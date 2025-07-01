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Есть только у одного человека на Земле - ученые раскрыли самую редкую группу крови

Юрий Берендий
1 июля 2025, 04:03
149
Ученые впервые в истории обнаружили уникальную группу крови, которая есть только у одного человека на планете с острова Гваделупа - ее назвали Gwada negative.
Есть только у одного человека на Земле - ученые раскрыли самую редкую группу крови
Какая группа крови есть только у одного человека - самая редкая группа крови / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какая самая ценная группа крови
  • Какая группа крови и резус самые редкие

Французские ученые зарегистрировали новую уникальную группу крови под названием Gwada negative, которая есть только у одного человека на всей планете. Это открытие не только удивило медицинское сообщество, но и стало важным событием в истории трансфузиологии. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Главред выяснил, какая самая редкая группа крови.

видео дня

Какая группа крови есть только у одного человека

Необычный случай был зафиксирован еще в 2011 году в Париже, когда 68-летняя женщина с острова Гваделупа готовилась к операции. Тогда ни одна известная система не смогла определить ее группу крови, что вызвало немалое удивление у врачей.

Только через 8 лет, благодаря развитию генетических технологий, исследователи смогли вернуться к анализу ее образцов и выявить мутацию в гене, который изменяет структуру белков на поверхности эритроцитов.

"Эта группа крови есть только у одного человека на планете. Французские ученые зарегистрировали новую чрезвычайную редкость в группе крови", - говорится в сюжете.

Смотрите видео о том, какая кровь наиболее ценная:

Что известно о самой редкой группе крови

Новая группа крови официально внесена в международный реестр как 48-я группа крови по классификации Международного общества переливания крови.

По словам медицинского биолога Тьерри Пейрара из EFS, женщина унаследовала эту уникальную группу крови от обоих своих родителей, каждый из которых был носителем мутировавшего гена, пишет научное издание ScienceAlert.

Это означает, что женщина совместима для переливания только с самой собой, что делает ее клиническую ситуацию чрезвычайно сложной.

Какое значение имеет открытие для медицины

Исследователи надеются, что новая система поможет выявить и других людей с подобной редкой кровью, чтобы обеспечить им надлежащую медицинскую помощь в будущем.

"Цель этой инициативы заключается в повышении качества медицинской помощи для пациентов с подобными необычными группами крови", - говорится в сюжете.

Современные методы ДНК-анализа уже сегодня позволяют быстрее открывать новые типы крови. Это дает надежду пациентам с редкими мутациями и расширяет горизонты трансфузионной медицины и генетики.

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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