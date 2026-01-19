Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Самым известным примером такого подхода к жилой архитектуре является микрорайон Плато Нуцубидзе в Тбилиси.

В жилых районах крупных городов, построенных в советское время, до сих пор можно увидеть необычные конструкции — бетонные и металлические переходы, соединяющие верхние этажи многоэтажек. Эти "воздушные мосты" выглядят почти фантастически, но их появление имело вполне практические причины, пишет Oboz.ua.

Одним из самых известных примеров такого подхода стал тбилисский микрорайон Плато Нуцубидзе. В 1970-х годах архитекторы Отар Каландаришвили и Гизо Поцхишвили предложили смелое решение для застройки сложного горного рельефа: вместо того, чтобы прокладывать дороги к каждому подъезду на крутых склонах, они соединили три дома мостами на уровне средних и верхних этажей. Жители могли подняться на лифте только в одном доме и перейти в другие без лишних перепадов высоты — это удешевляло эксплуатацию и делало район более удобным.

Другая идея, стоящая за такими конструкциями, происходила из ранней советской концепции "дома-коммуны". Архитекторы-авангардисты стремились создать пространство, где быт был бы максимально общим. Мосты должны были соединять жилые секции со столовыми, прачечными, библиотеками — чтобы люди могли передвигаться между ними, не выходя на улицу.

В 70–80-х годах междомовые переходы стали еще и элементом экспериментального футуризма. Архитекторы пытались отойти от однообразия панельных районов, добавляя городам более сложные силуэты, даже если такие решения не имели значительной практической пользы.

Сегодня же большинство этих мостов — заброшены или закрыты. Часть конструкций завалена хламом, другие закрыли из-за риска обвала или нежелательных посетителей. Фактически они превратились в памятники эпохе, когда стремление к инженерным инновациям и амбициозные эксперименты нередко создавали странные, а иногда и ненужные объекты.

