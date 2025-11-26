Контрасты погоды удивят: какие регионы накроет стужа, а где будет настоящая весна

Ключевое:
- Запад Украины будет самым прохладным:
- Дожди пройдут в северных и центральных областях
- В Киеве прогнозируют небольшой дождь и температуру около +10
Украину завтра, 27 ноября, накроет контрастная погода: от прохлады на западе до почти весеннего тепла на юге. По прогнозу Наталки Диденко, самые низкие температуры ожидаются в западных областях - днем там будет только +2...+6 градусов.
Зато южные регионы получат настоящий теплый день: столбики термометров поднимутся до +12...+16, а в Крыму местами потеплеет до +15...+20 градусов.
На севере сохранится мягкая погода - +6...+11, на востоке - +8...+12. В центральной части страны прогнозируют +10...+13, хотя в Винницкой области будет прохладнее - около +5...+7.
Дожди ожидаются преимущественно на севере и в центре, но они будут непродолжительными и слабыми. В других регионах существенных осадков не прогнозируют, хотя небо будет оставаться облачным.
В Киеве также возможен небольшой дождь. Днем температура поднимется до +10 градусов.
Погода в последние дни ноября - прогноз синоптика
Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду рассказывал, что конец ноября в Украине будет с небольшим похолоданием.
"С 25 ноября ожидаем похолодание от 4 до 5 градусов. По всей Украине осадков будет мало, за исключением Карпат. В горах будет снег и мокрый снег", - прогнозирует он.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине в среду, 26 ноября, будет довольно теплой, но ожидается сильный ветер.
Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине до конца ноября будет аномально теплой. В то же время в западных регионах будет значительно прохладнее - будет снег и гололедица на дорогах.
Также синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
