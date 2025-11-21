Снег, мороз и метели: в каких областях резко ухудшится погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода на выходных
- В каких областях выпадет снег
Погода в Украине на выходных, 22 и 23 ноября, будет неустойчивой и аномально теплой в большинстве регионов. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, в результате активизации циклонической деятельности и атмосферных фронтов погодные условия в последующие двое суток будут характеризоваться температурными контрастами, колебаниями атмосферного давления, временами с порывистым ветром.
"Местами пройдут осадки в виде дождя, в западной части ожидается снег, мокрый снег, на Левобережье страны возможны отдельные грозы. Наиболее холодная погода ожидается в западных регионах, а теплее всего будет традиционно на юге и востоке Украины", - говорится в сообщении.
Погода в Украине 22 ноября
В субботу в западной части Украины ожидаются сложные погодные условия. В течение суток пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. В Карпатском регионе возможны значительные осадки, метель, налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 градуса.
В северных областях пройдут кратковременные дожди, местами возможны слабые грозы, временами ожидается туман. Температура воздуха в ночное время составит +4...+9 градусов, днем +5...+12 градусов.
В центральных областях ожидается теплая погода, местами с небольшими кратковременными дождями. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +12...+17 градусов.
В южных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, днем +12...+17 градусов.
В восточных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, днем +12...+17 градусов.
Погода в Украине 23 ноября
В воскресенье в западных регионах сохранится неустойчивая и холодная погода. В течение суток пройдет снег, мокрый снег, местами с дождем. Температура воздуха существенно не изменится и будет колебаться в пределах -2...+3 градуса.
В северных регионах Украины ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +2...+7 градусов, днем +3...+9 градусов.
В центральных регионах страны без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, днем +10...+16 градусов.
В южных областях и Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +14...+19 градусов.
В восточных регионах прогнозируется теплая и сухая погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем +10...+15 градусов.
Похолодание в Украине
Народный синоптик Станислав Щедрин ранее говорил, что после бабьего лета, которое будет примерно с 20 по 28 ноября, придет значительное похолодание.
По его словам, температура упадет сразу на 10-13 градусов.
Он также добавил, что "зимнюю" погоду стоит ожидать в конце второй декады ноября.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
