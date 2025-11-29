Большой церковный праздник Андрея-2025: приметы и строгие запреты 30 ноября

Что можно делать 30 ноября. Приметы, которые уберегут от беды и принесут здоровье.

Что нельзя делать 30 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день пошел снег

Почему нельзя выбрасывать шить в этот день

Что нужно попросить у святого 30 ноября

30 ноября церковь почитает память святого апостола Андрея Первозванного. Как сообщает Главред, он родился в семье рыбаков на берегу Генисаретского озера. Андрей был братом апостола Петра.

Изначально Андрей был учеником Иоанна Крестителя. Считается, что он первым услышал обращение Господа, который призвал его идти за ним. После Вознесения Спасителя Андрей начал проповедовать Евангелие в разных странах и даже достиг Днепровых холмов, благословив землю будущего Киева и изрек его величие.

Что можно делать 30 ноября

В этот день можно устраивать гуляния. Молодые люди проводят разные обряды, кусают калит, гадают.

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить исцеления от бед, болезней.

В этот день нужно накрыть богатый, но постный стол. Вечер нужно провести в кругу всей семьи.

Что нельзя делать 30 ноября

1. Нельзя 30 ноября заниматься тяжелым физическим трудом. Иначе вы можете заболеть.

2. Нельзя 30 ноября наказывать и ругать детей. Считается, что тогда семью накроет полоса бед.

3. Нельзя 30 ноября рассказывать сны. Они могут быть вещими.

4. Нельзя 30 ноября шить и вязать. Предки верили, что так можно запутать судьбу.

Приметы 30 ноября

Если в этот день мороз, то зима будет ранней и суровой.

Если в этот день снег, то он пролежит еще долго.

Если в этот день ясное небо, то зима будет морозной.

Если в этот день вороны низко кружат, то зима будет суровой.

