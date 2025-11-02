Укр
Масштабный сдвиг на дне: раскрыта тайна гигантского разлома в Тихом океане

Алексей Тесля
2 ноября 2025, 03:30
Используя сейсмическую визуализацию и акустические волны, учёные обнаружили разлом длиной около 75 км.
В Тихом океане обнаружили разлом

  • Зафиксировали признаки "умирающей" зоны субдукции
  • Учёные обнаружили разлом длиной около 75 км

Геологи впервые зафиксировали признаки "умирающей" зоны субдукции — области в океане, где одна литосферная плита уходит под другую.

Уникальное открытие сделано в глубинах северной части Тихого океана, сообщает журнал Science Advances.

видео дня

Как отмечают исследователи, процесс субдукции может остановиться, когда срединно-океанический хребет приближается к желобу и формирует более лёгкую, "плавающую" литосферу, которая сопротивляется погружению. Это приводит к разрыву плит и изменению их границ, однако до сих пор таких примеров в реальном времени не наблюдали.

Используя сейсмическую визуализацию и акустические волны, учёные обнаружили разлом длиной около 75 км — он постепенно разрушает плиту Эксплорер, образуя из отколовшихся частей новые микроплиты. По сути, это редкий случай, когда геологи смогли застать сам момент распада тектонической плиты.

В этом регионе сходятся четыре плиты — Эксплорер, Хуан-де-Фука, Тихоокеанская и Североамериканская, что делает его одним из самых геологически активных на планете.

Главная тайна океана: что говорят эксперты

Бермудский треугольник в Атлантике, давно прославившийся как зона тайн и необъяснимых исчезновений самолётов и судов, вероятно, вовсе не является мистическим местом. Учёные полагают, что разгадка кроется в природном феномене — так называемых волнах-убийцах. Эти гигантские водные стены высотой до 30 метров возникают внезапно и с невероятной мощью обрушиваются на корабли, разрушая их за считанные секунды.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Об источнике: Science Advances

Многопрофильный журнал Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), публикующий влиятельные исследовательские статьи и обзоры по всем направлениям науки, как в узкоспециализированных, так и в междисциплинарных областях.

10:11

Время для отношений: ваша дата рождения подскажет, когда придет настоящая любовь

