Загадочный 'крик из бездны': что ученые услышали в самом страшном месте океана

Ученые наконец-то разгадали одну из самых жутких загадок океана - происхождение таинственных звуков, доносившихся со дна глубочайшей Марианской впадины.

Марианская впадина - какой звук услышали ученые на самом дне / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Из глубоких недр океана, где царит темнота и тишина, донеслись странные и жуткие звуки, которые годами оставались неразгаданной загадкой человечества. Авторы проекта Bright Side в видео на YouTube рассказали, что "из самого глубокого и одного из самых страшных мест на Земле, Марианской впадины, доносится жуткий потусторонний звук".

Главред выяснил, что есть в Марианской впадине.

Впервые его записали еще в 2014 году, но "эти звуки настолько странные, что годами не поддавались объяснению".

Их назвали "биотванг" - короткий, продолжительностью всего 2-3,5 секунды, звук, который "успевал вызывать мурашки по спине у всех, кто его услышал".

Что за "бульканье" в Марианской впадине

Необычные звуки сразу породили волну теорий.

"Некоторые говорили, что это может быть крик глубоководного монстра, сигнал от внеземной жизни или что-то еще более тревожное", - рассказывают авторы Bright Side.

Однако теперь, спустя годы исследований, ученые считают, что нашли ответ - и он гораздо реальнее, хотя и не менее впечатляющий.

Звук из Марианской впадины - как его расшифровали

Ученые Национальной администрации океанических и атмосферных исследований (NOAA) решили найти источник странных звуков, просмотрев "более 200 000 часов записей звуков океана".

"Проанализировать все это вручную просто невозможно. Решением стало создание инструмента искусственного интеллекта", - объясняют авторы.

Именно благодаря этой технологии исследователи смогли выяснить, кто "поет" в самых темных глубинах планеты.

Что за звуки в Марианской впадине

Как выяснилось, "виновниками глубоких металлических звуков являются именно киты. Но на самом деле это другой вид. Виновниками являются киты-невестки",

Эти гигантские морские млекопитающие, весящие более 40 тонн, обычно обитают в теплых водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Поэтому открытие их вблизи холодной Марианской впадины стало настоящей сенсацией.

Почему киты появились в Марианской впадине

"Данные также показали всплеск биотванговых шумов в 2016 году, когда повышение температуры океана, вызванное явлением Эль-Ниньо, привело к увеличению количества китов-невест, которые посещали эту местность", - объясняют исследователи.

Зато в 2021 году, когда наступила более холодная фаза Ла-Нинья, "биотванг почти не фиксировался". Таким образом, связь между температурой океана и появлением китов подтвердилась.

Как общаются киты

Ученые также выдвинули предположение, что загадочные звуки могут быть формой общения.

"Специалисты считают, что это может быть формой общения, подобной глубоководной версии игры "Марко Поло"", - отмечают авторы.

Однако окончательного ответа пока нет: "Пока тайна назначения биотвангов остается нераскрытой".

Несмотря на то, что загадка не разгадана до конца, открытие стало прорывом в морских исследованиях.

"Новая технология может быть использована во множестве других исследований. Это кардинально меняет подход к изучению популяций китов и других морских существ, а также того, как они живут и передвигаются в таинственных океанах Земли", - заключают авторы Bright Side.

