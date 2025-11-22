Часть регионов Украины засыпало снегом: где бушует сильная непогода

Украинцам рекомендуют воздержаться от путешествий в западные области в темное время суток.

Часть регионов Украины накрыли мощные снегопады / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Настоящая зима "дышит" в спину украинцам. Некоторые регионы накрыли мощные снегопады. В частности, снег выпал во Львове, Ивано-Франковске и Ровно. Кадры заснеженных улиц публикуют местные СМИ.

Вечером пятницы 21 ноября львовяне наблюдали первый снег. Несмотря на то, что в основном первые снежинки таяли в воздухе, еще не долетая до земли, поверхности все же успели покрыться тонким слоем снега. Утром 22 ноября жители и туристы Львова могли наблюдать зимнюю сказку из своих окон. Слой снега покрыл город.

В Ровно также выпал первый снег. На дорогах даже работает снегоуборочная техника. В местных каналах пишут, что с самого утра субботы в областном центре снежит. Постепенно небольшой снег перешел в настоящую метель.

Жители Ивано-Франковска тоже сообщают об осадках в виде снега. Слой снега уже покрыл деревья, автомобили и газоны. На дорогах местами скользко, поэтому водителей призывают быть внимательными, а пешеходов - осторожными.

Западные регионы Украины засыпало снегом - смотрите видео:

Кстати, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 22-23 ноября в западных регионах Украины возможно ухудшение погодных условий.

"Кто живет в западных областях или собирается туда на выходных, ожидается непогода! Мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица и возможно любое невесть что! Желательно воздержаться от путешествий в западные области в темное время суток и от дальнейших поездок", - предупреждала Диденко.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Как писал Главред, погода в Украине 22 ноября будет холодной. Также будет снег, дождь и сильные порывы ветра. Синоптики объявили І и ІІ уровни опасности в западных областях.

Синоптик Наталья Птуха предупреждала, что Украину накроют активные снегопады уже в ближайшие дни. Такое изменение погоды произойдет под влиянием атмосферных фронтов из западной Европы.

Между тем синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине на выходных, 22 и 23 ноября, будет неустойчивой и аномально теплой в большинстве регионов.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

