Не семья, а биоматериал: Максакова раскрыла, зачем Путину дети от Кабаевой

Экс-депутат Госдумы РФ раскрыла жуткие подробности быта тайной семьи Путина/

https://glavred.info/world/ne-semya-a-biomaterial-maksakova-raskryla-zachem-putinu-deti-ot-kabaevoy-10737248.html Ссылка скопирована

Максакова раскрыла жуткую причину появления детей Путина / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal, kremlin.ru

Ключевые тезисы Максаковой:

Дети Путина с Кабаевой могли появиться из чисто прагматических мотивов

Сыновья Путина живут в изоляции

Наибольшую привязанность Путин проявлял к виолончелисту Сергею Ролдугину

Лидер РФ Владимир Путин не намеревался заключать официальный брак с гимнасткой Алиной Кабаевой. Его могла интересовать возможность получения стволовых клеток из пуповинной крови близких родственников для использования в экспериментальной медицине. Такое мнение во время чата на Главреде высказала оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

По ее словам, Путин никогда не проявлял настоящего интереса к женщинам или семейной жизни. Причина появления общих детей с Кабаевой может быть сугубо прагматичной и довольно жуткой.

видео дня

"Ему хотелось, чтобы олимпийский задор, то есть достаточно живучий организм, создал с ним общую базу этих клеток, из которых, я думаю, он многое себе делает, в том числе на уровне экспериментальной медицины", - предположила она.

Певица добавила, что именно благодаря экспериментальной медицине и биоматериалам диктатору удается годами оттягивать смерть, несмотря на многочисленные слухи о фатальных диагнозах.

Дети, родившиеся от этого союза, фактически лишены нормального детства. Максакова утверждает, что они растут в изоляции в резиденциях на Валдае или в других закрытых локациях.

"Эти дети же вырастают вне социума, живут в каких-то полубункерах на Валдае и где-то еще, а для общения есть только ФСОшники, их семьи и, если есть, их дети похожего возраста. Они не могут посещать учебные заведения. Это даже не "золотая клетка", а какой-то концлагерь", - заявила Максакова.

Эксперт отмечает, что даже первая жена Путина, Людмила, в своих воспоминаниях описывала его как садиста, который издевался над ней. Зато искренние эмоции и щедрость диктатор проявлял к другому человеку - виолончелисту Сергею Ролдугину.

"Именно ему Путин дарил большие и щедрые подарки, в частности, панамские оффшоры и дворцы в центре Санкт-Петербурга. Вот здесь видно и размах, и заинтересованность. Пожалуй, только в этом случае Путин испытывает какие-то эмоции по поводу прошедших мгновений. Это Путина всегда интересовало гораздо больше", - подчеркнула экс-депутат Госдумы РФ.

Максакова также не исключает, что сегодня "заменителями" Ролдугина для Путина могут быть молодые охранники из ФСО, отобранные по внешности. Именно они, по ее мнению, могут быть "хранителями самых страшных тайн" лидера РФ.

Смотрите видео, в котором Мария Максакова рассказала о шансе на завершение войны, Кабаевой, детях Путина, бункерах и настоящей страсти российского диктатора:

Как живут сыновья Путина

По данным журналистского расследования, сыновья кремлевского диктатора Владимира Путина живут в полной изоляции и пользуются фальшивыми документами. Они передвигаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, под охраной ФСО, не появляются на публике и живут в его резиденциях.

Общение со сверстниками происходит только во время праздников - преимущественно с детьми из близкого круга Алины Кабаевой. На Валдае для них создан специальный учебный центр, где с детьми работают гувернеры.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин отдает предпочтение учителям английского из ЮАР, которую в Кремле считают "дружественной страной". Также среди педагогов были граждане Великобритании и Новой Зеландии. Учителям запрещено покидать территорию резиденции, а в объявлениях указано, что семья "находится в изоляции".

При этом педагоги не контактируют напрямую с родителями детей - все указания передают помощники семьи. Двоюродная сестра Алины Кабаевой Оксана Федина общается с персоналом, представляясь матерью мальчиков.

Роман Путина и Кабаевой - новости по теме

Напомним, популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина заявила, что знакомству российского диктатора с гимнасткой Алиной Кабаевой способствовала тренер Ирина Винер. По словам Дерюгиной, Винер часто знакомила своих подопечных с влиятельными бизнесменами и политиками.

Также Дерюгина заявила, что в начале полномасштабного вторжения получила сообщение от российских гимнасток Алины Кабаевой и Ирины Винер. По ее словам, 16 марта они поздравили ее маму с днем рождения.

Как ранее сообщал Главред, политолог Станислав Белковский заявил, что Алина Кабаева, которую считают тайной женой Путина,не имеет никакого политического влияния. По его словам, члены семьи диктатора пользуются всеми благами, но не вовлечены в управление государством.

Читайте также:

О личности: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеро Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред