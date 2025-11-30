Можно ли гадать и вредить на Андрея: священник дал однозначный ответ

Священник ПЦУ подчеркнул, что гадания и "убытки" не имеют ничего общего с апостолом Андреем.

Священник ПЦУ Филюк осудил гадания на Андрея / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Какой праздник отмечают в Украине 30 ноября

Какие традиции связаны с вечером на Андрея

Можно ли гадать и воровать калитки в ночь на Андрея

В Украине 30 ноября отмечают День Андрея Первозванного - праздник, который сочетает христианские традиции и колоритные, древние народные обычаи. Хотя святой Андрей Первозванный является покровителем супружеской жизни и к нему молятся незамужние девушки о хорошем женихе, главной традицией этого вечера остается гадание на суженого.

В то же время не менее яркой особенностью праздника является дебоширение парней. Этой ночью им было разрешено делать шуточные убытки, зная, что их шалости будут прощены. Они плели нитки на улице, ставили чучела из тыкв, снимали ворота, закрывали стекла окон, поэтому ночь на Андрея превращалась во время веселья и разрешенного хаоса.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк считает неуместными обычай гадать и делать убытки в ночь на Андрея. По его словам, такие действия не имеют никакого отношения к христианскому чествованию апостола Андрея.

"Это беснование, то нехорошо. Люди выдумали на Андрея воровать калитки и гадать. Разве апостол Андрей Первозванный ходил и воровал калитки? Он проповедовал Слово Божье, благословлял и молился за народ Божий", - отметил священник.

Отец Филюк также возмутился тем, что молодежь снимает калитки даже у пожилых людей. Священнослужитель призвал родителей обращать внимание на поведение детей и не позволять им участвовать в подобных забавах. Отдельно он раскритиковал и практику школьного гадания.

"Учите в школах детей молиться, ведь над головой война, летают ракеты, а не калитки снимать и гадать", - сказал отец Алексей.

По его мнению, такие практики искажают суть христианского праздника.

"Это нездоровое христианство. Спасаемся, молимся, не делаем ущерб друг другу. И не только на Андрея - всю жизнь не делайте зла", - подытожил священник.

Смотрите видео с объяснением священника:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

