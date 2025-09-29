'Тумбочки аж гремели': священник ПЦУ рассказал, существуют ли призраки

Вы узнаете:
- Существуют ли призраки
- Встречался ли священник Филюк с привидениями
- Могут ли после смерти человека в его доме происходят странные явления
Тема призраков и сверхъестественного всегда вызывала интерес и страх у людей. Многие убеждены, что после смерти некоторые души остаются рядом с живыми, другие считают это выдумкой.
Священник ПЦУ Алексей Филюк поделился своим опытом и взглядом на то, существуют ли призраки и как воспринимать необычные явления в повседневной жизни. По его словам, в мире присутствуют и добро, и зло.
"У нас было дело, когда умерла баба Ганка, жившая возле нас. До 40 дней на кухне так тумбочки гремели, аж было смешно. Мы смеялись, потому что не верим в тех призраков, мы верим в живого святого праведного Бога. Но в мире существует всякое - и добро, и зло", - рассказал священник.
В то же время священник подчеркнул, что верующие должны полагаться на Бога. Филюк добавил, что баба Ганка занималась черной магией.
"Она говорила, что имеет домового. Я его не видел, но бабка была немного суеверна. Когда сажала лук, бралась за голову и выполняла какие-то обряды, которые в селе называли сатанинскими. Люди даже говорили: "Ганка Жура имеет черта", - вспомнил священник.
Священник отметил, что после смерти женщины в доме действительно происходили странные явления.
"Тумбочки тряслись, значит, что-то в мире есть. Я этого не видел собственными глазами, но слышал", - добавил он.
Смотрите видео с объяснением священника, существуют ли призраки:
Ранее Главред рассказывал, можно ли давать вещи после захода солнца. Ведь согласно народным приметам, не стоит давать никому никакие вещи после захода солнца, поскольку это может привести к потерям и бедности.
Также священник объяснил, почему на поминальных обедах всегда дают горох с капустой.
Кроме этого, довольно часто случается, что неподалеку кладбища или даже на его территории растут различные фрукты и ягоды. Однако большинство людей избегает их и боится употреблять, считая, что есть плоды с такого места опасно или запрещено, но действительно ли это так.
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
