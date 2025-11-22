Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

Вы узнаете:
- Какой будет погода 23 ноября в Украине
- Где потеплеет до +17°C, а где прогнозируют снег и гололед
В воскресенье, 23 ноября, в западных регионах Украины ожидаются сложные погодные условия, в частности, возможен снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха днем составит +1...+5°C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, на севере местами возможен небольшой дождь, а вечером на Житомирщине и Киевщине - местами с мокрым снегом. Столбики термометров покажут +4...+8°C.
На востоке - без осадков. На юге дождь вероятен только в Одесской области.
В центральной части Украины дожди пройдут в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На Днепропетровщине и в Кропивницком - без существенных осадков.
На востоке и в центральных регионах ожидается весенняя погода +10...+15°C, на юге до +17°C.
Погода в Киеве на 23 ноября
В Киеве 23 ноября будет облачно и сыро, днем температура поднимется до +7°C, а уже следующим вечером потеплеет до +9°C.
Погода в Украине - новости по теме
Напомним, Главред писал, что настоящая зима "дышит" в спину украинцам. Некоторые регионы накрыли мощные снегопады. В частности, снег выпал во Львове, Ивано-Франковске и Ровно.
Синоптик Наталья Птуха предупреждала, что Украину накроют активные снегопады уже в ближайшие дни. Такое изменение погоды произойдет под влиянием атмосферных фронтов из западной Европы.
Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.
Читайте также:
- Украина превратится в сплошные степи и пустыни: ученый предупредил об изменениях климата
- В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов
- На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред