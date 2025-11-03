Над Украиной взойдет "бобровая" Луна: когда ждать самое большое суперлуние 2025

Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче.

Бобровую суперлуну можно будет увидеть 5 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда украинцы смогут увидеть суперлуну

Почему ноябрьское полнолуние называется "бобровым"

В ноябре украинцы смогут увидеть самое большое и яркое полнолуние 2025 года - в небе взойдет суперлуна, которую называют "бобровой". Яркое небесное зрелище сделает Луну больше и светлее, чем обычно.

Когда взойдет Суперлуние

4 ноября Луна будет полной. А в среду, 5 ноября, в 15:19 по киевскому времени можно будет увидеть Бобровую суперлуну.

Однако лучший момент, чтобы полюбоваться явлением, наступит вечером 6 ноября, когда полнолуние появится над восточным горизонтом в созвездии Тельца, рядом со звездным скоплением Плеяды.

В это полнолуние Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче. В ближайшей точке предстоящее суперлуние будет находиться на расстоянии 355 000 км от Земли.

Суперлуна будет ярче, чем обычно / timeanddate.com

Дело в том, что спутник вращается вокруг Земли по овалу, на этот раз он максимально приблизится к планете. Когда полнолуние совпадает с наименьшим расстоянием между Землей и Луной, небесное тело кажется гигантским, когда поднимается над горизонтом. Такое впечатление усиливает еще и иллюзия Луны – эффект, из-за которого она кажется больше на фоне зданий или деревьев.

Чтобы увидеть Бобровую Луну, найдите возвышенное место с хорошим обзором восточного горизонта, без помех и с минимальным количеством света.

На сайте TimeandDate.com можно узнать время восхода Луны в вашем регионе.

Почему полнолуние в ноябре называют бобровым

Полнолуние в ноябре называют Бобровым, потому что именно в это время возводят плотины бобры в Северной Америке. В народе такое полнолуние еще называют Морозным, Слепой или Торговой Луной.

Бобровое Суперлуние станет одиннадцатым и самым большим полнолунием 2025 года. Следующее полнолуние – Холодная Луна – ожидается 4 декабря.

