Часть солнца взорвалась: как магнитные бури угрожают людям и чего ждать дальше

Юрий Берендий
28 октября 2025, 19:03
В мае 2024 года часть Солнца взорвалась, напоминая о потенциально катастрофической угрозе магнитных бурь для современной цивилизации, указывает ученый.
О чем говорится в материале:

  • Как происходит солнечный взрыв
  • Что такое магнитная буря и как она влияет
  • Чем грозит солнечная активность

В мае 2024 года часть Солнца буквально взорвалась, вызвав мощную вспышку плазмы - явление, которое может представлять серьезную угрозу для цивилизации будущего. Доцент кафедры истории окружающей среды Джорджтаунского университета Дагомар Дегроот в статье для The Conversation объяснил, как магнитные бури влияют на людей и планету.

Главред выяснил, какой эффект от магнитной бури.

Из-за чего происходят магнитные бури

"Солнце - это огромный шар из перегретого газа, который называется плазмой. Поскольку разные части поверхности вращаются с разной скоростью, магнитные поля запутываются. В конце концов, как слишком натянутые резинки, они могут разорваться - и именно это произошло в прошлом году", - указывает ученый.

Такие взрывы высвобождают энергию, эквивалентную миллиону водородных бомб, а в космос вырываются гигантские магнитные "пузыри" - корональные выбросы массы (КВМ), несущие миллиарды тонн плазмы. Они движутся со скоростью, в 6000 раз большей скорости самолета, и могут врезаться в магнитное поле Земли, создавая яркие полярные сияния и мощные электрические токи в земной коре.

"На этот раз полюса магнитного поля Земли и КВМ не совпали, поэтому большая часть плазмы улетела в глубокий космос", - уточняет эксперт.

Смотрите видео NASA о взрывах на Солнце:

Когда самая мощная магнитная буря

Еще в 1859 году солнечная буря, известная как событие Керрингтона, вывела из строя телеграфные линии по всей Европе и Америке.

"Событие Кэррингтона показало, что среда Солнца может резко меняться, и новые технологии начинают связывать современную жизнь с мощными силами Солнца", - отмечает Дегроот.

Солнечная буря, которая почти вызвала ядерную войну

В мае 1967 года серия вспышек вывела из строя американские радары. Военные подумали, что это нападение СССР, и уже готовились к ядерному удару.

"Возможно, мы сегодня живы только потому, что ученым удалось убедить офицеров NORAD, что солнечная буря заглушила радары", - напоминает историк.

Когда Земля осталась без света

В 1989 году КВМ снова ударили по планете, вызвав масштабное отключение электроэнергии в Канаде. Миллионы людей оказались без света посреди мороза.

"Замена уничтоженных трансформаторов может длиться месяцами. Если бы буря 1989 года была такой мощной, как событие Кэррингтона, Северная Америка могла бы остаться без электроэнергии на годы", - объясняет Дегроот.

События Мияке и угроза будущего - как магнитные бури влияют на людей

В 2012 году ученые нашли в годовых кольцах деревьев следы огромных всплесков солнечной активности VIII века - так называемых событий Мияке.

"Такие бури могут затмить даже событие Кэррингтона и происходят раз в несколько веков", - отмечает эксперт.

Астрономы также доказали, что подобные Солнцу звезды иногда взрываются супервспышками, в 10 000 раз мощнее, чем любые зафиксированные человечеством. И хотя для нашей звезды это редкое явление - примерно раз в 3000 лет - последствия могут быть катастрофическими.

"Цивилизация сегодня зависит от электрических сетей, поддерживающих все - от транспорта до спутниковых систем. Если они исчезнут, последствия могут быть апокалиптическими", - предупреждает Дегроот.

Как спастись от магнитных бурь

Чтобы предотвратить глобальный коллапс, ученые постоянно наблюдают за Солнцем в реальном времени. Это позволяет вовремя сократить нагрузку на энергосистемы, когда приближается магнитная буря.

"Небольшая подготовка может предотвратить катастрофу", - отмечает ученый.

Однако сокращение финансирования NASA и угроза закрытия солнечного телескопа Даниэля К. Иноуэ могут оставить человечество без главного инструмента наблюдения за Солнцем.

"Мы имеем склонность недооценивать экзистенциальные риски - пока не становится слишком поздно", - заключает Дагомар Дегроот.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: The Conversation

The Conversation - это независимый, некоммерческий медиапроект, который публикует комментарии и анализ, написанные учеными и исследователями, а редактируемые профессиональными журналистами для широкой публики.

Его главная цель - сделать академические исследования и экспертные знания доступными и понятными для всех, способствуя лучшему пониманию текущих событий и сложных вопросов.

Профессиональные журналисты адаптируют сложную научную информацию для широкой аудитории, сохраняя при этом точность и научную обоснованность.

The Conversation имеет отделения в разных странах мира, включая Австралию (где он был основан), США, Великобританию, Канаду, Францию, Африку и другие.

