Контрасты погоды удивят: какие регионы накроет стужа, а где будет настоящая весна

Холоднее всего в четверг будет в западных областях.

Прогноз погоды на 27 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевое:

Запад Украины будет самым прохладным:

Дожди пройдут в северных и центральных областях

В Киеве прогнозируют небольшой дождь и температуру около +10

Украину завтра, 27 ноября, накроет контрастная погода: от прохлады на западе до почти весеннего тепла на юге. По прогнозу Наталки Диденко, самые низкие температуры ожидаются в западных областях - днем там будет только +2...+6 градусов.

Зато южные регионы получат настоящий теплый день: столбики термометров поднимутся до +12...+16, а в Крыму местами потеплеет до +15...+20 градусов.

На севере сохранится мягкая погода - +6...+11, на востоке - +8...+12. В центральной части страны прогнозируют +10...+13, хотя в Винницкой области будет прохладнее - около +5...+7.

Прогноз погоды в Украине на 27 ноября / фото: Наталка Диденко

Дожди ожидаются преимущественно на севере и в центре, но они будут непродолжительными и слабыми. В других регионах существенных осадков не прогнозируют, хотя небо будет оставаться облачным.

В Киеве также возможен небольшой дождь. Днем температура поднимется до +10 градусов.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в последние дни ноября - прогноз синоптика

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду рассказывал, что конец ноября в Украине будет с небольшим похолоданием.

"С 25 ноября ожидаем похолодание от 4 до 5 градусов. По всей Украине осадков будет мало, за исключением Карпат. В горах будет снег и мокрый снег", - прогнозирует он.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в среду, 26 ноября, будет довольно теплой, но ожидается сильный ветер.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине до конца ноября будет аномально теплой. В то же время в западных регионах будет значительно прохладнее - будет снег и гололедица на дорогах.

Также синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.

Еще больше новостей о погоде:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

