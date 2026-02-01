Самые большие проблемы в двух районах: в Киеве сотни многоэтажек без отопления

В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме.

В Киеве отопления нет в сотнях домов / коллаж: Главред, фото: УНІАН

Главное:

В Киеве без тепла остаются 693 дома

Самая сложная ситуация – в Соломенском и Печерском районах

В Киеве без тепла остаются 693 дома, самая сложная ситуация – в Соломенском и Печерском районах.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в столице продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме.

"Со вчерашнего вечера тепло восстановили уже в более чем 2 700 домах. В то же время сейчас без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них – после последнего вражеского обстрела. Самая сложная ситуация – в Соломенском и Печерском районах", – написал он.

По его словам, к работам сегодня привлечены дополнительные 114 бригад, более 500 работников, в том числе специалисты из других регионов и Укрзализныци. Для больниц, роддомов и опорных пунктов несокрушимости задействованы 69 мобильных котельных. Водоснабжение и водоотведение в городе работают в штатном режиме.

Ситуация с отоплением в Киеве: комментарий эксперта

Глава аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко оценил перспективы восстановления теплоснабжения и функционирования коммунальной инфраструктуры столицы после масштабных ударов РФ. По его словам, подключение жилых домов к мобильным мини-котельным возможно только после выполнения сложного комплекса технических работ, которые требуют предварительной подготовки и значительных усилий.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

