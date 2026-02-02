Укр
Человечество могло навсегда исчезнуть с лица Земли: что произошло 900 тысяч лет назад

Дарья Пшеничник
2 февраля 2026, 16:03
Это был один из самых серьезных популяционных кризисов для крупных млекопитающих, и он мог потенциально уничтожить человечество еще до его начала.
Древние люди
Древние люди / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Человеческая популяция могла сократиться до ~1,3 тыс. особей 900 тыс. лет назад
  • Причиной могли быть резкие климатические изменения на Земле, разрушившие среду обитания
  • Часть ученых ставит под сомнение реальность этого сокращения

Почти миллион лет назад история человечества могла оборваться, едва начавшись. Новый всплеск интереса к генетическим исследованиям вновь поднял вопрос: действительно ли наши далекие предки пережили катастрофическое сокращение численности, которое поставило под угрозу само существование рода Homo?

Биолог Скотт Треверс в материале для Forbes обращает внимание на результаты исследования, опубликованного в Science в 2023 году. Согласно анализу ДНК более трех тысяч современных людей, около 900 тысяч лет назад человеческая популяция резко сократилась до примерно 1280 особей.

И что еще поражает — это критическое состояние продолжалось более 100 тысяч лет. Для крупных млекопитающих это почти беспрецедентный масштаб демографического коллапса.

Климатический удар по ранним людям

Период, на который приходится это "бутылочное горлышко", совпадает с глубокими климатическими сдвигами на границе раннего и среднего плейстоцена. Земля переживала резкие колебания температур, ледники разрастались, а экосистемы Африки и Евразии разрушались одна за другой.

Для наших предков это означало потерю стабильных источников пищи, разрыв ареалов обитания и постоянное давление выживания. В отличие от многих видов, которые быстро восстанавливаются после кратковременных спадов численности, ранние Homo оказались в ловушке длительной экологической нестабильности.

Генетический "рестарт" эволюции

Несмотря на драматичность ситуации, некоторые ученые видят в этом кризисе не только угрозу, но и возможность. Длительное сокращение популяции могло уменьшить генетическое разнообразие, создав условия для более быстрого распространения новых мутаций.

Интересно, что именно на этот период приходится вероятный переход от 48 хромосом, характерных для других человекообразных обезьян, к 46 — современному человеческому набору. Треверс подчеркивает: само по себе это слияние хромосом не сделало нас людьми, но могло создать предпосылки для дальнейших эволюционных скачков в небольшой, изолированной популяции.

Научная дискуссия продолжается

Впрочем, не все генетики готовы согласиться с драматическим сценарием. В 2024 году в журнале Genetics появилась работа, авторы которой утверждают: "бутылочное горлышко" может быть статистической иллюзией, порожденной предположениями модели, а не реальным историческим фактом.

По их мнению, современные методы реконструкции древних популяций могут искажать картину, особенно когда речь идет о таких далеких временных горизонтах.

Что мы знаем точно?

Пока наука не дает однозначного ответа. Либо человечество действительно чудом избежало исчезновения, либо мы наблюдаем ложный след в генетических данных. Но одно очевидно: история нашего вида значительно драматичнее, чем казалось еще несколько десятилетий назад.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Forbes

Forbes — американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель авторов", в которой широкая сеть "авторов" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:36

Европе нужен контакт с Кремлем: во Франции сделали громкое заявление

07:03

Трамп сказал, кто будет останавливать войны в мире после него: неожиданное заявление

