В Украину мчится волна похолодания: названы даты сильных снегопадов

Погода в Украине в течение недели будет прохладной в западных областях. Однако в других регионах будет аномальное тепло.

Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: pexels

Что узнаете:

Какой будет погода в Украине ночью

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

В каких областях будут дожди с грозами и снег

Погода в Украине до конца ноября будет аномально теплой. В то же время в западных регионах будет значительно прохладнее. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

На следующей неделе в западных областях будет снег и гололедица на дорогах. В целом погода в Украине будет переменчивой.

Погода 24 ноября

В понедельник, 24 ноября, в западных областях будет небольшой снег и гололедица. В других регионах будут дожди и даже грозы.

"Ветер южный с переходом на юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в западных регионах ночью составит -2...-7 °С, днем -1...+4 °С; в остальных областях ночью 0...+11 °С, днем +4...+12 °С, на крайнем юго-востоке местами +13...+16 °С", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / фото: meteoprog

Погода 25 ноября

Во вторник, 25 ноября, в западных регионах будет мокрый снег и дождь. В других областях будет сухо. Ночью и в первой половине дня ожидается туман.

"Ветер ночью переменных направлений, 3 - 8 м/с, днем южный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+3 °С, днем +2...+7 °С; в южных и восточных областях ночью +2...+7 °С, днем воздух прогреется до +8...+13 °С", - пишет Кибальчич.

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: meteoprog

Погода 26 ноября

В среду, 26 ноября, в большинстве областей будет сухо. В то же время на крайнем западе будут дожди, а в Карпатах мокрый снег.

"Ветер южный/юго-восточный, 7 - 12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью составит -2...+4 °С, днем +4...+10 °С; в других регионах ночью +4...+10 °С, днем +9...+14 °С, на крайнем юге и в Крыму +13...+18 °С", - пишет синоптик.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / фото: meteoprog

Погода 27 ноября

В четверг, 27 ноября, в южных, центральных и восточных областях будут дожди и туман. В северных и западных областях будет сухо.

"Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, на Правобережье западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью будет колебаться в пределах -3...+2 °С, днем -1...+4 °С; в других регионах ночью +5...+11 °С, днем +7...+13 °С, на юго-востоке и в Крыму +12...+17 °С", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 27 ноября / фото: Windy

Погода 28 ноября

В пятницу, 28 ноября, дожди с мокрым снегом ожидаются в южных, центральных и восточных регионах. В западных и северных областях будет сухо.

"Ветер северный/северо-западный, 5 - 10 м/с, на юге местами порывы 15 - 17 м/с. Температура днем +1...+6 °С; в остальных регионах ночью +4...+10 °С, днем +5...+12 °С", - отмечает Кибальчич.

Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: Windy

Погода 29 ноября

В субботу, 29 ноября, в Украине осадков не будет. Ветер будет западный и северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3...+2 °С, днем +2...+8 °С", - отмечает синоптик.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: ventusky

Погода 30 ноября

В воскресенье, 30 ноября, будет сухо во всех регионах. В то же время местами возможен туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура воздуха в ночное время -3...+2 °С, днем +3...+8 °С", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.

Синоптик Наталка Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.

Синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

