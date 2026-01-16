Почему китайцы часто используют число 666 и что оно на самом деле означает

Вы узнаете:
- Почему китайцы любят число 666
- Что означает 666 для китайцев
В Украине многие не любят или даже боятся число 666, ведь оно ассоциируется только с опасностью, нечистой силой и злом. В то же время в Китае люди его активно используют.
Главред узнал, почему и что оно означает для китайцев. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником pushkinachina, которая проживает в КНР и имеет мужа-китайца.
Что означают три шестерки в Китае
Блогер рассказала, что в китайских городах не редкостью являются автобусы под номером 666. Украинцы вряд ли сели бы в такой транспорт, зато китайцы первыми бы побежали к нему.
А все потому, что в Китае число 666 означает "круто". Особенно часто китайцы используют это число в онлайн-играх и соцсетях. Три шестерки подчеркивают, что что-то было сделано очень круто.
Смотрите видео об отношении китайцев к числу 666:
@pushkinachina
Китайские традиции, противоположные нашим ?♬ оригинальный звук - pushkinachina
О персоне: pushkinachina
pushkinachina — украинская TikTok-блогерша, которая делится личным опытом жизни и ведения бизнеса в Китае, а также рассказывает о культурных особенностях страны. За ее страницей следят более 14 тысяч пользователей.
