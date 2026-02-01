Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи в области безопасности для Украины.

Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, saab.com

Главное:

Швеция предоставит Украине один из крупнейших пакетов помощи

Обсуждена возможная передача истребителей Saab JAS 39 Gripen

В пакет войдут ПВО, радары Saab, системы РЭБ и дроны

Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины. Стороны предметно обсудили также передачу истребителей Saab JAS 39 Gripen и уникальных дальнобойных ракет Meteor. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

По данным Минобороны, в пакет военной помощи войдут средства противовоздушной обороны, радары компании Saab, системы радиоэлектронной борьбы и дроны, в частности для дальнобойных ударов.

Во время переговоров министра обороны Украины Михаила Федорова со шведским коллегой Полом Йонсоном был анонсирован запуск программы Brave-Sweden. Это аналог украинского кластера Brave1, который будет фокусироваться на совместных оборонных инновациях. Также обсуждалась система PURL для более эффективного противодействия баллистическим ракетам.

Еще одной темой переговоров стала передача истребителей JAS 39 Gripen и ракет Meteor. Хотя Украина уже эксплуатирует F-16 и Mirage, шведские "Грифоны" имеют уникальное преимущество - способность работать с ракетами MBDA Meteor. Ракета Meteor является ключевым инструментом противодействия носителям управляемых авиационных бомб.

Самолет Gripen / Инфографика: Главред

Какие преимущества Gripen - мнение эксперта

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что шведские истребители JAS 39 Gripen полностью соответствуют потребностям Украины и по отдельным показателям превосходят американские F-35.

По его словам, закупку этих самолетов планировали до 2035 года, однако процесс удалось существенно ускорить. Украинские пилоты уже прошли ознакомительные полеты в Швеции и освоили Gripen, а их экономичность делает эти истребители выгодными как по цене, так и по обслуживанию.

Военная помощь Украине от Швеции - новости по теме

Украина уже длительное время проявляет интерес к шведским истребителям Gripen. Еще в 2023 году Швеция разрешила обучение украинских пилотов на этих самолетах, а впоследствии парламент поддержал возможность их поставки.

Однако в начале года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна готова присоединиться к гарантиям безопасности Украины и Европы после подписания мирного соглашения. Швеция может предоставить истребители Gripen, помощь в разминировании Черного моря и подготовку украинских военных, но только при наличии мирного соглашения.

Вместе с истребителями Украина рассчитывает получить ракеты MBDA Meteor - самые дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" в арсенале НАТО. Их заявленная дальность - более 200 километров.

Предполагается, что они могут использоваться на истребителях Gripen C/D, которые Украина хотела бы получить в 2026 году. Вместе с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, которые Швеция пообещала ранее, Gripen смогут "видеть" и уничтожать российскую авиацию еще до того, как она войдет в зону пуска своих ракет.

Как сообщал Главред, 30 января 2025 года Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета военной помощи на 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов). Это был 18-й пакет помощи, а общая поддержка Швеции превысила 61,9 млрд крон.

О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

