Астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй: есть ли угроза для человечества

Комета 3I/ATLAS / Скриншот

Комета 3I/ATLAS преподнесла учёным настоящий сюрприз

Поведение небесного тела не вписывается в привычные закономерности

Комета 3I/ATLAS, за которой в среду наблюдали сразу три космических аппарата NASA, преподнесла учёным настоящий сюрприз. Приближаясь к Солнцу, она начала ярко сиять, причём её светимость возросла в семь раз быстрее, чем у большинства известных комет.

Исследователи признаются: поведение небесного тела не вписывается в привычные закономерности, пишет Daily Mail.

Почему именно 3I/ATLAS вспыхнула так стремительно — пока загадка. Более того, её цвет внезапно изменился: если раньше она имела тёплый, красноватый оттенок, то теперь переливается холодным голубым светом.

Астрономы полагают, что синее сияние вызвано активным выбросом газов — прежде всего молекул углерода (C₂) и других соединений, а не просто отражением солнечного света от частиц пыли. Камеры спутников зафиксировали вокруг кометы огромный светящийся шлейф длиной около 300 тысяч километров, напоминающий по структуре газовый ореол из углекислого газа, наблюдавшийся ранее.

Кроме того, телескопы показали, что ядро окружено размытой комой, занимающей почти половину ширины полной Луны. Несмотря на близость к Солнцу, радионаблюдения позволили засечь мощные водяные выбросы — по мере нагрева комета выделяла всё больше молекул, связанных с водой и углекислым газом, что напрямую совпадает с её стремительным увеличением яркости.

Учёные ожидают, что уже в ноябре–декабре комета снова появится в вечернем небе — и тогда наземные телескопы смогут рассмотреть её в деталях, недоступных ранее. По предварительным расчётам, 3I/ATLAS станет заметно ярче, чем во время нынешнего сближения.

Причины столь необычного поведения пока не ясны. Исследователи предполагают, что всё дело в уникальных свойствах ядра — его составе, структуре или форме, а возможно, и в нестандартной химической активности газов, таких как CO₂ и H₂O.

Как поведёт себя комета после прохождения перигелия — останется ли сияющей или быстро погаснет — пока сказать невозможно. Но одно ясно точно: 3I/ATLAS стала одной из самых загадочных комет, наблюдавшихся в последние годы.

