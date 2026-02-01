Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Наследство после гибели военного: кто имеет больше прав

Марина Иваненко
1 февраля 2026, 18:00
52
Мать имеет законное право на наследство сына, даже если имущество оформлено на его жену. Какие шаги нужно предпринять, чтобы не потерять свою долю.
Кто имеет право на наследство?
Кто имеет право на наследство? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Кто имеет право на наследство погибшего военного
  • Что нужно для оформления наследства

Вопрос наследования после гибели военнослужащего или гражданского мужчины часто становится причиной острых конфликтов между близкими людьми — матерью и женой (невесткой). Особенно сложны ситуации, когда имущество оформлено только на одну из сторон. Главред объясняет, кто имеет приоритетное право на наследство, что такое общая совместная собственность и может ли мать претендовать на имущество, записанное на невестку.

Кто является наследником первой очереди

Как объясняют на канале"Наказ — наследственное, семейное, военное право", согласно украинскому законодательству, жена, дети и родители умершего относятся к первой очереди наследников по закону. Это означает, что все они имеют равные права на наследственное имущество, если при жизни не было составлено завещание.

видео дня

Распространенное мнение, что жена имеет больше прав из-за брака, или что мать имеет приоритет как ближайший родственник, является ошибочным. Закон не делает никаких исключений: все имущество, принадлежавшее умершему, делится между наследниками первой очереди в равных долях.

Если имущество оформлено на жену: имеет ли право

Больше всего споров возникает тогда, когда квартира, дом или автомобиль были приобретены в браке, но оформлены только на жену.

Важно знать: все имущество, нажитое в браке, является общей совместной собственностью, независимо от того, на кого оно записано в реестре.

Это означает, что:

  • 50% такого имущества автоматически принадлежат жене;
  • остальные 50% считаются долей умершего и входят в состав наследства.

Пример раздела имущества

Если квартира была куплена в браке:

  • 1/2 квартиры — собственность жены;
  • остальная 1/2 — наследство умершего.

Эта наследственная половина делится поровну между женой, матерью и детьми. Таким образом, мать имеет законное право на долю, даже если ее сын не был указан владельцем в документах.

Единовременная денежная помощь: это не наследство

Отдельно стоит говорить о единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего. Такие средства не являются наследством в классическом понимании.

Государство выплачивает их непосредственно:

  • супруге,
  • детям,
  • родителям

— в равных долях, в соответствии со специальным законодательством.

Однако на практике возникают конфликты, когда одна из сторон пытается доказать, что другая не имеет права на выплату (например, из-за отсутствия совместного проживания или семейных связей).

Что делать, если неизвестно, какое имущество было у сына

Если мать не знает, какое имущество имел сын и где оно оформлено, это не означает утрату прав. Нотариус, открывающий наследственное дело, имеет право:

  • делать запросы в государственные реестры;
  • обращаться в банки и другие учреждения.

Видео о том, как получить наследство погибшего военнослужащего, можно посмотреть здесь:

Почему нельзя медлить

Заявление о принятии наследства нужно подать в течение 6 месяцев со дня смерти. Если этого не сделать вовремя, право на наследство может быть утрачено даже при полном законном основании.

Юристы советуют не полагаться на устные договоренности и сразу фиксировать свои права юридически.

На что именно имеет право мать

Мать умершего имеет право:

  • На долю в имуществе, которое было личной собственностью сына (приобретенное до брака или полученное в наследство или дар).
  • На долю в наследственной половине общего имущества супругов — независимо от того, на кого оно оформлено.

Об источнике: YouTube-канал "Наказ - адвокат, налоги, миграционное"

YouTube-канал "Наказ - адвокат, налоги, миграционное" принадлежит украинской юридической компании "Наказ" и предназначен для предоставления полезных юридических советов для широкой аудитории. Основная тематика сосредоточена на жизненных ситуациях, таких как наследование, налоги, операции с недвижимостью, семейное и миграционное право. Видеоконтент ведет адвокат Наталья Чацкис, которая делится профессиональными разъяснениями и практическими рекомендациями. Цель канала — помочь украинским семьям лучше понимать законодательство и ориентироваться в сложных правовых вопросах. Канал позиционируется как надежный источник юридической информации, повышающий правовую осведомленность зрителей.

