Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Одна ошибка при варке макарон портит вкус: ученые рассказали, как правильно

Юрий Берендий
6 ноября 2025, 19:25
76
Исследование ученых показало, что даже варка макарон имеет свои научные тонкости - и именно количество соли в воде определяет, насколько идеальной будет паста.
Как правильно варить макароны - сколько соли нужно сыпать в воду
Как правильно варить макароны - сколько соли нужно сыпать в воду / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Сколько соли добавлять в макароны
  • Как варить спагетти
  • Как правильно варить макароны, чтобы не слиплись

Большинство людей уверены, что варка макарон - дело простое, но наука доказала: даже такая мелочь, как количество соли, может кардинально повлиять на вкус и структуру любимого блюда. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование опубликованное в журнале Food Hydrocolloids.

Главред выяснил, сколько соли сыпать в воду при варке макарон.

видео дня

Сколько соли нужно добавлять в воду для макарон

Как показало новое исследование шведских ученых, ключ к идеальным спагетти - это точное количество соли.

"Наше исследование показало, что оптимальный уровень соли составляет 7 г на литр воды, причем для большего количества макарон нужно больше воды", - пояснил Андреа Скотти, старший преподаватель физической химии в Лундском университете в комментарии The Conversation.

Это больше, чем большинство кулинаров привыкли добавлять - более чайной ложки соли на литр воды. По словам ученого, именно такая пропорция не только улучшает вкус, но и помогает макаронам сохранить микроскопическую структуру во время варки.

"Приготовление макарон с правильным количеством соли - это не только вопрос вкуса. Мы обнаружили, что соль сильно влияет на микроструктуру спагетти, а значит, и на общее впечатление от блюда", - подчеркнул он.

Как долго варить макароны для идеальной консистенции

Ученые также определили, что оптимальное время варки составляет 10 минут. Именно за этот период глютен формирует защитную сетку, удерживающую крахмал внутри спагетти.

"Мы смогли доказать, что глютен в обычных спагетти действует как защитная сетка, которая сохраняет крахмал", - отметил Скотти.

Однако безглютеновые макароны имеют совсем другие свойства.

"Безглютеновые макароны, которые содержат искусственную матрицу, работают оптимально только при условии соблюдения точных условий варки - иначе их структура легко разрушается", - добавил он.

Смотрите видео о том, как правильно варить макароны:

Что происходит, когда соли много или паста переварена

Исследователи заметили, что избыток соли или слишком долгая варка разрушают структуру спагетти.

"Наши результаты показывают, что обычная паста имеет более высокую толерантность к менее оптимальным условиям варки, таким как слишком долгая варка или добавление слишком большого количества соли в воду", - сказал ученый.

Команда Скотти использовала ускорители частиц и нейтронные установки, чтобы исследовать изменения структуры макарон на молекулярном уровне - и подтвердила, что именно глютен делает пасту более устойчивой.

Благодаря результатам исследования ученые надеются усовершенствовать рецептуры безглютеновых макарон, чтобы они лучше выдерживали процесс варки.

"Эти выводы помогут разработать более устойчивые безглютеновые альтернативы макаронам, которые выдерживают требования процесса приготовления", - пояснил Скотти.

Как сделать макароны еще полезнее

Кроме правильной варки, эксперты советуют еще один простой трюк - дать макаронам остыть перед тем, как есть.

"Когда вы готовите и охлаждаете такие продукты, как макароны и рис, их молекулы крахмала перегруппировываются, образуя устойчивый крахмал", - рассказал фитнес-эксперт Кевин Дэвид Рейл.

Он добавляет, что устойчивый крахмал действует больше как клетчатка, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает более долгое ощущение сытости.

"Спортсмены, в частности ведущие футболисты, уже годами используют этот прием, чтобы поддерживать уровень энергии и контролировать вес", - отметил Рейл.

Также ранее Главред сообщал о том, как перестать плакать из-за лука - ученые нашли простой выход. Ученые выяснили, что избежать слез во время нарезания лука можно без всяких специальных приемов - достаточно пользоваться хорошо заточенным ножом и нарезать овощ медленно.

