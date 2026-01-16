Почему китайцы часто используют число 666 и что оно на самом деле означает

В то время как в Украине число 666 ассоциируется со злом, в Китае есть другая ассоциация с ним.

В Украине многие не любят или даже боятся число 666, ведь оно ассоциируется только с опасностью, нечистой силой и злом. В то же время в Китае люди его активно используют.

Главред узнал, почему и что оно означает для китайцев. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником pushkinachina, которая проживает в КНР и имеет мужа-китайца.

Что означают три шестерки в Китае

Блогер рассказала, что в китайских городах не редкостью являются автобусы под номером 666. Украинцы вряд ли сели бы в такой транспорт, зато китайцы первыми бы побежали к нему.

А все потому, что в Китае число 666 означает "круто". Особенно часто китайцы используют это число в онлайн-играх и соцсетях. Три шестерки подчеркивают, что что-то было сделано очень круто.

О персоне: pushkinachina pushkinachina — украинская TikTok-блогерша, которая делится личным опытом жизни и ведения бизнеса в Китае, а также рассказывает о культурных особенностях страны. За ее страницей следят более 14 тысяч пользователей.

