред выяснил, как глобальное потепление влияет на человечество.

видео дня

Глобальное потепление - ученые зафиксировали первую переломную точку

Согласно отчету "Глобальные критические точки 2025" (GTPR 2025), часть тропических коралловых рифов уже пересекла свою точку невозврата из-за повышения температуры океана. Это означает, что даже стабилизация потепления не сможет полностью остановить их исчезновение.

"Разрушительные последствия, возникающие при превышении климатических точек перегиба, представляют огромную угрозу для наших обществ", - пояснил профессор вычислительных наук о земной системе Нико Вундерлинг из Центра критических вычислительных исследований Университета Гете.

Он предупреждает, что перегиб одной климатической системы может спровоцировать или ускорить перегиб других, и этот риск значительно возрастает после превышения порога в 1,5 °C.

Как влияет глобальное потепление на планету

Авторы отчета определили около двух десятков участков глобальной климатической системы, которые могут достичь своих точек перегиба. Первой стала система тропических коралловых рифов, но дальше под угрозой - ледники Гренландии и Западной Антарктиды, а также циркуляция Атлантического океана.

"Мы можем наблюдать эффект домино, когда изменения в одной части системы запускают цепную реакцию по всей планете", - говорится в отчете.

  • Коралловые рифы: уже подверглись массовой смертности при потеплении на 1,4 °C - выше их критического порога в 1,2 °C. Даже стабилизация на 1,5 °C не спасет большинство рифов.
  • Амазонский тропический лес: рискует превратиться в саванну при повышении температуры на 1,5-2 °C, что ускорит климатические изменения.
  • Циркуляция Атлантического океана (AMOC): может остановиться при глобальном потеплении менее чем на 2 °C, вызвав резкое похолодание в Европе и смену муссонов.

Можно ли победить глобальное потепление

Не все переломные моменты являются разрушительными. Ученые указывают и на "положительные точки перегиба", которые могут способствовать устойчивому развитию.

"Возобновляемые источники энергии уже дешевле ископаемого топлива в большинстве регионов мира", - отмечается в отчете.

Распространение электромобилей, зеленого транспорта и энергоэффективных систем отопления может создать эффект самоусиления, а социальные инициативы - ускорить изменения.

По словам координатора исследования, профессора Тима Лентона из Эксетерского университета, мир стоит на пороге эпохи климатических сдвигов, и от действий правительств в ближайшие годы будет зависеть, станет ли эта эпоха катастрофой или началом нового экологического равновесия.

"У нас еще есть шанс предотвратить худший сценарий, но действовать нужно немедленно", - заключают авторы GTPR 2025.

Напомним, ранее Главред сообщал о термоядерной революции в энергетике: Китай создает "искусственное Солнце". Китай намерен до конца 2027 года завершить сооружение термоядерного реактора BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), который получил название "Искусственное солнце".

Также сообщалось о том, что часть Солнца взорвалась: как магнитные бури угрожают людям и чего ждать дальше. В мае 2024 года часть Солнца сделала интенсивный выброс плазмы - явление, способное создать серьезную угрозу для будущей цивилизации. Доцент кафедры истории окружающей среды Джорджтаунского университета Дагомар Дегроот разъяснил, как магнитные бури влияют на человека и планету.

Другие новости:

Об источнике: Science Daily

Science Daily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan.

Основной функцией ресурса является сбор и публикация пресс-релизов и материалов от университетов, научных институтов и исследовательских организаций - иногда с минимальной редакционной обработкой.

