Начались массовые отключения света: где введены ограничения

Укрэнерго ввело аварийные графики отключения света во многих регионах.

https://glavred.info/energy/nachalis-massovye-otklyucheniya-sveta-gde-vvedeny-ogranicheniya-10737269.html Ссылка скопирована

Аварийные графики отключения света / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Что известно:

В регионах начал пропадать свет

Укрэнерго ввело графики аварийного отключения света

В Украине начали отключать свет. По распоряжению Укрэнерго в ряде областей были введены графики аварийного отключения света.

Известно, что аварийные отключения начались в Житомирской области, а также в Черниговской и Черкасской областях.

видео дня

Сумыоблэнерго сообщили о введении аварийных графиков в Сумской области. Они введены в объеме 10-ти очередей.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в социальных сетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - говорится в сообщении.

В ДТЭК сообщили о том, что в Киевской области и столице также применены экстренные отключения.

Также сообщается о том, что из-за погоды были обесточены 162 населенных пункта в трех областях - Одесской, Николаевской и Кировоградской.

Возможны ли массовые отключения света - мнение эксперта

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявил, что полностью исключить повторение массовых отключений и системных аварий в Украине невозможно. Причиной является повреждение инфраструктуры в результате ракетных ударов, в частности по подстанциям, тепловым и гидроэлектростанциям.

По его словам, энергосистема сейчас работает иначе, чем до войны, и ее стабильность под угрозой из-за изменения схем питания и постоянных рисков для энергообъектов. Корольчук подчеркнул, что для создания устойчивой и гибкой модели энергоснабжения систему придется существенно модернизировать, трансформация может длиться годами, а некоторые процессы - десятилетиями.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Ситуация в энергосистеме Украины - новости по теме

Напомним, 31 января в энергосистеме Украины произошла масштабная авария, которая вызвала каскадные отключения света. Из-за технологического нарушения одновременно отключились линии 400 кВ между Румынией и Молдовой и 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Вице-премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что после системной аварии, которая оставила без света потребителей в семи областях, электроснабжение полностью восстановили. Причиной стало обледенение линий и оборудования, версии о кибератаке не подтвердились.

Как сообщал Главред, 1 февраля истекает срок объявленного Россией "энергетического перемирия". В то же время, по данным мониторинговых каналов, возобновление массированных атак ожидается со вторника, 3 февраля. Наиболее вероятные цели - объекты энергетики, газодобывающей отрасли и нефтеперерабатывающие предприятия.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред