Астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй: есть ли угроза для человечества

Алексей Тесля
31 октября 2025, 03:34
Астрономы полагают, что синее сияние вызвано активным выбросом газов — прежде всего молекул углерода.
Комета 3I/ATLAS / Скриншот

Комета 3I/ATLAS, за которой в среду наблюдали сразу три космических аппарата NASA, преподнесла учёным настоящий сюрприз. Приближаясь к Солнцу, она начала ярко сиять, причём её светимость возросла в семь раз быстрее, чем у большинства известных комет.

Исследователи признаются: поведение небесного тела не вписывается в привычные закономерности, пишет Daily Mail.

Почему именно 3I/ATLAS вспыхнула так стремительно — пока загадка. Более того, её цвет внезапно изменился: если раньше она имела тёплый, красноватый оттенок, то теперь переливается холодным голубым светом.

Астрономы полагают, что синее сияние вызвано активным выбросом газов — прежде всего молекул углерода (C₂) и других соединений, а не просто отражением солнечного света от частиц пыли. Камеры спутников зафиксировали вокруг кометы огромный светящийся шлейф длиной около 300 тысяч километров, напоминающий по структуре газовый ореол из углекислого газа, наблюдавшийся ранее.

Кроме того, телескопы показали, что ядро окружено размытой комой, занимающей почти половину ширины полной Луны. Несмотря на близость к Солнцу, радионаблюдения позволили засечь мощные водяные выбросы — по мере нагрева комета выделяла всё больше молекул, связанных с водой и углекислым газом, что напрямую совпадает с её стремительным увеличением яркости.

Учёные ожидают, что уже в ноябре–декабре комета снова появится в вечернем небе — и тогда наземные телескопы смогут рассмотреть её в деталях, недоступных ранее. По предварительным расчётам, 3I/ATLAS станет заметно ярче, чем во время нынешнего сближения.

Причины столь необычного поведения пока не ясны. Исследователи предполагают, что всё дело в уникальных свойствах ядра — его составе, структуре или форме, а возможно, и в нестандартной химической активности газов, таких как CO₂ и H₂O.

Как поведёт себя комета после прохождения перигелия — останется ли сияющей или быстро погаснет — пока сказать невозможно. Но одно ясно точно: 3I/ATLAS стала одной из самых загадочных комет, наблюдавшихся в последние годы.

Загадка из космоса: что говорят ученые

Группа астрономов обнаружила таинственный объект, приблизившийся к Земле, воспользовавшись нестандартным методом наблюдения.

Чтобы избавиться от помех, создаваемых спутниками и космическим мусором, исследователи применили тень самой Земли как естественный фильтр.

Этот подход позволил им рассмотреть объект, который обычно невозможно заметить среди множества искусственных следов на орбите — он буквально "прятался" на фоне сияющего неба, пока новая техника не сделала его видимым.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

