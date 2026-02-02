Переговоры Зеленского и Путина возможны: в Кремле назвали ультимативное условие

Соратник Путина назвал единственное место, где диктатор готов говорить с Зеленским.

В Кремле ответили на предложение Зеленского о переговорах в Киеве

Что сказал Песков:

Переговоры в Абу-Даби продолжатся через несколько дней

По некоторым вопросам стороны близки к решению

Путин не будет встречаться с Зеленским нигде, кроме Москвы

Пресс-секретарь кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ход мирных переговоров между Украиной, США и страной-агрессором Россией.

Как пишут российские СМИ, второй раунд работы переговорных групп в Абу-Даби состоится уже на этой неделе, а именно 4 и 5 февраля. Он отметил, что процесс урегулирования войны в Украине является сложным, многовекторным, но "в некоторых вопросах уже удалось приблизиться к решению".

Готова ли РФ к переговорам на уровне лидеров

Песков также прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры на уровне лидеров в Киеве. Соратник Путина отметил, что контакт между диктатором и Зеленским может состояться только в Москве.

При этом никаких аргументов в пользу встречи на территории РФ Песков не привел. Таким образом, Россия в очередной раз фактически отвергает предложение о встрече президентов для обсуждения наиболее чувствительных вопросов на пути к установлению мира.

Чем опасна встреча Путина и Зеленского - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам российского оппозиционера и политолога Игоря Эйдмана, президент РФ Владимир Путин считает, что его встреча с Владимиром Зеленским может укрепить власть президента Украины.

Путину нужен максимально слабый президент Украины, поэтому он будет пытаться всячески дестабилизировать ситуацию в Украине. Например, демонстрировать украинцам, что Зеленский обещал мир, но мира с Россией не будет, пока Зеленский у власти, тем самым подрывая его позиции.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кремль видит мало шансов на прорыв мирных переговоров с Украиной, поскольку российский правитель Владимир Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что любые уступки Украины по Донбассу в рамках мирного соглашения не прекратят войну, а лишь дадут России дополнительное время на подготовку более масштабного наступления.

Накануне стало известно, что объявлением энергетического перемирия Владимир Путин, возможно, пытается выиграть время. Однако он также может сигнализировать об открытости к компромиссу, контуры которого уже начинают проясняться.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