На сайте представлены различные тематики, такие как медицина и здоровье, экология, технологии, биология, общество, обучение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука глобальное потепление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины - Вэнс сделал признание

Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины - Вэнс сделал признание

19:48Мир
От -3 до +18 градусов: синоптики удивили прогнозом со снегом, дождями и солнцем

От -3 до +18 градусов: синоптики удивили прогнозом со снегом, дождями и солнцем

19:23Синоптик
Украина знает, как сделать больно России: пора ли Москве начать нервничать

Украина знает, как сделать больно России: пора ли Москве начать нервничать

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

Последние новости

19:56

Успех и духовный рост: какой ваш кармический путь по дате рождения

19:53

"Придется": известна судьба детей Галкина и Пугачевой

19:50

"Тысяча порезов" на Днепровском направлениимнение

19:48

Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины - Вэнс сделал признание

19:28

РФ выбрала цели для новых ударов: "Флэш" назвал, какие города под угрозойВидео

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
19:23

От -3 до +18 градусов: синоптики удивили прогнозом со снегом, дождями и солнцем

19:17

Популярный осенний овощ резко "прибавил" в цене: какая стоимость килограмма

19:10

Украина знает, как сделать больно России: пора ли Москве начать нервничатьмнение

19:04

Земля достигла своей первой переломной точки - что изменится для человечества

Реклама
19:03

Реденькие волосы и одутловатое лицо: Олег Винник засветился с Андреем Данилко

18:53

"Восхищались тобой": умер выдающийся военный дирижер Ансамбля ВСУ

18:39

РФ подтягивает "элиту" в Покровск: эксперт рассказал о ситуации в городе

18:30

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

18:26

РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

17:56

"У него все размыто": популярная певица рассказала о ранении брата-военного

17:29

Норвежский рецепт тепла: как скандинавы обогревают пол без использования труб

17:27

"Шпион" в каждом доме: раскрыта опасность дешевой китайской бытовой техники

17:21

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

17:12

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

16:52

Три знака зодиака узнают, как сильно они были нужны: одиночество уйдет

Реклама
16:39

Украинскую блогершу из Миротворца "забанил" известный бренд - детали скандала

16:28

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках монахини в церкви за 79 секунд

16:26

Взрывы на трех крупных нефтегазовых заводах РФ: детали мощных ударов Сил обороны

16:26

Купянск держится: в Украине опровергли заявление Путина об окружении города

16:19

"Статистика работы на уровне отделения полиции", – эксперт прокомментировал данные НАБУ о переданных в суд производствах

16:17

Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну

15:58

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

15:46

Суперзвезда 2000-х годов объявила о завершении карьеры: какая причина ухода со сценыВидео

15:32

Пойдет ли валюта снова в рост: экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре

15:02

"Знали, куда бьют": россияне атаковали детскую больницу в Херсоне, есть раненые детиФотоВидео

15:01

Бельгия пригрозила "сравнять Москву с землей" - в РФ гневно ответили

14:56

Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях: будут как новыеВидео

14:49

Гороскоп на ноябрь 2025 для Тельцов: финансовый шторм и любовный романВидео

14:20

Французский политик 19 века раскрыл правду об украинцах - что Москва скрывалаВидео

14:17

Маленькие трагедии на большой войне: Комаров показал новую "изнанку" современной Украины

14:00

Отсрочки по-новому, мобилизация и рост цен на продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября

13:59

Гороскоп на ноябрь 2025: как Овнам разбогатеть в конце осениВидео

13:59

Считалась ядом: какой писатель пил по 50 чашек кофе и чем это обернулось для его здоровья

13:48

Водители ломают голову: найден интересный дорожный знак с "кренделем"

13:47

Почему 30 октября нельзя выяснять отношения: какой церковный праздник

Реклама
13:28

РФ собрала 11 тысяч военных для окружения одного города: ДШВ показали план врага

13:23

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секретВидео

13:05

Алексей Суханов сделал публичное признание о свадьбе - детали

13:04

Не будут сидеть в темноте: названы регионы, где украинцы почувствуют минимум проблем с электричеством

13:01

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

12:45

Гости "ахнут": необычные крылья в бомбическом маринадеВидео

12:12

Плюс 10% до конца осени: украинцев предупредили о подорожании базового продукта

12:08

Треть города - в "серой зоне": россияне прорываются в Покровск, угроза окружения растет - DeepState

11:51

Ежедневные привычки водителей незаметно "убивают" авто: пять главных ошибокВидео

11:40

Алину Гросу забрала "скорая" - что с ней случилось

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять