Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Кто на самом деле написал Библию - ученые раскрыли скрытые подсказки в тексте

Юрий Берендий
2 ноября 2025, 14:06
276
Ученые с помощью искусственного интеллекта раскрыли доказательства того, кто написал Библию, обнаружив скрытые языковые подсказки в священных текстах.
Кто на самом деле написал Библию - ученые раскрыли скрытые подсказки в тексте
Кто на самом деле написал Библию - как писали Библию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Кто написал Библию
  • Кто авторы Библии
  • Как писали Библию

Ученые из международной команды под руководством Дюкского университета в США с помощью искусственного интеллекта обнаружили новые доказательства того, что Библия имеет нескольких авторов, а не одного, как считалось ранее. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале PLOS One.

Главред выяснил, кто на самом деле написал книгу Библии

видео дня

Когда была написана Библия и кем

Команда исследователей применила новейшую модель ИИ для анализа первых девяти книг Еврейской Библии - так называемого Энеатеуха. Используя лингвистический анализ, они обнаружили три совершенно разных стиля письма, что указывает на разные источники или группы переписчиков.

"Мы обнаружили, что каждая группа авторов имеет свой стиль - что удивительно, даже в отношении простых и распространенных слов, таких как "нет", "который" или "король". Наш метод точно определяет эти различия", - пояснил профессор Томас Ремер из Колледжа де Франс.

Как нашли авторов Библии

Проект возглавила Шира Файгенбаум-Головин, математик, которая еще в 2010 году начала изучать почерк на фрагментах древней керамики. Именно эти исследования, по ее словам, дали толчок к анализу библейских текстов с помощью технологий.

"Мы пришли к выводу, что находки в этих надписях могут предоставить ценные подсказки для датировки текстов Ветхого Завета. Тогда мы начали формировать нашу нынешнюю команду, которая могла бы помочь нам проанализировать эти библейские тексты", - отметила она.

Сейчас ее команда объединяет математиков, археологов, лингвистов и компьютерных ученых. Модель ИИ классифицировала библейские тексты по трем основным стилям: источник священников, деутерономическая история и Книга Повторения Закона.

Откуда мы знаем, кто на самом деле написал Библию

Однако не все части Ветхого Завета вписались в найденную систему.

"Мы были удивлены, когда увидели, что части рассказа о Ковчеге в 1-й книге Самуила не соответствуют ни одному из трех стилей. Это намекает на еще одну неизвестную деталь в создании Библии", - сообщила Файгенбаум-Головин.

От Библии к другим историческим документам

Ученые убеждены, что их методология может помочь в изучении не только библейских текстов, но и других древних или исторических документов.

"Если вы исследуете фрагменты документов, чтобы установить, были ли они написаны, например, Авраамом Линкольном, этот метод может помочь определить, являются ли они настоящими или только подделкой", - объясняет исследовательница.

В итоге авторы отмечают, что статья проливает новый свет на вопрос авторства библейских текстов, предлагая статистически значимые доказательства существования лингвистических особенностей в письме библейских авторов.

Напомним, ранее Главред сообщал о масштабном оползне на дне: раскрыта тайна гигантского разлома в Тихом океане. Геологи впервые обнаружили признаки "умирающей" зоны субдукции - участка океана, где одна литосферная плита погружается под другую. Это уникальное открытие сделали в глубинах северной части Тихого океана, сообщает журнал Science Advances.

Кроме того, астрономы засекли загадочное тело рядом с Землей: есть ли угроза для человечества. Комета 3I/ATLAS, за которой в среду одновременно наблюдали три космических аппарата NASA, ошеломила ученых. При приближении к Солнцу она начала резко светиться - ее яркость выросла в семь раз быстрее, чем у большинства известных комет.

Другие новости:

Об источнике: The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука Библия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

15:44Фронт
Украина может заставить Кремль сдаться: названо главное условие

Украина может заставить Кремль сдаться: названо главное условие

14:34Украина
Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: судья совершила наезд на пешеходов, детали

Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: судья совершила наезд на пешеходов, детали

14:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день

Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

Последние новости

16:07

"У них есть комплекс": Могилевская раскрыла проблему своих дочерей

15:44

Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

15:36

Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

15:22

Сменил 17 имен и создал тысячи картин: как сирота со Львовщины стал легендойВидео

14:55

Трамп послал сигнал Путину после переговоров с Си Цзиньпином - чего ждать

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
14:46

"Не бойся": бывший якудза стал на защиту участницы "Холостяка"Видео

14:43

Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

14:34

Украина может заставить Кремль сдаться: названо главное условие

14:34

Одна из главных задач российско-украинской войнымнение

Реклама
14:09

Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: судья совершила наезд на пешеходов, деталиФото

14:06

Кто на самом деле написал Библию - ученые раскрыли скрытые подсказки в тексте

14:02

Китайский гороскоп на завтра 3 ноября: Тиграм -разочарование, Драконам - долги

13:27

Загорелся корабль и не только: Украина нанесла массированный удар по порту РФ

13:25

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"Видео

13:24

России приготовиться: американцы собрались по-настоящему взяться за Венесуэлумнение

13:23

Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

12:58

Гора рогаликов за 33 гривны: рецепт, который удивит всех

12:53

Лежала на обочине: дочь Веры Брежневой появилась на провокационном фото

12:43

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской РусиВидео

12:26

Феерический удар по складам и базам россиян: СБУ провела "взрывную" операциюВидео

Реклама
11:57

Украинцам необходимо срочно заменить паспорта: чьи документы теперь недействительны

11:57

Целая область Украины осталась без света - какова причина блэкаута

11:47

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

11:31

"Девушки ревновали": Денисенко раскрыла, как портила отношения Цимбалюка

11:31

В Украину придет второе "бабье лето": когда ждать аномально теплую погоду

11:29

Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб: сюрпризы, перемены и судьбоносные встречиВидео

11:03

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

11:02

Что происходит в Покровске: бойцы рассказали о ситуации в городе

10:39

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

10:23

Перерос отца: Потап внезапно показался со взрослым сыном

10:10

Популярный продукт в Украине стал "золотым": в магазинах просят 110 грн за кг

10:03

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Раки получат совет, Весам - шанс

09:51

Курс может безумно прыгнуть вверх: сколько будет стоить валюта с понедельника

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 ноября (обновляется)

09:28

Певица Елка изменила слова песни, чтобы не упоминать Украину: кринжовое видеоВидео

09:18

Россия содрогается от взрывов: дроны поразили "жирную" цель

09:00

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:54

Бои обостряются, россияне могут открыть путь к большим городам - CNN

08:24

Россияне нанесли удар по магазину на Днепропетровщине: погибли двое мальчиков

07:48

РФ коварно ударила по Запорожью: почти 60 тысяч человек без светаФото

Реклама
05:34

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

04:33

Гороскоп на завтра 3 ноября: Близнецам - подарок, Скорпионам - критика

03:30

Масштабный сдвиг на дне: раскрыта тайна гигантского разлома в Тихом океане

02:40

Верните белью первоначальную белизну: домашний метод, который работает лучше магазинных средств

01:25

Бывшие вернутся: каким ТОП-4 знакам звезды подготовили встречу с прошлым

01 ноября, суббота
23:55

Интересный тест на IQ: попробуйте найти спрятанного слона за 21 секунду

22:30

Как не потерять страховой стаж: что важно знать о трудовой после оцифровки

22:29

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

22:29

Опять без света: Укрэнерго обнародовало графики отключений на 2 ноября

21:38

Армия РФ атаковала Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые, повреждена инфраструктура

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять