Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Не семья, а биоматериал: Максакова раскрыла, зачем Путину дети от Кабаевой

Руслана Заклинская
2 февраля 2026, 10:30
20
Экс-депутат Госдумы РФ раскрыла жуткие подробности быта тайной семьи Путина/
Не семья, а биоматериал: Максакова раскрыла, зачем Путину дети от Кабаевой
Максакова раскрыла жуткую причину появления детей Путина / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal, kremlin.ru

Ключевые тезисы Максаковой:

  • Дети Путина с Кабаевой могли появиться из чисто прагматических мотивов
  • Сыновья Путина живут в изоляции
  • Наибольшую привязанность Путин проявлял к виолончелисту Сергею Ролдугину

Лидер РФ Владимир Путин не намеревался заключать официальный брак с гимнасткой Алиной Кабаевой. Его могла интересовать возможность получения стволовых клеток из пуповинной крови близких родственников для использования в экспериментальной медицине. Такое мнение во время чата на Главреде высказала оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

По ее словам, Путин никогда не проявлял настоящего интереса к женщинам или семейной жизни. Причина появления общих детей с Кабаевой может быть сугубо прагматичной и довольно жуткой.

видео дня

"Ему хотелось, чтобы олимпийский задор, то есть достаточно живучий организм, создал с ним общую базу этих клеток, из которых, я думаю, он многое себе делает, в том числе на уровне экспериментальной медицины", - предположила она.

Певица добавила, что именно благодаря экспериментальной медицине и биоматериалам диктатору удается годами оттягивать смерть, несмотря на многочисленные слухи о фатальных диагнозах.

Дети, родившиеся от этого союза, фактически лишены нормального детства. Максакова утверждает, что они растут в изоляции в резиденциях на Валдае или в других закрытых локациях.

"Эти дети же вырастают вне социума, живут в каких-то полубункерах на Валдае и где-то еще, а для общения есть только ФСОшники, их семьи и, если есть, их дети похожего возраста. Они не могут посещать учебные заведения. Это даже не "золотая клетка", а какой-то концлагерь", - заявила Максакова.

Эксперт отмечает, что даже первая жена Путина, Людмила, в своих воспоминаниях описывала его как садиста, который издевался над ней. Зато искренние эмоции и щедрость диктатор проявлял к другому человеку - виолончелисту Сергею Ролдугину.

"Именно ему Путин дарил большие и щедрые подарки, в частности, панамские оффшоры и дворцы в центре Санкт-Петербурга. Вот здесь видно и размах, и заинтересованность. Пожалуй, только в этом случае Путин испытывает какие-то эмоции по поводу прошедших мгновений. Это Путина всегда интересовало гораздо больше", - подчеркнула экс-депутат Госдумы РФ.

Максакова также не исключает, что сегодня "заменителями" Ролдугина для Путина могут быть молодые охранники из ФСО, отобранные по внешности. Именно они, по ее мнению, могут быть "хранителями самых страшных тайн" лидера РФ.

Смотрите видео, в котором Мария Максакова рассказала о шансе на завершение войны, Кабаевой, детях Путина, бункерах и настоящей страсти российского диктатора:

Как живут сыновья Путина

По данным журналистского расследования, сыновья кремлевского диктатора Владимира Путина живут в полной изоляции и пользуются фальшивыми документами. Они передвигаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, под охраной ФСО, не появляются на публике и живут в его резиденциях.

Общение со сверстниками происходит только во время праздников - преимущественно с детьми из близкого круга Алины Кабаевой. На Валдае для них создан специальный учебный центр, где с детьми работают гувернеры.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин отдает предпочтение учителям английского из ЮАР, которую в Кремле считают "дружественной страной". Также среди педагогов были граждане Великобритании и Новой Зеландии. Учителям запрещено покидать территорию резиденции, а в объявлениях указано, что семья "находится в изоляции".

При этом педагоги не контактируют напрямую с родителями детей - все указания передают помощники семьи. Двоюродная сестра Алины Кабаевой Оксана Федина общается с персоналом, представляясь матерью мальчиков.

Роман Путина и Кабаевой - новости по теме

Напомним, популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина заявила, что знакомству российского диктатора с гимнасткой Алиной Кабаевой способствовала тренер Ирина Винер. По словам Дерюгиной, Винер часто знакомила своих подопечных с влиятельными бизнесменами и политиками.

Также Дерюгина заявила, что в начале полномасштабного вторжения получила сообщение от российских гимнасток Алины Кабаевой и Ирины Винер. По ее словам, 16 марта они поздравили ее маму с днем рождения.

