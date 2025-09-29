'Тумбочки аж гремели': священник ПЦУ рассказал, существуют ли призраки

Священник рассказал о необычных явлениях после смерти соседки.

Тема призраков и сверхъестественного всегда вызывала интерес и страх у людей. Многие убеждены, что после смерти некоторые души остаются рядом с живыми, другие считают это выдумкой.

Священник ПЦУ Алексей Филюк поделился своим опытом и взглядом на то, существуют ли призраки и как воспринимать необычные явления в повседневной жизни. По его словам, в мире присутствуют и добро, и зло.

"У нас было дело, когда умерла баба Ганка, жившая возле нас. До 40 дней на кухне так тумбочки гремели, аж было смешно. Мы смеялись, потому что не верим в тех призраков, мы верим в живого святого праведного Бога. Но в мире существует всякое - и добро, и зло", - рассказал священник.

В то же время священник подчеркнул, что верующие должны полагаться на Бога. Филюк добавил, что баба Ганка занималась черной магией.

"Она говорила, что имеет домового. Я его не видел, но бабка была немного суеверна. Когда сажала лук, бралась за голову и выполняла какие-то обряды, которые в селе называли сатанинскими. Люди даже говорили: "Ганка Жура имеет черта", - вспомнил священник.

Священник отметил, что после смерти женщины в доме действительно происходили странные явления.

"Тумбочки тряслись, значит, что-то в мире есть. Я этого не видел собственными глазами, но слышал", - добавил он.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

