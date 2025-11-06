Одна ошибка при варке макарон портит вкус: ученые рассказали, как правильно

Исследование ученых показало, что даже варка макарон имеет свои научные тонкости - и именно количество соли в воде определяет, насколько идеальной будет паста.

Как правильно варить макароны - сколько соли нужно сыпать в воду / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Большинство людей уверены, что варка макарон - дело простое, но наука доказала: даже такая мелочь, как количество соли, может кардинально повлиять на вкус и структуру любимого блюда. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование опубликованное в журнале Food Hydrocolloids.

Сколько соли нужно добавлять в воду для макарон

Как показало новое исследование шведских ученых, ключ к идеальным спагетти - это точное количество соли.

"Наше исследование показало, что оптимальный уровень соли составляет 7 г на литр воды, причем для большего количества макарон нужно больше воды", - пояснил Андреа Скотти, старший преподаватель физической химии в Лундском университете в комментарии The Conversation.

Это больше, чем большинство кулинаров привыкли добавлять - более чайной ложки соли на литр воды. По словам ученого, именно такая пропорция не только улучшает вкус, но и помогает макаронам сохранить микроскопическую структуру во время варки.

"Приготовление макарон с правильным количеством соли - это не только вопрос вкуса. Мы обнаружили, что соль сильно влияет на микроструктуру спагетти, а значит, и на общее впечатление от блюда", - подчеркнул он.

Как долго варить макароны для идеальной консистенции

Ученые также определили, что оптимальное время варки составляет 10 минут. Именно за этот период глютен формирует защитную сетку, удерживающую крахмал внутри спагетти.

"Мы смогли доказать, что глютен в обычных спагетти действует как защитная сетка, которая сохраняет крахмал", - отметил Скотти.

Однако безглютеновые макароны имеют совсем другие свойства.

"Безглютеновые макароны, которые содержат искусственную матрицу, работают оптимально только при условии соблюдения точных условий варки - иначе их структура легко разрушается", - добавил он.

Что происходит, когда соли много или паста переварена

Исследователи заметили, что избыток соли или слишком долгая варка разрушают структуру спагетти.

"Наши результаты показывают, что обычная паста имеет более высокую толерантность к менее оптимальным условиям варки, таким как слишком долгая варка или добавление слишком большого количества соли в воду", - сказал ученый.

Команда Скотти использовала ускорители частиц и нейтронные установки, чтобы исследовать изменения структуры макарон на молекулярном уровне - и подтвердила, что именно глютен делает пасту более устойчивой.

Благодаря результатам исследования ученые надеются усовершенствовать рецептуры безглютеновых макарон, чтобы они лучше выдерживали процесс варки.

"Эти выводы помогут разработать более устойчивые безглютеновые альтернативы макаронам, которые выдерживают требования процесса приготовления", - пояснил Скотти.

Как сделать макароны еще полезнее

Кроме правильной варки, эксперты советуют еще один простой трюк - дать макаронам остыть перед тем, как есть.

"Когда вы готовите и охлаждаете такие продукты, как макароны и рис, их молекулы крахмала перегруппировываются, образуя устойчивый крахмал", - рассказал фитнес-эксперт Кевин Дэвид Рейл.

Он добавляет, что устойчивый крахмал действует больше как клетчатка, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает более долгое ощущение сытости.

"Спортсмены, в частности ведущие футболисты, уже годами используют этот прием, чтобы поддерживать уровень энергии и контролировать вес", - отметил Рейл.

