Масштабный сдвиг на дне: раскрыта тайна гигантского разлома в Тихом океане

Используя сейсмическую визуализацию и акустические волны, учёные обнаружили разлом длиной около 75 км.

Зафиксировали признаки "умирающей" зоны субдукции

Учёные обнаружили разлом длиной около 75 км

Геологи впервые зафиксировали признаки "умирающей" зоны субдукции — области в океане, где одна литосферная плита уходит под другую.

Уникальное открытие сделано в глубинах северной части Тихого океана, сообщает журнал Science Advances.

Как отмечают исследователи, процесс субдукции может остановиться, когда срединно-океанический хребет приближается к желобу и формирует более лёгкую, "плавающую" литосферу, которая сопротивляется погружению. Это приводит к разрыву плит и изменению их границ, однако до сих пор таких примеров в реальном времени не наблюдали.

Используя сейсмическую визуализацию и акустические волны, учёные обнаружили разлом длиной около 75 км — он постепенно разрушает плиту Эксплорер, образуя из отколовшихся частей новые микроплиты. По сути, это редкий случай, когда геологи смогли застать сам момент распада тектонической плиты.

В этом регионе сходятся четыре плиты — Эксплорер, Хуан-де-Фука, Тихоокеанская и Североамериканская, что делает его одним из самых геологически активных на планете.

Главная тайна океана: что говорят эксперты

Об источнике: Science Advances Многопрофильный журнал Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), публикующий влиятельные исследовательские статьи и обзоры по всем направлениям науки, как в узкоспециализированных, так и в междисциплинарных областях.