Также сообщалось, что ученые нашли "пещеру ужаса" с гигантской паутиной и десятками тысяч пауков. Исследователи сделали интересное открытие - на албанско-греческой границе, в Серной пещере, они обнаружили, вероятно, самую большую в мире паутину. Она занимает примерно 106 квадратных метров стены узкого темного прохода у входа в пещеру, сообщает журнал Subterranean Biology. По оценкам ученых, в этом гигантском сплетении обитает более 111 тысяч пауков, объединенных в своеобразное "лоскутное одеяло" из тысяч мелких воронкообразных паутин.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука макароны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:35Война
Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

19:49Украина
Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

19:26Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

Последние новости

20:49

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

20:48

"Первый приговор в истории Украины": оккупанту дали пожизненное за расстрел пленного

20:35

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:27

Порошок или гель для стирки: названо средство, которое работает лучше всего

19:49

Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
19:47

Свежие огурцы без теплицы и огорода: эксперт раскрыл сорта и пошаговую схемуВидео

19:45

MELOVIN раскрыл шокирующую сумму, которую вложил в создание своего нового альбома

19:34

Новый удар по кошельку: названы сроки и причины роста цен на продукты

19:26

Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

Реклама
19:25

Одна ошибка при варке макарон портит вкус: ученые рассказали, как правильноВидео

19:10

Началась ядерная Санта-Барбара: Путин разыграл целый спектакльмнение

18:52

Стаканы засияют за секунды: чем натереть посуду, чтобы убрать весь налетВидео

18:50

"Взял песню без разрешения": группа "Тінь Сонця" раскрыла детали скандала с Усиком

18:38

"Национальный кешбэк": Минэкономики сообщило, когда будут выплаты за август

18:32

Есть ли угроза тотального блэкаута: РФ выбрала цели новых массированных ударов

18:26

Свет будут выключать до позднего вечера: новые графики на 7 ноября

18:16

Янина Соколова рассказала о своей "терапии" после расставания с Харчишиным

18:11

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

17:52

Покровск стал "сложной дилеммой" для Украины и шансом для Путина – WP

17:49

Головоломка для людей с острым зрением: найдите зефир среди тюленей за 11 секунд

Реклама
17:42

Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

17:40

Евро безумно прыгнул вверх: курс валют на 7 ноября

17:30

О запотевших окнах можно забыть: один хитрый трюк полностью устранит конденсатВидео

17:02

Безумный ценопад: впервые за месяцы один продукт стал значительно дешевле

17:01

Забрал более 16 миллионов и сбежал: полиция задержала подозреваемого правоохранителяВидео

17:01

В России раздаются взрывы: неизвестные дроны уже второй раз атаковали российский НПЗ

16:58

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

16:48

Оккупанты атаковали автобус в Херсоне: среди раненых - 14-летняя девочка

16:24

Удар США по режиму Мадуро сыграет на руку Путину: названа главная причина

16:21

Почему 7 ноября нельзя работать допоздна: какой церковный праздник

16:17

Штрафов точно не будет: где водителям можно ездить с любой скоростью

16:10

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

15:40

Ситуация на Покровском направлении: враг штурмует по всей линии обороны

15:38

"Считал странной": Анна Саливанчук призналась, почему ушла от нардепа Божкова

15:36

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

15:33

От кражи обуви до тумаков жениху: самые необычные свадебные традиции мира

15:31

США меняют тактику переговоров с Россией - чего ждать теперь

15:30

Почти не ломаются и служат годами: 10 самых надежных семейных кроссоверов

15:02

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

14:46

Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орехВидео

Реклама
14:32

Заводы останавливают производство популярного продукта - что происходит с ценами

14:29

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

14:23

Более 2,5 тыс. горняков под землей: удар РФ обесточил шахты на Днепропетровщине

14:18

Как выглядит Рианна после третьих родов: первое публичное появление

14:17

День, когда нужно вспоминать умерших: строгие приметы в праздник 7 ноября

14:08

Прогреет до +16: какие регионы Украины смогут порадоваться солнечной осенью

14:01

Россия снова ударила по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация

13:55

Говорить "б/у" - грубая ошибка: как правильно на украинском называть такие вещиВидео

13:55

Как продлить жизнь старому дереву: советы опытных садоводов

13:30

"Удалось отбросить россиян": ВСУ пошли в контратаку и выбили врага в Купянске

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять