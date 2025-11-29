Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Большой церковный праздник Андрея-2025: приметы и строгие запреты 30 ноября

Ангелина Подвысоцкая
29 ноября 2025, 17:58
152
Что можно делать 30 ноября. Приметы, которые уберегут от беды и принесут здоровье.
приметы
Что нельзя делать 30 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день пошел снег
  • Почему нельзя выбрасывать шить в этот день
  • Что нужно попросить у святого 30 ноября

30 ноября церковь почитает память святого апостола Андрея Первозванного. Как сообщает Главред, он родился в семье рыбаков на берегу Генисаретского озера. Андрей был братом апостола Петра.

Изначально Андрей был учеником Иоанна Крестителя. Считается, что он первым услышал обращение Господа, который призвал его идти за ним. После Вознесения Спасителя Андрей начал проповедовать Евангелие в разных странах и даже достиг Днепровых холмов, благословив землю будущего Киева и изрек его величие.

видео дня

Что можно делать 30 ноября

  • В этот день можно устраивать гуляния. Молодые люди проводят разные обряды, кусают калит, гадают.
  • В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить исцеления от бед, болезней.
  • В этот день нужно накрыть богатый, но постный стол. Вечер нужно провести в кругу всей семьи.

Что нельзя делать 30 ноября

1. Нельзя 30 ноября заниматься тяжелым физическим трудом. Иначе вы можете заболеть.

2. Нельзя 30 ноября наказывать и ругать детей. Считается, что тогда семью накроет полоса бед.

3. Нельзя 30 ноября рассказывать сны. Они могут быть вещими.

4. Нельзя 30 ноября шить и вязать. Предки верили, что так можно запутать судьбу.

Приметы 30 ноября

  • Если в этот день мороз, то зима будет ранней и суровой.
  • Если в этот день снег, то он пролежит еще долго.
  • Если в этот день ясное небо, то зима будет морозной.
  • Если в этот день вороны низко кружат, то зима будет суровой.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Часов в темноте будет значительно больше: новые графики отключения света на 30 ноября

Часов в темноте будет значительно больше: новые графики отключения света на 30 ноября

18:53Украина
"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

18:19Украина
Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

17:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

Последние новости

19:25

В Покровске оборонительная операция существенно затруднена: в ДШВ раскрыли причину

18:53

Часов в темноте будет значительно больше: новые графики отключения света на 30 ноября

18:19

"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

18:15

В Украине появится первая платная дорога: где ее построят

17:58

Большой церковный праздник Андрея-2025: приметы и строгие запреты 30 ноября

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
17:32

Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

16:34

На 17% дешевле, чем год назад: в Украине резко упали цены на базовый продукт

16:32

Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчасВидео

16:09

Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

Реклама
15:41

Опытные хозяйки посыпают огород крупой: для чего они так делают

15:40

От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 годуВидео

15:40

Три и восемь лет: Остапу Ступке огласили приговор за "пьяное" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морские дроны СБУ взорвали два подсанкционных нефтетанкера "теневого флота" РФ - СМИ

15:00

Испортите себе праздник: где нельзя ставить елку

14:58

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжениеВидео

14:45

Крабовый салат на Новый год совершенно по-новому: рецепт из пяти ингредиентов

14:01

В Киеве резко возросло количество раненых в результате массированного удара РФ: что известноФото

14:00

"Нападения и претензии" участница "Холостяка" раскрыла, как уходила от Цимбалюка

13:48

Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

Реклама
13:42

Как заставить цвести даже "палку": проверенное удобрение из трех ингредиентовВидео

13:04

Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

12:57

Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

12:47

"Звучит прилет в твой дом": Кошмал поделилась пережитым во время обстрела Киева

12:34

Четыре ингредиента - и шедевр готов: рецепт божественного салата на Новый год

12:31

"Сорваны все планы Путина": ВСУ остановили оккупантов в важном городе

12:29

Как выбрать живую ёлку, которая простоит до Старого Нового года

12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

11:56

"Словно ухажер": Тина Кароль показалась с сыном в соблазнительном нарядеВидео

11:56

Массированная атака РФ по Киеву: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

11:29

Киев отправил в США важную делегацию: кто будет обсуждать мирный план Трампа

11:25

Едва не задохнулись в квартирах: жители Киева рассказали о пережитой атакеФото

10:56

Кого ждет год больших денег и любви: помесячный прогноз Таро на 2026-йВидео

10:53

Много криков: Уильям рассказал, что любить делать с Кейт

10:48

Осенью или весной: когда лучше обрезать виноградВидео

10:43

"Какая ночь тяжелая": украинские звезды обратились к фанатам после атаки на Киев

10:38

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

10:27

В Украине обесточены более полумиллиона потребителей: кто и где остался без света

10:25

Много погибших и раненых: Зеленский сообщил о трагических последствиях атаки РФФото

09:48

Коммунальные тарифы с 1 декабря: к чему готовиться украинцам

Реклама
09:40

В небе красный огонь, а местные вздрагивали от взрывов: Россию атаковали дроны

09:28

Гороскоп на завтра 30 ноября: Ракам - стресс, Скорпионам - особое знакомство

08:30

Год, когда вы расправите крылья: судьбоносный Таро-прогноз для Близнецов на 2026-й

08:13

Пламя охватило жилые дома: РФ массированно атакует Киев ракетами и дронамиФото

08:10

Почему "план Трампа" Путину не понравилсямнение

07:56

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

07:33

Горели дома, сносило целые этажи: РФ массированно атаковала Украину, есть жертвыФото

07:06

В воздухе МиГи и летит табун ракет: Киев под массированным ударом РФ

06:36

Полный Таро-расклад на 2026 год для Тельцов: названы два денежных месяцаВидео

05:50

Сложная головоломка на IQ: только бдительные смогут обнаружить скрытое число 53

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять