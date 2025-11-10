Имеет менее 1% людей: какая самая редкая группа крови в мире

Доноров с такой кровью найти чрезвычайно сложно.

https://glavred.info/nauka/imeet-menee-1-lyudey-kakaya-samaya-redkaya-gruppa-krovi-v-mire-10714148.html Ссылка скопирована

Какую группу крови имеют лишь единицы на планете / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Главное из новости:

Самая редкая группа крови - это четвертая с отрицательным резус-фактором.

Самой ценной считается первая группа с отрицательным резусом.

"Золотая кровь" - это чрезвычайно редкий тип, который не имеет ни одного резус-антигена

В мире существует четыре основные группы крови - A, B, AB и 0. Но среди них одна отличается особой редкостью. Самая редкая группа крови - это AB с отрицательным резус-фактором. По статистике, ее имеет менее 1% населения планеты.

видео дня

Такая кровь является настоящим вызовом для медиков, ведь найти донора - чрезвычайно сложно. Об этом говорится в статье clevelandclinic.

Какая группа крови редкая: 1 или 4?

Хотя первая группа крови (0) является самой распространенной, именно четвертая группа AB - самая редкая. Особенно, если она имеет отрицательный резус-фактор. Таких людей - единицы. Для сравнения: первую группу имеет около 40% населения, а четвертую - только 7%, из которых отрицательный резус - еще более редкий.

Какая группа крови самая ценная?

Ценность крови определяется не только ее редкостью, но и универсальностью. Самой ценной считается первая группа с отрицательным резусом (0 Rh-), ведь ее можно переливать пациентам с любой группой крови. Такие доноры - настоящие спасители, особенно в экстренных ситуациях.

Что такое золотая группа крови?

"Золотая группа крови" - это неофициальное название Rh-null, то есть крови, которая не имеет ни одного резус-антигена. Она чрезвычайно редкая: в мире зарегистрировано всего несколько десятков людей с такой кровью. Ее уникальность - в возможности быть донором для любого человека с резус-отрицательной кровью, что делает ее бесценной в трансплантологии и гематологии.

Как называют людей с 3 группой крови?

Людей с третьей группой крови (B) часто ассоциируют с независимостью, энергичностью и гибкостью. В некоторых культурах, в частности в Японии, группа крови считается показателем характера. Там людей с третьей группой называют "индивидуалистами", которые имеют сильную волю и нестандартное мышление.

Интересное по теме:

Об источнике: Cleveland Clinic Cleveland Clinic была основана в 1921 году как многопрофильная групповая практика. За первый век своего существования Клиника Кливленда внедрила множество медицинских инноваций, открыла свои учреждения по всему миру и входит в число лучших больниц США. Сейчас, 100 лет спустя, видение основателей остается миссией Клиники Кливленда: заботиться о жизни, проводить исследования в области здравоохранения и обучать тех, кто служит.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред