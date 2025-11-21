Украину будет буквально заметать снегом: где ударит сильный мороз

Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: pexels

Погода в Украине 22 ноября будет холодно. Также будет снег, дождь и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики уже объявили I и II уровни опасности в западных областях. Там ожидается мокрый снег с налипанием, гололед и гололедица.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах (I уровень угрозы, желтый), на перевалах Карпат (II уровень угрозы, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 22-23 ноября в западных областях будут сложные погодные условия. Там ожидается мокрый снег с налипанием и гололедом. На севере ожидается дождь. В западных областях ночью будут "минусы". Температура воздуха днем повысится до 3-6 градусов тепла. Теплее всего будет на юге - 11-16 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 22 ноября

В Украине 22 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют сильный снег в западных областях. Также там ожидается гололедица и налипание мокрого снега. В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях будет туман. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Значения температуры в течение суток будут колебаться от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории, кроме юго-восточной части, ночью небольшие, днем умеренные дожди; температура ночью будет в пределах +6..+11°, днем воздух будет прогреваться до 13-18°, в Крыму до +21°, в северных и Винницкой областях ночью 1-6° тепла, днем столбики термометров будут достигать 5-10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 22 ноября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +12...+18 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -2...+1 градус.

Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: meteoprog

Погода 22 ноября в Киеве

В Киеве 22 ноября будет облачно. Синоптики этот день прогнозируют дожди и туман. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 6-8°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.

Синоптик Наталка Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.

Синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

