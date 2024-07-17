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Неожиданный ответ: является ли игра в карты грехом - что написано в Библии

Юрий Берендий
17 июля 2024, 03:02
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Богословами отмечают, что Библия не содержит прямых запретов на азартные игры, однако существует ряд правил. Главред выяснил, что написано в Библии о картах.
Неожиданный ответ: является ли игра в карты грехом - что написано в Библии
Действительно ли игра в карты является грехом - что написано в Библии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

Многие люди считают, что христианство рассматривает азартные игры как морально сомнительную практику, поскольку они могут приводить к зависимости, финансовым проблемам и разрушению семейной жизни. О том, можно ли играть в карты верующим, рассказали богословы Михаил и Магдалина Димиды в видео YouTube-канала "Христианин или бандит?".

Можно ли христианам играть в карты

Богословы отмечают, что игра в карты является азартной, потому что имеет случайное начальное состояние.

"Ты никогда не знаешь, какой набор карт попадается тебе на следующей раскладке. Азарт - это сильное увлечение в ожидании своей деятельности, и он не имеет ничего общего с грехом. Точно есть более 100 видов карточных игр. Помимо карточной игры, к азартным играм относятся рулетка, лотерея, тотализатор и еще сотни других. Есть еще игровые автоматы, видеопокер, слот-машина и фэнтези-спорт", - указывают они.

Что известно о Михаиле Димиде

Михаил Димид - украинский религиозный деятель, ученый, пресвитер УГКЦ, доктор восточного канонического права, блогер, капеллан Майдана. Член Пласта, принадлежит к куреню "Орден Крестоносцев", первый ректор восстановленной Львовской Богословской Академии (теперь Украинский католический университет), сообщает Википедия.

Что написано в Библии о картах

По их словам, в церковном катехизисе говорится о том, что азартные игры (игра в карты и т.д.) сами по себе не противоречат справедливости.

"Они становятся морально неприемлемыми, если лишают человека необходимого для поддержания своих потребностей и потребностей других. Страстное увлечение такими играми грозит превратиться в серьезное порабощение. Несправедливо заключать пари или мошенничать в игре является серьезным проступком. Разве что совершенный вред является таким незначительным, что даже обиженный не может его рационально считать весомым", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, что говорит Библия об играх:

Что говорит Библия об играх

Кроме того, религиоведы делают вывод, что катехизм, то есть практические правила для верующих, не отрицает карточные или более азартные виды игр.

"Относительно плохой энергетики или символики карт, то конечно мы встречали сайты, где нам объясняют какие сатанинские символы скрыты в картах. Хотим подчеркнуть, что существуют другие сайты, которые объясняют, что все зависит от нашего взгляда и можно видеть положительные символы в картах. Например, Туз - это единый бог. Цифра два символизирует две части Библии. Три представляет отча, сына и святого духа. Четыре - это четыре Евангелия. И так далее и на каждую цифру. Признаем же, эта интерпретация немного смешная для нас, но точно так же мы смеемся над сатанинской интерпретацией", - советуют они.

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