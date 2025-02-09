Библия - одна из самых влиятельных книг в истории человечества, и вопрос о ее авторстве остается предметом исследований и дискуссий, считает эксперт.

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Кто на самом деле написал Библию - ученые впервые назвали автора / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Кто и когда написал Библию

Откуда взялись книги Библии

Профессор Элизабет Полчер, библеистка из Университета Вилланова в Пенсильвании считает, что Библия является результатом работы десятков авторов. По ее оценкам, над созданием священного текста работали более 40 человек, и каждую книгу Библии нужно рассматривать отдельно, чтобы определить ее авторство.

Главред выяснил, кто написал книгу Библии.

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Кто является автором Библии - сколько авторов Библии

В интервью MailOnline профессор отметила, что установить, кто именно написал эту книгу, довольно сложно. В некоторых случаях авторство определенных текстов известно, однако в других оно остается неопределенным.

Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Чем Новый Завет отличается от Ветхого Завета

Христианская Библия делится на две части: Ветхий и Новый Заветы. Ветхий Завет, являющийся оригинальным текстом на иврите, создавался в течение нескольких веков.

Кто написал Ветхий Завет Библии

Из-за отсутствия единого календаря и различных подходов к истории точные даты написания определить трудно.

"Некоторые из древнейших материалов могут датироваться еще 1200 годом до н.э., но книги, скорее всего, были отредактированы в их нынешнем виде в 6 или 5 веке до н.э.", - сказал профессор Полцер, передает Express.

Кто написал Новый Завет Библии

Книги Нового Завета были написаны христианами в I веке нашей эры.

"Хотя такие книги, как Бытие и Исход, традиционно приписывались Моисею, из-за противоречий и дублирования в их материале, теперь считается, что они были написаны несколькими источниками на протяжении веков", - сказал профессор Полчер.

Профессор даже считает, что четыре Евангелия, которые якобы написаны Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, на самом деле могут быть фальшивыми.

"Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна технически анонимны, и на очень ранних этапах были приписаны этим четырем евангелистам Отцами Церкви, - сказала профессор Польшер. Трудно сказать, какая часть этого приписывания является реальной историей, а какая - легендой", - сказала она.

Большинство ученых также считают, что некоторые тексты, приписываемые известным авторам, таким как Соломон, на самом деле являются более поздними подделками или фальшивыми приписываниями.

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