Имеет менее 1% людей: какая самая редкая группа крови в мире

В мире существует четыре основные группы крови - A, B, AB и 0. Но среди них одна отличается особой редкостью. Самая редкая группа крови - это AB с отрицательным резус-фактором. По статистике, ее имеет менее 1% населения планеты.
Такая кровь является настоящим вызовом для медиков, ведь найти донора - чрезвычайно сложно. Об этом говорится в статье clevelandclinic.
Какая группа крови редкая: 1 или 4?
Хотя первая группа крови (0) является самой распространенной, именно четвертая группа AB - самая редкая. Особенно, если она имеет отрицательный резус-фактор. Таких людей - единицы. Для сравнения: первую группу имеет около 40% населения, а четвертую - только 7%, из которых отрицательный резус - еще более редкий.
Какая группа крови самая ценная?
Ценность крови определяется не только ее редкостью, но и универсальностью. Самой ценной считается первая группа с отрицательным резусом (0 Rh-), ведь ее можно переливать пациентам с любой группой крови. Такие доноры - настоящие спасители, особенно в экстренных ситуациях.
Что такое золотая группа крови?
"Золотая группа крови" - это неофициальное название Rh-null, то есть крови, которая не имеет ни одного резус-антигена. Она чрезвычайно редкая: в мире зарегистрировано всего несколько десятков людей с такой кровью. Ее уникальность - в возможности быть донором для любого человека с резус-отрицательной кровью, что делает ее бесценной в трансплантологии и гематологии.
Как называют людей с 3 группой крови?
Людей с третьей группой крови (B) часто ассоциируют с независимостью, энергичностью и гибкостью. В некоторых культурах, в частности в Японии, группа крови считается показателем характера. Там людей с третьей группой называют "индивидуалистами", которые имеют сильную волю и нестандартное мышление.
