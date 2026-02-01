Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Самые большие проблемы в двух районах: в Киеве сотни многоэтажек без отопления

Алексей Тесля
1 февраля 2026, 17:15
120
В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме.
отопление
В Киеве отопления нет в сотнях домов / коллаж: Главред, фото: УНІАН

Главное:

  • В Киеве без тепла остаются 693 дома
  • Самая сложная ситуация – в Соломенском и Печерском районах

В Киеве без тепла остаются 693 дома, самая сложная ситуация – в Соломенском и Печерском районах.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в столице продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме.

видео дня

"Со вчерашнего вечера тепло восстановили уже в более чем 2 700 домах. В то же время сейчас без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них – после последнего вражеского обстрела. Самая сложная ситуация – в Соломенском и Печерском районах", – написал он.

По его словам, к работам сегодня привлечены дополнительные 114 бригад, более 500 работников, в том числе специалисты из других регионов и Укрзализныци. Для больниц, роддомов и опорных пунктов несокрушимости задействованы 69 мобильных котельных. Водоснабжение и водоотведение в городе работают в штатном режиме.

как согреться отопление инфографика: Главред
/ Главред

Ситуация с отоплением в Киеве: комментарий эксперта

Глава аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко оценил перспективы восстановления теплоснабжения и функционирования коммунальной инфраструктуры столицы после масштабных ударов РФ. По его словам, подключение жилых домов к мобильным мини-котельным возможно только после выполнения сложного комплекса технических работ, которые требуют предварительной подготовки и значительных усилий.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Другие новости:

О персоне: Алексей Кулеба

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) - украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель Руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Отключение отопления в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
15 погибших и много раненых - РФ ударила по автобусу с людьми, первые подробности

15 погибших и много раненых - РФ ударила по автобусу с людьми, первые подробности

17:27Война
Самые большие проблемы в двух районах: в Киеве сотни многоэтажек без отопления

Самые большие проблемы в двух районах: в Киеве сотни многоэтажек без отопления

17:15Украина
-29 мороза и снег с дождем: какие регионы Украины накроет ледниковый апокалипсис

-29 мороза и снег с дождем: какие регионы Украины накроет ледниковый апокалипсис

16:30Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Последние новости

18:25

Утренний кошмар отменяется: хитрый трюк очищает лобовое стекло авто за секунды

18:00

Наследство после гибели военного: кто имеет больше прав

17:57

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город УкраиныВидео

17:27

15 погибших и много раненых - РФ ударила по автобусу с людьми, первые подробности

17:15

Самые большие проблемы в двух районах: в Киеве сотни многоэтажек без отопления

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
16:47

Медведев пригрозил Зеленскому расправой и помечтал о победе РФ

16:30

-29 мороза и снег с дождем: какие регионы Украины накроет ледниковый апокалипсис

16:26

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

16:00

Конфеты с фронта: как война сделала M&M’s легендой

Реклама
15:26

ВСУ взорвали важные объекты РФ вместе с оккупантами: в Генштабе раскрыли детали

15:19

"Да сколько можно!": у Галкина требуют прекратить публикацию фото

15:11

Украинцев предупредили об отключении Starlink в Украине - детали нововведения

15:06

Цены взлетели внезапно: в супермаркетах подорожали базовые продукты

14:39

В Тернопольской области ударит серьезный "минус": насколько упадет температура

14:30

Какое первое название Ровно и что оно означает на самом деле: историк раскрыл секретВидео

14:00

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

14:00

Не все ягоды безопасны: самые ядовитые растения украинских лесов

13:42

Гороскоп на завтра 2 февраля: Близнецам - потеря имущества, Скорпионам - успех

13:40

Как ехать, чтобы авто не заносило во время гололеда - действенный способВидео

13:20

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Реклама
13:15

Раскрыты первые детали смерти звезды "Один дома" Кэтрин О’Хара

13:13

Полтавщину атакует 28-градусный мороз: синоптики назвали дату похолодания

12:32

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

12:18

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

12:06

Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненыхФото

12:01

Уступки по Донбассу не остановят РФ: СМИ предупредили об опасном плане Кремля

12:00

Вишневый сад без романтики: правда о селе XIX века

11:58

Проблема Шахедов со Starlink решена — какое решение удалось реализовать

11:50

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 февраля: Рыбам - ответственность, Девам - встреча

11:33

Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

11:31

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

10:48

Уже по 150 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

10:46

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - подстава, Козлам - выбор

10:24

Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

10:01

Отказ Киева от горячего водоснабжения: названы основные риски

10:01

Зимы становятся теплее — снегирей становится меньше: что говорят орнитологи

09:58

Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля: Ракам - расходы, Девам - важное решение

09:53

Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

09:33

Украина планирует спасаться от Шахедов "малой" ПВО: эксперт оценил шансы на успех

09:19

Китайский гороскоп на сегодня 1 февраля: Крысам - риск, Тиграм нужен совет

Реклама
08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

08:51

Воздушное "окно" в Крым: партизаны нанесли мощный удар по тылу врагаВидео

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Враг атаковал дроном Днепр, есть жертвы: детали смертельной атаки РФФото

08:00

Можно ли остановить седину: что говорит современная наука

07:56

В Украине возможны массовые отключения света: озвучен неутешительный прогноз

06:30

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

06:00

За свидание — к столбу, за бороду — штраф: странные законы Гетманщины

05:31

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

05:05

Разведенный внук Пугачевой закрутил новый роман — детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять