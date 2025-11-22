Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

Зʼявився детальний прогноз погоди на 23 листопада.

Прогноз погоды на 23 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода 23 ноября в Украине

Где потеплеет до +17°C, а где прогнозируют снег и гололед

В воскресенье, 23 ноября, в западных регионах Украины ожидаются сложные погодные условия, в частности, возможен снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха днем составит +1...+5°C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на севере местами возможен небольшой дождь, а вечером на Житомирщине и Киевщине - местами с мокрым снегом. Столбики термометров покажут +4...+8°C.

На востоке - без осадков. На юге дождь вероятен только в Одесской области.

В центральной части Украины дожди пройдут в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На Днепропетровщине и в Кропивницком - без существенных осадков.

На востоке и в центральных регионах ожидается весенняя погода +10...+15°C, на юге до +17°C.

Погода на 23 ноября / фото: meteoprog

Погода в Киеве на 23 ноября

В Киеве 23 ноября будет облачно и сыро, днем температура поднимется до +7°C, а уже следующим вечером потеплеет до +9°C.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что настоящая зима "дышит" в спину украинцам. Некоторые регионы накрыли мощные снегопады. В частности, снег выпал во Львове, Ивано-Франковске и Ровно.

Синоптик Наталья Птуха предупреждала, что Украину накроют активные снегопады уже в ближайшие дни. Такое изменение погоды произойдет под влиянием атмосферных фронтов из западной Европы.

Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