Как ранее сообщал Главред, политолог Станислав Белковский заявил, что Алина Кабаева, которую считают тайной женой Путина,не имеет никакого политического влияния. По его словам, члены семьи диктатора пользуются всеми благами, но не вовлечены в управление государством.

Читайте также:

О личности: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеро Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин Алина Кабаева Путин новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага

РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага

10:37Война
Силы обороны осуществили контрнаступление: в ISW оценили ход боев на фронте

Силы обороны осуществили контрнаступление: в ISW оценили ход боев на фронте

09:42Фронт
РФ захватила 245 кв. км в январе и продвинулась на Запорожье - DeepState

РФ захватила 245 кв. км в январе и продвинулась на Запорожье - DeepState

08:36Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

Последние новости

10:41

Китайский гороскоп на завтра 3 февраля: Крысам - проблема, Тиграм - решение

10:37

РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага

10:30

Не семья, а биоматериал: Максакова раскрыла, зачем Путину дети от КабаевойВидео

10:18

Jerry Heil и Кажанна поставили окончательную точку в скандале — что произошло

09:47

В Одессу идут сильные морозы и ветер: когда наконец потеплеет

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
09:42

Силы обороны осуществили контрнаступление: в ISW оценили ход боев на фронте

09:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

09:07

Самый удачный день месяца для каждого знака зодиака в феврале 2026

08:36

РФ захватила 245 кв. км в январе и продвинулась на Запорожье - DeepState

Реклама
08:35

РФ массированно атаковала Черкассы и область: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

08:15

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

08:10

Почему самое большое зло – это именно неудачник Путин, а не его свитамнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:36

Европе нужен контакт с Кремлем: во Франции сделали громкое заявление

07:03

Трамп сказал, кто будет останавливать войны в мире после него: неожиданное заявление

06:05

Как Уиткофф отрабатывает кремлёвское бабломнение

05:24

Бомбическая закуска за 3 минуты, которую можно приготовить без света - рецепт

04:30

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

03:32

"Люди с квадратными глазами в магазине": чего ждать от цен на овощи

02:33

Сенсационное открытие астрономов: в космосе найдена вероятная замена Земли

Реклама
01:43

Гороскоп на завтра 3 февраля: Тельцам - хорошие новости, Весам - перемены

01 февраля, воскресенье
23:29

Lida Lee приняла тяжелое решение в отношениях с Даниэлем Салемом

23:07

Россияне видели, что это не военные: новые детали удара по автобусу с шахтерамиФото

23:01

"Берёза, берёза, я рябина, не слышу вас": как россияне проживут без Starlinkмнение

22:22

Киев возвращается к временным графикам: когда ждать отключений электроэнергии

22:14

"Война убила ее": Андре Тан потерял близкого человека

22:08

Всего 1% в месяц: экономист назвал продукт, который порадует ценой в феврале

22:00

Человек не исчезает: ученые объяснили, что происходит с телом после смерти

21:46

Почему классическая "нация-государство" больше не работаетмнение

21:25

Показала мужа и сына: Леся Никитюк поделилась личным

21:25

Три месяца без горячей воды: появился тревожный сценарий по срокам отключений

21:07

Без света до двух раз в сутки: графики отключений для Львовщины на 2 февраля

20:45

Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

20:05

"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

20:00

Никакая маска не поможет: правда о восстановлении волос

19:43

Попрощался с семьей и исчез на год: ради чего мужчина пошел на невероятный шагВидео

19:25

Гороскоп Таро на февраль 2026: Ракам - доходы, Львам - белая полоса, Девам - завершение

18:57

Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

18:48

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильноВидео

18:25

Утренний кошмар отменяется: хитрый трюк очищает лобовое стекло авто за секундыВидео

Реклама
18:00

Наследство после гибели военного: кто имеет больше прав

17:57

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город УкраиныВидео

17:27

15 погибших и много раненых - РФ ударила по автобусу с людьми, первые подробности

17:15

Самые большие проблемы в двух районах: в Киеве сотни многоэтажек без отопления

16:47

Медведев пригрозил Зеленскому расправой и помечтал о победе РФ

16:30

-29 мороза и снег с дождем: какие регионы Украины накроет ледниковый апокалипсис

16:26

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

16:00

Конфеты с фронта: как война сделала M&M’s легендой

15:26

ВСУ взорвали важные объекты РФ вместе с оккупантами: в Генштабе раскрыли детали

15:19

"Да сколько можно!": у Галкина требуют прекратить публикацию фото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять