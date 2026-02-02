Укр
Начались массовые отключения света: где введены ограничения

Ангелина Подвысоцкая
2 февраля 2026, 12:34
Укрэнерго ввело аварийные графики отключения света во многих регионах.
Аварийные графики отключения света / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • В регионах начал пропадать свет
  • Укрэнерго ввело графики аварийного отключения света

В Украине начали отключать свет. По распоряжению Укрэнерго в ряде областей были введены графики аварийного отключения света.

Известно, что аварийные отключения начались в Житомирской области, а также в Черниговской и Черкасской областях.

Сумыоблэнерго сообщили о введении аварийных графиков в Сумской области. Они введены в объеме 10-ти очередей.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в социальных сетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - говорится в сообщении.

В ДТЭК сообщили о том, что в Киевской области и столице также применены экстренные отключения.

Также сообщается о том, что из-за погоды были обесточены 162 населенных пункта в трех областях - Одесской, Николаевской и Кировоградской.

Возможны ли массовые отключения света - мнение эксперта

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявил, что полностью исключить повторение массовых отключений и системных аварий в Украине невозможно. Причиной является повреждение инфраструктуры в результате ракетных ударов, в частности по подстанциям, тепловым и гидроэлектростанциям.

По его словам, энергосистема сейчас работает иначе, чем до войны, и ее стабильность под угрозой из-за изменения схем питания и постоянных рисков для энергообъектов. Корольчук подчеркнул, что для создания устойчивой и гибкой модели энергоснабжения систему придется существенно модернизировать, трансформация может длиться годами, а некоторые процессы - десятилетиями.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Ситуация в энергосистеме Украины - новости по теме

Напомним, 31 января в энергосистеме Украины произошла масштабная авария, которая вызвала каскадные отключения света. Из-за технологического нарушения одновременно отключились линии 400 кВ между Румынией и Молдовой и 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Вице-премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что после системной аварии, которая оставила без света потребителей в семи областях, электроснабжение полностью восстановили. Причиной стало обледенение линий и оборудования, версии о кибератаке не подтвердились.

Как сообщал Главред, 1 февраля истекает срок объявленного Россией "энергетического перемирия". В то же время, по данным мониторинговых каналов, возобновление массированных атак ожидается со вторника, 3 февраля. Наиболее вероятные цели - объекты энергетики, газодобывающей отрасли и нефтеперерабатывающие предприятия.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

