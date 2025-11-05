Укр
На Луне произошли две яркие вспышки - что происходит и есть ли угроза

Юрий Берендий
5 ноября 2025, 16:28
Две яркие вспышки, зафиксированные на поверхности Луны, заставили ученых пересмотреть представления о потенциальных рисках для будущих лунных баз.
На прошлой неделе астрономы зафиксировали сразу две мощные вспышки на поверхности Луны - как выяснили исследователи, обе были вызваны ударами астероидов, и такие события могут иметь важное значение для безопасности будущих лунных баз. Об этом говорится в материале The New York Times.

Главред выяснил, почему происходят вспышки на Луне

Яркие вспышки на Луне: что именно увидели астрономы

Куратор музея города Хирацука в Японии Даичи Фуджи, который регулярно наблюдает за поверхностью Луны, сообщил, что первую вспышку он увидел в четверг в 20:33, а вторую - в субботу в 20:49.

"Я увидел еще одну яркую вспышку", - рассказал Фуджи, отметив, что за годы наблюдений это редкий случай двух последовательных ударов.

Удары астероидов по Луне - почему это происходит

Астроном пояснил, что оба явления были результатом столкновения астероидов с поверхностью Луны, которая не имеет атмосферы, способной замедлить космические тела.

По его словам, "эти две космические скалы врезались в лунный грунт со скоростью до 60 000 миль в час".

"Размеры объектов неизвестны, но даже астероид длиной всего несколько футов, движущийся с такой скоростью, вызвал бы мощный взрыв, эквивалентный небольшому запасу динамита - мимолетную огненную бурю, которую можно увидеть за сотни тысяч миль от Земли", - говорится в материале.

Такие наблюдения, подчеркивают ученые, помогают понять, как часто Луна подвергается подобным ударам, и используются для оценки рисков для Земли.

Его слова подтвердил и аэрокосмический инженер Европейского космического агентства (ESA) Хуан Луис Кано.

"Эти вспышки от ударов кажутся реальными. Мне бросилось в глаза, что обе вспышки несколько больше средних по размеру", - подчеркнул он.

Тауриды 2025: возможный источник лунных вспышек

По словам Фуджи, вероятно, оба астероида происходили из метеорного потока Таурид, который ежегодно образуется из обломков кометы Энке. Этот поток известен тем, что содержит крупные метеоры с высокой скоростью, которые иногда не сгорают в земной атмосфере, а попадают в Луну.

"Я хочу, чтобы общественность наслаждалась наукой", - добавляет японский исследователь. Его команда с 2011 года задокументировала около 60 лунных ударов, однако наблюдение двух подряд - настоящая редкость.

Есть ли опасность для будущих лунных баз

Фуджи отмечает, что эти события помогают ученым предсказать риски для миссий, которые планируют создавать базы на Луне.

"Понимание частоты и энергии вспышек от ударов может быть использовано для проектирования и эксплуатации лунных баз", - отметил он.

Ученые добавляют, что хотя вспышки выглядят впечатляюще, угрозы для Земли они не представляют. Это скорее напоминание, что Луна постоянно подвергается воздействию космических сил, которые формируют ее облик уже миллиарды лет.

Напомним, как ранее Главред сообщал о том, что зафиксирована крупнейшая вспышка черной дыры. 4 ноября переходный центр Цвикки (ZTF) зафиксировал с помощью телескопа чрезвычайно редкое космическое явление. Яркость объекта J2245+3743, расположенного примерно в 10 миллиардах световых лет от Земли, внезапно выросла в 40 раз. Астрономы считают, что это - самая мощная вспышка черной дыры, зафиксированная в истории. По данным издания Space.com, его светимость эквивалентна излучению десяти триллионов солнц.

Также сообщалось, что ученые ужаснули печальным прогнозом конца света. Новое моделирование, проведенное учеными, показало жуткий сценарий того, как может вести себя человечество во время глобальной катастрофы. Исследователи предполагают, что в решающие часы существования цивилизации могут проявиться самые темные черты человеческой природы. Ведь когда будущее исчезает, сама идея наказания теряет смысл - и это, по мнению авторов, может толкнуть некоторых людей к жестоким или разрушительным действиям.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

