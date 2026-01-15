Можно ли молиться дома вместо посещения храма: священник дал откровенный ответ

Вы узнаете:
- Когда можно молиться дома
- Кто может не посещать храм
- Когда стоит ходить в храм лично
В эпоху онлайн-трансляций и социальных сетей границы церковной общины значительно расширились. Сегодня тысячи людей слушают проповеди и литургии через экраны смартфонов, сидя в своих гостиных или на больничных койках. Главред узнал, в каких случаях молитва дома вполне допустима, а когда стоит стремиться к участию в богослужении в храме.
По словам священника Православной церкви Украины Алексея Филюка, домашняя молитва разрешена и необходима, если человек не имеет физической возможности прийти в церковь.
"В определенных случаях можно молиться дома. Если человек заболел, лежит на больничной койке, находится в больнице или просто не может ходить - конечно, пусть молится дома", - подчеркнул священник.
Он уточнил, что это касается также людей после операций, аварий, с незаживающими ранами, лиц с инвалидностью и людей старшего возраста. В то же время священник подчеркнул, что при отсутствии медицинских препятствий следует присутствовать в храме.
Отец Алексей также обратил внимание, что во время его онлайн-эфиров и проповедей в соцсетях к молитве в основном присоединяются именно те, кто не имеет физической возможности посетить храм.
"Поэтому молиться дома можно и нужно. В определенных обстоятельствах жизни это даже необходимо. Но, если вы здоровы и у вас есть силы, идите в церковь", - подытожил священник.
Смотрите видео с объяснением священника:
@o.filiuk1
Можно ли молиться дома, вместо посещения храма???♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
Ранее Алексей Филюк объяснил, что обращение к гадалкам и предсказателям является тяжким грехом, запрещенным Словом Божьим. По его словам, такие практики имеют опасные духовные последствия.
Сочельник накануне Рождества является днем духовной сосредоточенности и семейного единства, когда, по церковной традиции, соблюдается строгий пост. Как пояснил священник Владимир, в этот день следует воздерживаться не только от скоромной пищи, но и от алкоголя.
Кроме этого, Филюк заявил, что в церкви нет строгих запретов для женщин входить в храм без платка или в брюках. Главное - не внешний вид, а искреннее и чистое сердце.
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
