Учёные нашли "пещеру ужаса" с гигантской паутиной и десятками тысяч пауков

Гигантская конструкция из паутины покрывает около 106 квадратных метров стены узкого тёмного прохода у входа в пещеру.

Найдена самая большая паутина / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/terski, скриншот

В глубинах Серной пещеры обнаружили самую большую паутину в мире

В ней обитает свыше 111 тысяч пауков, объединённых в "лоскутное одеяло"

Учёные сделали удивительное открытие — на албанско-греческой границе, в глубинах Серной пещеры, они обнаружили, как полагают, самую большую паутину в мире с тысячами пауков.

Эта гигантская конструкция покрывает около 106 квадратных метров стены узкого тёмного прохода у входа в пещеру, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Subterranean Biology.

По подсчётам исследователей, в ней обитает свыше 111 тысяч пауков, объединённых в своеобразное "лоскутное одеяло" из тысяч отдельных воронкообразных паутин.

Уникальная колония пауков

Колония состоит из двух распространённых видов:

69 000 особей Tegenaria domestica (домовых пауков-воронковых ткачей);

42 000 особей Prinerigone vagans.

По словам учёных из Венгерского университета Трансильвании Sapientia, это первый зафиксированный случай, когда эти виды проявляют колониальное поведение и мирно сосуществуют в одной паутине.

Обычно T. domestica считаются хищниками, охотящимися на P. vagans, однако здесь они образовали единую систему, что поражает даже опытных арахнологов.

/ Subterranean Biology/Marek Audy

Как была сделана находка

Огромную паутину впервые заметили в 2022 году спелеологи из Чешского спелеологического общества во время экспедиции в каньон Вромонер. Два года спустя, в 2024-м, международная группа исследователей под руководством доктора Иштвана Урака вернулась в пещеру, чтобы собрать образцы для анализа.

Проведённое ДНК-исследование подтвердило присутствие двух видов, ранее не замеченных в подобных формах сотрудничества. Учёные назвали это открытие "уникальным случаем формирования колониальной сети у данных видов".

Почему пауки перестали быть врагами

Исследователи предполагают, что необычные условия пещеры — постоянная темнота и насыщенная сероводородом атмосфера — могли ослабить зрение пауков и, как следствие, подавить их хищные инстинкты. Лишённые привычного поведения, они научились сосуществовать, создавая гигантскую общую паутину.

Цепочка жизни в "сернистом аду"

Эта пещерная экосистема поддерживается уникальной пирамидой питания, основанной на сере. В её центре — маленькие мошки, служащие пищей для пауков. Сами мошки питаются микробными биоплёнками, которые вырабатывают сероокисляющие бактерии.

Подземный ручей, насыщенный сероводородом, питает эти бактерии и создаёт основу для жизни всей экосистемы — от микробов до хищников-пауков.

/ Инфографика: Главред

Эволюция под землёй

Генетический анализ показал, что пещерные пауки отличаются от своих сородичей, живущих на поверхности. Это указывает на эволюционную адаптацию — насекомые изменились, чтобы выжить в вечной темноте и токсичной атмосфере, пропитанной парами серы.

Таким образом, внутри Серной пещеры скрывается не просто рекордная паутина, а целый уникальный подземный мир, где природа сумела создать гармонию там, где, казалось бы, должно царить лишь соперничество и борьба за выживание.

Об источнике: Subterranean Biology Международный журнал, издаваемый компанией Pensoft от имени Международного общества подземной биологии для публикации оригинальных и значимых работ по всем аспектам подземной жизни. Журнал рассматривает оригинальные научные статьи, посвященные любым аспектам подземных экосистем и их компонентов, уделяя особое внимание биологии, экологии, эволюции и охране природы.

