Кто на самом деле написал Библию - ученые раскрыли скрытые подсказки в тексте

Ученые с помощью искусственного интеллекта раскрыли доказательства того, кто написал Библию, обнаружив скрытые языковые подсказки в священных текстах.

Ученые из международной команды под руководством Дюкского университета в США с помощью искусственного интеллекта обнаружили новые доказательства того, что Библия имеет нескольких авторов, а не одного, как считалось ранее. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале PLOS One.

Когда была написана Библия и кем

Команда исследователей применила новейшую модель ИИ для анализа первых девяти книг Еврейской Библии - так называемого Энеатеуха. Используя лингвистический анализ, они обнаружили три совершенно разных стиля письма, что указывает на разные источники или группы переписчиков.

"Мы обнаружили, что каждая группа авторов имеет свой стиль - что удивительно, даже в отношении простых и распространенных слов, таких как "нет", "который" или "король". Наш метод точно определяет эти различия", - пояснил профессор Томас Ремер из Колледжа де Франс.

Как нашли авторов Библии

Проект возглавила Шира Файгенбаум-Головин, математик, которая еще в 2010 году начала изучать почерк на фрагментах древней керамики. Именно эти исследования, по ее словам, дали толчок к анализу библейских текстов с помощью технологий.

"Мы пришли к выводу, что находки в этих надписях могут предоставить ценные подсказки для датировки текстов Ветхого Завета. Тогда мы начали формировать нашу нынешнюю команду, которая могла бы помочь нам проанализировать эти библейские тексты", - отметила она.

Сейчас ее команда объединяет математиков, археологов, лингвистов и компьютерных ученых. Модель ИИ классифицировала библейские тексты по трем основным стилям: источник священников, деутерономическая история и Книга Повторения Закона.

Откуда мы знаем, кто на самом деле написал Библию

Однако не все части Ветхого Завета вписались в найденную систему.

"Мы были удивлены, когда увидели, что части рассказа о Ковчеге в 1-й книге Самуила не соответствуют ни одному из трех стилей. Это намекает на еще одну неизвестную деталь в создании Библии", - сообщила Файгенбаум-Головин.

От Библии к другим историческим документам

Ученые убеждены, что их методология может помочь в изучении не только библейских текстов, но и других древних или исторических документов.

"Если вы исследуете фрагменты документов, чтобы установить, были ли они написаны, например, Авраамом Линкольном, этот метод может помочь определить, являются ли они настоящими или только подделкой", - объясняет исследовательница.

В итоге авторы отмечают, что статья проливает новый свет на вопрос авторства библейских текстов, предлагая статистически значимые доказательства существования лингвистических особенностей в письме библейских авторов.

