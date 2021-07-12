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Встреча Зеленского с Путиным: эксперт РФ предупредил об опасности кремлевской западни

12 июля 2021, 05:28
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Кремль ставит задачу подрывать позиции Владимира Зеленского, считает Игорь Эйдман.

Зеленский и Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин считает, что его встреча с Владимиром Зеленским может укрепить власть президента Украины, заявил российский оппозиционер, политолог и социолог Игорь Эйдман.

Как подчеркнул он в комментарии Радио Свобода, Путину нужен максимально слабый президент Украины, поэтому он будет пытаться всячески дестабилизировать ситуацию в Украине.

"И демонстрировать украинцам, что Зеленский обещал мир, но мира с Россией не будет, пока Зеленский у власти, тем самым подрывая его позиции ", - считает российский политолог.

Он напомнил, что после единственной личной встречи президентов Зеленского и Путина в рамках "нормандского" формата в Париже, ни одну из достигнутых тогда договоренностей Кремль полностью так и не выполнил.

"Под предлогом этого" нормандского формата "Путин пытался реализовать свою стратегию фактически протягивания на территорию Украины двух этих анклавов, по сути, оккупированных Россией, что, конечно же уничтожит украинскую государственность, потому что страна, которая не контролирует свои границы - не может быть суверенной. Но у украинского руководства хватило ума не реализовывать до конца эти планы ", - добавил Эйдман.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая рассказал о том, что Киев и Москва уже ведут переговоры об организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

30 июня Путин обвинил Зеленского в том, что он якобы сдал Украину под внешнее управление Запада. По словам политика, из-за этого нет смысла вести переговоры с украинским президентом. Однако Путин не отказывается от встречи с Зеленским.

Зеленский готов к переговорам с Путиным, однако встреча состоится только в том случае, если Москва будет настроена на урегулирование конфликта двух государств.

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