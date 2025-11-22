Влупит мороз и будут сильные снегопады: Украину атакует мощный шторм

Вы узнаете:
Погода в Украине 23 ноября будет холодно. В этот день ожидается снег и мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики уже объявили І уровень опасности в западных областях. Там ожидается мокрый снег с налипанием, гололед и гололедица. В большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях будет туман с видимостью 200-500 м.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 23 ноября в западных областях будут снегопады с налипанием мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица. На севере будет дождь, а в Житомирской и Киевской областях ожидается мокрый снег.
Температура воздуха опустится до 1-5 градусов тепла в западных областях. В других областях будет теплее - 10-15 градусов тепла и даже +17 градусов.
"Погода сложная и для прогнозирования, и для самочувствия и порой для настроения...", - пишет Диденко.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 23 ноября
В Украине 23 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют сильный снег в западных, Винницкой и Житомирской областях. В остальных областях будет дождь. Без осадков будут только восточные области. В центральных и нескольких южных областях будет туман. Также там ожидается гололед, гололедица и налипание мокрого снега. В этот день ветер будет северо-восточный с переходом на южный со скоростью 5-10 м/с.
"В западных областях температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории, кроме востока и юго-востока, умеренные дожди, в Житомирской и Винницкой областях с мокрым снегом; ночью и утром в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях туман; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в северных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -1
По данным meteoprog, 23 ноября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Херсонской области и в Крыму. Там температура воздуха повысится до +12...+21 градуса. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -1...+1 градуса.
Погода 23 ноября в Киеве
В Киеве 23 ноября будет облачно. Синоптики этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-восточный с переходом на южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.
Синоптик Наталка Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.
Синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
